Οριστικό: Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός λόγω κακοκαιρίας (pics)
Ο Φώτης Πολυχρόνης σε συνεννόηση με την Super League αποφάσισαν να αναβληθεί το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.
Οριστική αναβολή στο παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των play out της Super League, αφού κρίθηκε από τον διαιτητή του αγώνα ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι κατάλληλος για να παιχτεί ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κανονισμός, το παιχνίδι θα γίνει αύριο την ίδια ώρα (17/5, 19.00), ωστόσο αναμένεται η επίσημη απόφαση από την διοργανώτρια αρχή, που θα κοινοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση.
Η εντονότατη βροχόπτωση και το χαλάζι που έπληξε την περιοχή για διάστημα 20 λεπτών μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. O διαιτητής Πολυχρόνης βγήκε στο γήπεδο και διαπίστωσε ότι δεν δύναται να διεξαχθεί η αναμέτρηση, καθώς η μπάλα δεν κυλούσε στα περισσότερα σημεία του αγωνιστικού χώρου.
Δείτε φωτογραφίες από τις Σέρρες:
