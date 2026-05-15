ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-36: Προβάδισμα τίτλου για την Ένωση, έκανε το 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος (vid)

Το… σκορ άνοιξε η ΑΕΚ στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών. Η ένωση νίκησε 37-36 στην παράταση τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού, στον πρώτο τελικό των πλέι οφ και με το 1-0 έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να κριθεί ο τίτλος.

Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ματς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 30-30, ενώ στο ημίχρονο ο Δικέφαλος του Βορρά προηγούνταν με 16-14.

Το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους τελικούς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου (18:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του Χάντμπολ».

Τα στατιστικά του αγώνα

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε, Σαμολαδά 4, Ζενέλι 6, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 10, Σαρκιρή, Μανιά 4, Γκονζάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Βουξάνοβιτς, Ενρίκε 1.

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 8, Ε. Τροχίδου 3, Χ. Τροχίδου, Μεντεσίδου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη 2, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 2, Κουλούρη 2, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 3, Ντε Αλμέιδα.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-6, 7-8, 10-10, 11-14, 14-16 (ημίχρονο), 19-18, 21-19, 23-21, 25-23, 28-27, 30-30 (κανονική διάρκεια), 34-33, 37-36 (παράταση).

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Παρατηρητές: Βέργος-Αντωνόπουλος. Δίλεπτα: 4-6. Πέναλτι: 6/6-3/5.

To πρόγραμμα των τελικών:

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός

ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός (Αν χρειαστεί)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)

OAKA 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)