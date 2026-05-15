Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στο πρώτο του παιχνίδι της προημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL διαλύοντας με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και τώρα θέλει να πάρει τη νίκη και στην Ρόδο στο δεύτερο ματς της σειράς (16/5, 16:15), για να σφραγίσει την παρουσία του στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, από το ματς στη Ρόδο θα απουσιάσουν οι Τόμας Γουόκαπ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τους αφήνει εκτός αποστολής ώστε να πάρουν ανάσες ενόψει του Final Four της Αθήνας το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει την επόμενη εβδομαδα.