Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.
- Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
- «Έξι χρόνια μετά, διαλέγω ακόμα τη ζωή»: Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Η ανάρτησή της
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε μια δύσκολη όσο και αμήχανη στιγμή βρέθηκε Τούρκος ντελιβεράς όταν εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δεκάδες οπαδούς της Άστον Βίλα που είχαν ταξιδέψει για την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αποψινό (20/5) τελικό της ομάδας τους στο Europa League, κόντρα στη γερμανική Φράιμπουργκ.
Οπως μπορεί να δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι Άγγλοι οπαδοί έχουν περικυκλώσει τον άτυχο ντελιβερά, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει ψύχραιμα και με χαμόγελο προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα…
Αρχικά οι φίλαθλοι της Άστον Βίλα τραγουδούν συνθήματα και δείχνουν πως δεν διάθεση για κάτι χειρότερο εναντίον του. Εν τέλει όμως ο Τούρκος δεν αποφεύγει την κλοπή καθώς κάποιοι του ανοίγουν το κουτί όπου έχει μέσα τις παραγγελίες και «βουτάνε» κάποια.
Μετά από λίγο ο ντελιβεράς φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς πιθανότατα να έχει αντιληφθεί τι συνέβη. Κάποιος κατέγραψε το άσχημο περιστατικό με την κάμερα του κινητού του και την ανέβασε στο διαδίκτυο, με το βίντεο να γίνεται άμεσα Viral και τους περισσότερους να σχολιάζουν αρνητικά την απαράδεκτη αυτή κίνηση των οπαδών της Άστον Βίλα να φέρουν σε τόσο δύσκολη θέση έναν άνθρωπο ο οποίος στο κάτω κάτω έκανε απλώς της δουλειά του…
Aston Villa fans who came to Istanbul for the Europa League final were caught stealing food from a delivery rider.
Disgraceful behaviour in the middle of the street.
Respect the people, respect the city. #Istanbul #AstonVilla #EuropaLeague #Turkiye #FootballNews #UEFA… pic.twitter.com/LqLqikYygM
— Ercan Ozcan (@erozcn) May 20, 2026
- Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)
- Η «χρυσή βίβλος» του Europa League
- Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (pic)
- Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
- Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
- Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
- Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
- Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις