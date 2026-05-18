Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (vid)

Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Μπάσκετ 18 Μαΐου 2026, 08:20

Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Απόλυτοι κυρίαρχοι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς οι οποίοι διέλυσαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο Game 7 και «σφράγισαν» την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του του παιχνιδιού και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Καθοριστικός ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ που σημείωσε 26 πόντους, με τον σταρ των Καβαλίερς να βάζει 16 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου καθάρισε ουσιαστικά το παιχνίδι.

Τζάρετ Άλεν και Σαμ Μέριλ, που πρόσθεσαν από 23 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ ήταν καθοριστικός κοντά στο καλάθι με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ. Μαζί πέτυχαν 72 πόντους και… καθάρισαν την μπουγάδα για τους Καβς.

Στον αντίποδα σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Κέιντ Κάνινγχαμ που έμεινε στους 13 πόντους πολύ κακά ποσοστά ποσοστά, ενώ ο Ντάνις Τζένκινς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους, με το Ντιτρόιτ να μην βρίσκει λύσεις επιθετικά και αναπόφευκτα να χάνει το παιχνίδι.

Πλέον οι τελικοί της Ανατολής αρχίζουν στις 20 του μηνός και ώρα 03.00 τα ξημερώματα για την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη θα διεξαχθούν τα δύο πρώτα ματς ανάμεσα σε Νιου Γιορκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς (20, 22-5) και στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί στο Οχάιο.

