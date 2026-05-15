Πρεμιέρα για Καραλή και Τζένγκο σε Σανγκάη και Τόκιο
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο ξεκινούν τις θερινές υποχρεώσεις τους σε Κίνα και Ιαπωνία, αντίστοιχα, ενώ εντός συνόρων κάνει την πρεμιέρα του και ο Μίλτος Τεντόγλου.
Μετά τους Διασυλλογικούς Αγώνες, που άνοιξαν τη θερινή περίοδο, έρχεται το πρώτο «γεμάτο» Σαββατοκύριακο με πλούσια δράση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Εντός των συνόρων ξεχωρίζει το Σάββατο (16/5) το μίτινγκ Βεργώτεια στην Κεφαλλονιά, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου και πολλών ακόμα μελών της εθνικής ομάδας.
Στο εξωτερικό δε, ξεκινά η σειρά Diamond League στη Σανγκάη με την παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, σε έναν πολύ δυνατό αγώνα, όπου μετέχουν ακόμα οι Μόντο Ντουπλάντις, Κέρτις Μάρσαλ, Σόντρε Γκούτορμσεν, Σαμ Κέντρικς και Μένο Φλόον. (14:00 – ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).
Έπειτα, τη σκυτάλη παίρνει η Ελίνα Τζένγκο την Κυριακή (17/5) με την παρουσία της στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο, όπου θα συναντήσει την Ολυμπιονίκη του ακοντισμού Χαρούκα Κιταγκούτσι.
Το Σάββατο ξεχωρίζουν τα 15α Χειμωνίδεια στη Θεσσαλονίκη, με τις Ναταλία Μπέση, Βασιλική Χαϊτίδου και Αντριάνα Γκόγκα να παίρνουν μέρος στο μήκος και τον Γιώργο Παπαναστασίου στο επί κοντώ.
Την Κυριακή ξεχωρίζουν οι Πανθρακικοί Αγώνες στην Ξάνθη και ο Αγώνας Ρίψεων στη Μνήμη του Πέτρου Ακριβάκη στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου, όπου θα λάβουν μέρος οι Μιχάλης Αναστασάκης, Γιώργος Παπαναστασίου και Μάρκος Μέμα στη σφύρα, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου στο δίσκο και η Μαρία Μαγκούλια στη σφαίρα.
Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του τριημέρου.
