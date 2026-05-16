Πως θα προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός για το Final Four της Αθήνας (pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο για το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan GBL και θέλει να κάνει το 2-0 στη σειρά για να… στρέψει όλη του την προσοχή στο Final Four της Αθήνας.

Η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα Final Four και άπαντες μέσα στην ομάδα είναι και πολύ έμπειροι και πολύ έτοιμοι για να παρουσιαστούν 100% συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι, για να κατακτήσουν αυτό για το οποίο παλεύουν εδώ και πέντε χρόνια σερί. Να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του Ολυμπιακού.

Οι ερυθρόλευκοι της προηγούμενες μέρες είχαν τη Media Day του Final Four της Αθήνας και εκεί ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε για την προετοιμασία τόσο του ίδιου όσο και της ομάδας ενόψει του μεγάλου ραντεβού με τη Φενέρμπαχτσε.

«Εχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι», είπε ο κόουτς των Πειραιωτών και αυτό είναι και η ουσία των δηλώσεών του.

Ποια θα είναι η ρουτίνα που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός

Τι θα περιλαμβάνει ωστόσο η ρουτίνα του Ολυμπιακού ενόψει του Final Four; Ας δούμε μαζί κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται απλά αλλά είναι όλη η ουσία της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει καθόλου τη ρουτίνα του.

Θα προπονηθεί Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη τις ώρες που το συνηθίζει όλη τη χρονιά (το μεσημέρι) και όχι τις ώρες των παιχνιδιών, προκειμένου να μην αλλάξουν ούτε οι συνήθειες, αλλά ούτε οι ρυθμοί ούτε των παικτών, ούτε και των προπονητών φυσικά.

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα μεταβεί και εκείνος στο ίδιο ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνουν, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, θα δώσει τις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου που πάντα γίνονται στα Final Four και έπειτα θα δώσει τη… μάχη του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού ξέρει πως αν βγάλει τους παίκτες από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους μπορεί να τους προσθέσει έξτρα πίεση και αυτό είναι κάτι που δεν θέλει, ωστόσο άπαντες είναι πολύ έμπειροι να διαχειριστούν την κατάσταση μόνη τους, ξέρουν το διακύβευμα και την τεράστια ευκαιρία που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το τρόπαιο, περνώντας φυσικά πρώτα το πολύ δύσκολο και απαιτητικό συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε.