Χάος για το νέο Swatch – Ουρές και δακρυγόνα, έκλεισαν καταστήματα σε όλον τον κόσμο

Σκηνές χάους σε καταστήματα σε όλο τον κόσμο προκάλεσε η κυκλοφορία της νέας περιορισμένης σειράς ρολογιών Swatch Royal Pop σε συνεργασία με τον οίκο Audemars Piguet με αποτέλεσμα η ελβετική εταιρεία να κλείσει τα καταστήματά της σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το BBC η η Swatch ανακοίνωσε χθες ότι τα καταστήματα στο Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Κάρντιφ, τη Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Σέφιλντ δεν θα ανοίξουν «λόγω ζητημάτων ασφαλείας για τους πελάτες και το προσωπικό», ενώ ένα άτομα συνελήφθη στο Κάρντιφ.

Το χρονικό

Η εταιρεία επρόκειτο να λανσάρει τη νέα της συλλογή ρολογιών τσέπης «Royal Pop», σε συνεργασία με τον οίκο πολυτελών ρολογιών Audemars Piguet, με οκτώ μοντέλα που θα κοστίζουν από 335 λίρες.

Ωστόσο, το ρολόι έχει ήδη βγει προς πώληση στο διαδίκτυο με τιμές που φτάνουν τις 16.000 λίρες.

Η Swatch προέτρεψε στη συνέχεια τον κόσμο «να μην συρρέει μαζικά στα καταστήματά μας για να αγοράσει αυτό το προϊόν», καθώς έπρεπε να «διασφαλίσει την ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού μας».

Στην ιστοσελίδα της, η δήλωση συνέχιζε: «Η συλλογή Royal Pop θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες.

Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές ουρές άνω των 50 ατόμων και ενδέχεται να χρειαστεί να διακοπεί προσωρινά η πώληση».

Η AP Swatch, γνωστή κυρίως για τα πολύχρωμα ρολόγια της από τη δεκαετία του 1980, χαρακτήρισε τα προϊόντα αυτά ως «μια επαναστατική συνεργασία μεταξύ δύο εμβληματικών ονομάτων της ελβετικής ωρολογοποιίας».

Χάος από τη Γαλλία έως τη Νέα Υόρκη για ένα Swatch

Και στη Γαλλία, οι αστυνομικές αρχές χρειάστηκε να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν πλήθος 300 ατόμων έξω από κατάστημα κοντά στο Παρίσι.

À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l’horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6 — franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026

Στo Μιλάνο, προκλήθηκε συμπλοκή μπροστά από κατάστημα την ώρα της έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

The launch of limited edition Swatch watches descended into chaos Saturday in several European cities and New York, with French police firing tear gas to restore order at one store near Paris https://t.co/ELpjJEVSyg pic.twitter.com/eryQJG46i0 — AFP News Agency (@AFP) May 16, 2026

Στη Νέα Υόρκη, η ουρά έξω από το κατάστημα στην Times Square εξελίχθηκε σε «mosh pit», όπως περιέγραψε ο John McIntosh, 44 ετών, ο οποίος περίμενε από την Τετάρτη για να αποκτήσει το ρολόι. «Όποιος σπρώχνει πιο δυνατά και παρακάμπτει τους άλλους φτάνει μπροστά», είπε. Άλλοι αγοραστές κατέφυγαν στην αγορά με επιπλέον κόστος, πληρώνοντας ακόμη και 2.400 δολάρια, θεωρώντας το «ευκαιρία» συγκριτικά με άλλα ρολόγια Audemars Piguet.