Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)
Οι επιλογές των Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι για τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα…
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν
- Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Γνωστές έγιναν οι εντεκάδες των Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα για τον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης.
Οι Γερμανοί διεκδικούν την πρώτη τους κούπα μετά από 122 χρόνια ιστορίας ενώ οι «χωριάτες» την πρώτη μετά από το League Cup του 1996 και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.
Η εντεκάδα της Φράιμπουργκ: Ατουμπολού, Κίμπλερ, Μ.Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρόι, Εγκεστάιν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς
Στον πάγκο: Μίλερ, Χουθ, Γιουνγκ, Οστερχάγκε, Σερχάντ, Χέλερ, Ιριέ, Φίλιπ, Κ.Γκίντερ, Μακενγκό, Ροζενφέλντερ, Όγκμπους.
Freiburg’s formation for the #UELfinal 👥 pic.twitter.com/eB3VmuwstN
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2026
Η εντεκάδα της Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Πάου Τόρες, Λίντελεφ, Κονσά, Ντιν, Κας, Ρότζερς, Τίλεμανς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Γουότκινς
Στον πάγκο: Μπιζό, Ράιτ, Μινγκς, Έιμπραχαμ, Γκαρσία, Έλιοτ, Σάντσο, Ντόουγκλας Λουίζ, Μάατσεν, Ονάνα, Μπογκάρντε, Μπέιλι
Aston Villa’s #UELfinal formation 👥 pic.twitter.com/Toctd6YX5h
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2026
- Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
- Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
- LIVE: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα
- Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
- Ο Χέιζ-Ντέβις πήγε και στην Ισλανδία… (pics)
- Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»
- Ο Καμπάτσο αποθέωσε την Βαλένθια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις