Ήπιες ενεργειακές και αισθητικές παρεμβάσεις, βαψίματα και υδραυλικά συμπεριλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και αναμένεται περισσότερο ευέλικτο.

Στόχος του «Ανακαινίζω» είναι να διατεθούν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα αυξάνοντας το οικιστικό απόθεμα

Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ΑμεΑ ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTnews, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, εξήγησε ότι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα «Εξοικονομώ» γιατί προβλέπει και ανακαινίσεις και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Όπως σημείωσε, «είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινίσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Καλύπτουμε υδραυλικά ηλεκτρολογικά, καλύπτουμε το κομμάτι αποκατάστασης τοίχων για τα δάπεδα, ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, βαψίματα, κάνουμε αισθητικές παρεμβάσεις».

Δύο εισοδηματικές κατηγορίες, αυξημένα κριτήρια για το «Ανακαινίζω»

Όπως επισήμανε, αφορά ένα «πάρα πολύ μεγάλο εύρος πολιτών και θα υπάρχουν αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνεται το ποσό αυτό κατά 5.000 για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου, ενώ για άγαμους θα είναι 25.000».

Ο σκοπός, συνέχισε ο ίδιος, «είναι προφανώς να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα για τρία χρόνια να τα διαθέσουμε ξανά στην αγορά για να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα, αλλά να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν να αναβαθμίσουν τα διαμερίσματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα κατοικίας τους».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη 20.000 ανακαινίσεων διαμερισμάτων. «Είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό. Γι’ αυτό και ο υπολογισμός υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε.

Για το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις κοινωνικές κατοικίες, ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης είπε ότι «στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής. Με το πρόγραμμα αυτό για πάρα πολλά χρόνια αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου και οικόπεδα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη χώρα, θα τα αξιοποιήσουμε, τα ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος συπλήρωσε ότι έχουν ήδη εντοπίσει τέσσερις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ακίνητα μεγάλα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. «Θα δοθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές οι οποίοι θα τα χτίσουν. Θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς».

Με αυτόν τον τρόπο, εξήγησε ο ίδιος «και αξιοποιούμε την αναξιοποίητη περιουσία του Δημοσίου και δημιουργούμε περισσότερα διαμερίσματα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά και δημιουργούμε και ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας».

«Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε τέσσερις περιοχές εντοπίσει οκτώ ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν, τα έχουμε ετοιμάσει, έχει βγει τον προηγούμενο μήνα και η υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή σε εμάς», συνέχισε ο γενικός γραμματέας.

Και πρόσθεσε καταληκτικά: «Έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά. Και από αυτά τα οκτώ ακίνητα στις τέσσερις περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα και ουσιαστικά το ένα τρίτο αυτών θα είναι κοινωνικές κατοικίες. Τα άλλα θα δοθούν σε τιμές αγοράς, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεικτές χρήσεις στις κατοικίες (…). Σίγουρα είναι ένα μοντέλο πολύ πιο μακρινό, διότι είναι και άλλες οι προδιαγραφές των κατοικιών».