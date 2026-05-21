newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 23:50

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση – Πώς εξηγείται η αντίθεση

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανάκαμψη παρουσιάζει ο πολυτελής τουρισμός σε παραθαλάσσιους προορισμούς σύμφωνα με την Outrigger Resorts & Hotels, με έδρα τη Χαβάη, μετά τις αρχικές ανησυχίες των ταξιδιωτών που συνδέονταν με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Παρατηρήσαμε αρχικά κάποιες ακυρώσεις και μια μικρή αναστάτωση, αλλά από τότε η κατάσταση αρχίζει να καλυτερεύει», δήλωσε ο Jeff Wagoner, διευθύνων σύμβουλος της Outrigger Hospitality Group, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Μπανγκόκ.

Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη είναι η μεγαλύτερη αγορά της Outrigger εκτός της Χαβάης.

Οι αισιόδοξες προοπτικές έρχονται ακόμη και ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση ταξιδιών και αυξανόμενα κόστη που συνδέονται με τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν αρνητικά το καταναλωτικό κλίμα, οι αεροπορικές σε όλη την Ασία έχουν αναφέρει μειωμένες κρατήσεις, υψηλότερες τιμές καυσίμων και διαταραχές στις ταξιδιωτικές ροές.

Το χάσμα στον τουριστικό κλάδο

Στον τουριστικό κλάδο διαφαίνεται ένα όλο και αυξανόμενο χάσμα, καθώς οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε εύπορους ταξιδιώτες φαίνεται να αντέχουν καλύτερα σε σχέση με την ευρύτερη τουριστική αγορά, σημειώνει το Bloomberg.

Η τάση αυτή έχει σημασία για την Ταϊλάνδη, όπου ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της οικονομίας και παραμένει σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το χαρτοφυλάκιο της Outrigger επικεντρώνεται σε παραθαλάσσια θέρετρα και ταξίδια αναψυχής υψηλού επιπέδου, τομείς που ιστορικά έχουν ανακάμψει ταχύτερα από τον μαζικό τουρισμό κατά τη διάρκεια των περιόδων ύφεσης.

Τουρισμός

Τουρισμός: Άνοδος στην αγορά πολυτελών διακοπών

Οι προκρατήσεις στα καταλύματα της εταιρείας στην Ταϊλάνδη έχουν πλέον αυξηθεί κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση στις Μαλδίβες είναι αυξημένη κατά περισσότερο από 9%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στα Φίτζι, όπου, όπως ανέφερε ο Wagoner, οι κρατήσεις δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά από τον πόλεμο, οι προκρατήσεις σημείωσαν διψήφια αύξηση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά πολυτελών διακοπών έχει ήδη αυξηθεί κατά 5%, σύμφωνα με τον Wagoner.

Τουρισμός

Λιγότεροι επισκέπτες αναμένονται στην Ταϊλάνδη

Όσον αφορά την Ταϊλάνδη, η χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό εξακολουθεί να αγωνίζεται να αναζωογονήσει έναν τομέα που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της οικονομίας της.

Η κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τις αφίξεις ξένων τουριστών φέτος από 35 εκατομμύρια σε 32 εκατομμύρια, επικαλούμενη τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τη μείωση της τουριστικής κίνησης.

Οι αφίξεις επισκεπτών παραμένουν κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα και αναμένεται να σημειώσουν ετήσια μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το χρήμα κυκλοφορεί στον κλάδο

Παρά τις  για μείωση των αφίξεων στην Ταϊλάνδη, ο Wagoner εξακολουθεί να διαβλέπει σταθερή ζήτηση στο ανώτερο τμήμα της τουριστικής αγοράς.

Η Outrigger σκοπεύει να προσθέσει ένα ακόμη ακίνητο στο ταϊλανδέζικο νησί-θέρετρο Πουκέτ, καθώς και να επεκταθεί στην Ιαπωνία, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, εστιάζοντας σε παραθαλάσσιους προορισμούς, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Wagoner δήλωσε ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα για διακοπές, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις συνεχιζόμενες αναταραχές.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται διακοπές», είπε. «Αν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις».

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Σύνταξη
Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Μετά το αίτημα για πειθαρχική δίωξη, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) προσφεύγει στις κρατικές αρχές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ και του επίσημου καναλιού του συλλόγου για υποκίνηση μίσους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Σύνταξη
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο; Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Σύνταξη
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies