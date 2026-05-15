Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Απίστευτο και όμως αληθινό: Ούτε ένα τάιμ άουτ δεν πήρε ο Μαρτίνεθ στο Game 5
Η εξέλιξη του Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, για τα playoffs της Euroleague, έδωσε τη δυνατότητα στον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην καλέσει κανένα τάιμ άουτ.

Η Βαλένθια μπορεί να βρέθηκε πίσω με 2-0 νίκες από τον Παναθηναϊκό, όμως κατάφερε όχι απλά να επιστρέψει ισοφαρίζοντας με δύο μπρέικ στο «Telekom Center», αλλά και να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για το Final Four της Euroleague επικρατώντας στο Game 5.

Οι «νυχτερίδες» πήραν από νωρίς προβάδισμα στην αναμέτρηση, χτίζοντας ακόμα και διψήφιες διαφορές, οι οποίες της επέτρεψαν να αντισταθεί στις αντεπιθέσεις της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο φινάλε, και να φτάσουν εν τέλει σε μια εύκολη επικράτηση.

Μάλιστα, η Βαλένθια έπαιξε τόσο καλά και έξυπνα που ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν χρειάστηκε να καλέσει κανένα από τα τάιμ άουτ που δικαιούνταν. Χρησιμοποιώντας τα τηλεοπτικά στα μέσα των περιόδων, αλλά και εκείνα που πήραν οι «πράσινοι» για να δώσει οδηγίες.

Euroleague: «Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι προσπαθούσαν ταυτόχρονα να κλείσουν θέση στο Final Four της Αθήνας»

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία που έλαβε χώρα για την πώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026 στο «Telekom Center». Μεταξύ άλλων, η διοργανώτρια αρχή τόνισε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι προσπάθησαν ταυτόχρονα να αποκτήσουν ένα… μαγικό χαρτάκι.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Euroleague Basketball ολοκλήρωσε τις διάφορες φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, με την υποστήριξη του Επίσημου Συνεργάτη της για την Πώληση Εισιτηρίων, την Platinium Group.

Η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων οργανώθηκε σε πολλαπλές φάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προπωλήσεων για επιλεγμένες ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς, ακολουθούμενες από διάφορες περιόδους πώλησης για το ευρύ κοινό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση εφαρμόστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε μία από τις πιο περιζήτητες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Η ζήτηση για το Final Four της Euroleague 2026 αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή σε όλες τις φάσεις πώλησης, με τα εισιτήρια γενικής εισόδου και τις θέσεις premium να εξαντλούνται γρήγορα σε κάθε στάδιο. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής των πωλήσεων, περισσότεροι από 500.000 χρήστες προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογικής υποδομής της Platinium Group.

Με όλα τα εισιτήρια για το κοινό να έχουν πλέον εξαντληθεί, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι μία από τις πιο περιζήτητες τελικές τετράδες στην ιστορία της Euroleague.

Καθώς πλησιάζει η διοργάνωση, πρόσθετες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις λειτουργίες της διοργάνωσης και τις υπηρεσίες προς τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και επικύρωσης εισιτηρίων για την υποστήριξη των διαδικασιών εισόδου στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Euroleague Basketball και της Platinium Group υποστηρίζει επίσης την κεντρική διαχείριση της διανομής εισιτηρίων και των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών εν όψει του Final Four.

Η Euroleague Basketball και η Platinium Group θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τις υπόλοιπες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων και πρόσβασης εν όψει του Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, καθώς και στο μέλλον».

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
