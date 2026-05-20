Οι εντεκάδες Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League (pics)

Γνωστές έγιναν οι εντεκάδες των Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα για τον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης.

Οι Γερμανοί διεκδικούν την πρώτη τους κούπα μετά από 122 χρόνια ιστορίας ενώ οι «χωριάτες» την πρώτη μετά από το League Cup του 1996 και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.

Η εντεκάδα της Φράιμπουργκ: Ατουμπολού, Κίμπλερ, Μ.Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρόι, Εγκεστάιν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς

Στον πάγκο: Μίλερ, Χουθ, Γιουνγκ, Οστερχάγκε, Σερχάντ, Χέλερ, Ιριέ, Φίλιπ, Κ.Γκίντερ, Μακενγκό, Ροζενφέλντερ, Όγκμπους.

Η εντεκάδα της Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Πάου Τόρες, Λίντελεφ, Κονσά, Ντιν, Κας, Ρότζερς, Τίλεμανς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Γουότκινς

Στον πάγκο: Μπιζό, Ράιτ, Μινγκς, Έιμπραχαμ, Γκαρσία, Έλιοτ, Σάντσο, Ντόουγκλας Λουίζ, Μάατσεν, Ονάνα, Μπογκάρντε, Μπέιλι