ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Ηράκλειο: Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού
- Απίστευτο περιστατικό - Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
- Μείωση της ανεργίας τον Απρίλιο (14,4%) – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ
- ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Οι εικόνες από τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα μέλη του πληρώματος του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από τις αρχές του Ισραήλ, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικές», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «υπό τον συντονισμό του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άνθρωποι που έχουν συλληφθεί παράνομα εξευτελίζονται και κακοποιούνται, με τον ίδιο τον υπουργό όχι μόνο να προβαίνει σε αναμετάδοση των φρικιαστικών αυτών εικόνων, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε αυτές».
Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη» και τονίζει ότι «με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί».
«Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα»
Παράλληλα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Αδ. Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ’ όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους».
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συλληφθέντες. Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
- «Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
- ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
- Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
- O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε το μονάρχη
- Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
- «Εσύ πέτα την μπάλα και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά»
- Ηράκλειο: Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις