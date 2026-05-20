Στα μέσα ενημέρωσης επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των ψηφιακών αθλητικών μεταδόσεων, καθώς ανακοινώθηκε ως «στρατηγικός εταίρος και μέτοχος» του καναλιού LiveModeTV. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των εμπλεκόμενων πλευρών, πρωταρχικός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η επέκταση της διεθνούς επιρροής της πλατφόρμας ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026.

Πίσω από την πλατφόρμα βρίσκεται η βραζιλιάνικη εταιρεία LiveMode, η οποία εξειδικεύεται στα αθλητικά μέσα και τις επενδύσεις, έχοντας ως ναυαρχίδα το ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι CazéTV. Η LiveModeTV ξεκίνησε τη διεθνή της δραστηριότητα με έδρα την Πορτογαλία, προσφέροντας δωρεάν ψηφιακή κάλυψη για το Μουντιάλ του 2026.

Σε γραπτή του δήλωση, ο επιθετικός της Αλ Νασρ υπογράμμισε ότι σκοπός της συμφωνίας είναι «να φέρει τον αθλητισμό πιο κοντά σε όλο τον κόσμο, με έναν εντελώς νέο και εμπνευσμένο τρόπο», ενισχύοντας το ψηφιακό οικοσύστημα και διευρύνοντας την απήχηση των μεγάλων διοργανώσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από την πλευρά του, ο Τιάγκο Τουρίνιο, εταίρος της LiveMode, χαρακτήρα την είσοδο του Ρονάλντο ως μια «ισχυρή επιβεβαίωση» της μέχρι τώρα πορείας της εταιρείας, σημειώνοντας ότι λίγοι άνθρωποι παγκοσμίως ενσαρκώνουν το πάθος, τη φιλοδοξία και τη διεθνή απήχηση του αθλητισμού όσο ο Πορτογάλος άσος.

Η κίνηση αυτή αποτελεί τον τελευταίο σταθμό στις πλούσιες εξωαγωνιστικές δραστηριότητες του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος διαθέτει ήδη μια αλυσίδα ξενοδοχείων με το όνομά του σε μητροπόλεις όπως η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη, κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών, καθώς και τη δική του μάρκα εμφιαλωμένου νερού.

Η ενασχόλησή του με τα media δεν είναι καινούργια. Το 2023 εξαγόρασε μερίδιο στον πορτογαλικό όμιλο Cofina Média (ο οποίος μετονομάστηκε σε Medialivre), στον οποίο ανήκουν μερικά από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας, όπως η εφημερίδα Correio da Manhã, η αθλητική Record και το Jornal de Negócios. Παράλληλα, ο Ρονάλντο δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία και ως YouTuber. Το κανάλι του, «UR Cristiano», το οποίο δημιούργησε, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, αριθμώντας αυτή τη στιγμή 78,8 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η LiveMode ιδρύθηκε το 2017 στη Βραζιλία και γνωρίζει εκρηκτική άνοδο, με το κανάλι CazéTV να καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 3,7 δισεκατομμυρίων προβολών στην πλατφόρμα του YouTube.