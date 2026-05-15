ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-36: Προβάδισμα τίτλου για την Ένωση, έκανε το 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος (vid)

Άλλα Αθλήματα 15 Μαΐου 2026, 23:42

Προβάδισμα τίτλου για την ΑΕΚ, η οποία νίκησε στην παράταση 37-36 (30-30 κ.δ.) τον ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Το… σκορ άνοιξε η ΑΕΚ στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών. Η ένωση νίκησε 37-36 στην παράταση τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού, στον πρώτο τελικό των πλέι οφ και με το 1-0 έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να κριθεί ο τίτλος.

Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ματς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 30-30, ενώ στο ημίχρονο ο Δικέφαλος του Βορρά προηγούνταν με 16-14.

Το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους τελικούς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου (18:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του Χάντμπολ».

Τα στατιστικά του αγώνα

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε, Σαμολαδά 4, Ζενέλι 6, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 10, Σαρκιρή, Μανιά 4, Γκονζάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Βουξάνοβιτς, Ενρίκε 1.
ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 8, Ε. Τροχίδου 3, Χ. Τροχίδου, Μεντεσίδου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη 2, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 2, Κουλούρη 2, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 3, Ντε Αλμέιδα.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-6, 7-8, 10-10, 11-14, 14-16 (ημίχρονο), 19-18, 21-19, 23-21, 25-23, 28-27, 30-30 (κανονική διάρκεια), 34-33, 37-36 (παράταση).

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Παρατηρητές: Βέργος-Αντωνόπουλος. Δίλεπτα: 4-6. Πέναλτι: 6/6-3/5.

To πρόγραμμα των τελικών:

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός
ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός
ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός (Αν χρειαστεί)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)
OAKA 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 15.05.26

Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 15.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»
Μπάσκετ 15.05.26

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον
Πόλεμος στο Ιράν 15.05.26

Η Κίνα απέφυγε να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ ότι θα πιέσει το Ιράν. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού».

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Ελλάδα 15.05.26

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Επιταχύνονται οι εξελίξεις 15.05.26

Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Μπάσκετ 15.05.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Νέος στόχος 15.05.26

Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Τα νέα δεδομένα 15.05.26

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 15.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου
Ανακοίνωση 15.05.26

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Παγκοσμίως 15.05.26

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
«Αύριο θα δούμε» 15.05.26 Upd: 23:44

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

