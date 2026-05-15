magazin
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ήμουν σίγουρη ότι πεθαίνω» – Το κρυφό δράμα της Μητέρας των Δράκων και η ντροπή στο Game Of Thrones
Go Fun 15 Μαΐου 2026, 11:30

«Ήμουν σίγουρη ότι πεθαίνω» – Το κρυφό δράμα της Μητέρας των Δράκων και η ντροπή στο Game Of Thrones

H Eμίλια Κλαρκ, η Μητέρα των Δράκων Ντενέρις Ταργκάριεν του επικού τηλεοπτικού Game Of Thrones έδωσε μια συναισθηματικά φορτισμένη εξομολόγηση στο podcast How To Fail

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Εμίλια Κλαρκ μίλησε με ειλικρίνεια για τον εφιάλτη που έζησε στα παρασκήνια του Game of Thrones.

Η 39χρονη σήμερα ηθοποιός, που αποθεώθηκε ως Ντενέρις Ταργκάριεν, αποκάλυψε πώς η επιτυχία της σειράς συνέπεσε με δύο σχεδόν θανατηφόρες εγκεφαλικές αιμορραγίες το 2011 και το 2013.

Παγιδευμένη ανάμεσα στο φόβο ότι θα χάσει τον ρόλο της ζωής της και του απόλυτου συναισθηματικού «παγώματος», η Κλαρκ περιγράφει πώς έφτασε να πιστεύει ότι «είχε κλέψει χρόνο από τον θάνατο» και μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση που περιγράφει ως «ένα πραγματικό θαύμα της ιατρικής».

«Ήμουν σίγουρη ότι είχα ξεγελάσει τον θάνατο την πρώτη φορά και ότι η δεύτερη θα ήταν το τέλος μου»

YouTube thumbnail

Το πρώτο ανεύρυσμα (υπαραχνοειδής αιμορραγία) τη χτύπησε αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν της σειράς.

Η Εμίλια Κλαρκ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης σε γυμναστήριο του Λονδίνου, λόγω του έντονου στρες από τις απότομες αλλαγές στη ζωή της.

«Έσυρα τον εαυτό μου μέχρι την τουαλέτα και έκανα εμετό από τον πόνο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο εγκέφαλός μου πάθαινε ζημιά», θυμάται.

Καθώς περίμενε το ασθενοφόρο, επαναλάμβανε συνεχώς στον εαυτό της πως ‘είναι ηθοποιός, είναι ηθοποιός’, προσπαθώντας να κρατήσει τη μνήμη της ανέπαφη για να μη χάσει τη δουλειά των ονείρων της είπε.

Η Κλαρκ εξομολογήθηκε πως οι γιατροί αρχικά δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τι συνέβαινε και υπέθεσαν ότι μπορεί να εμπλέκονται φάρμακα επειδή ήταν μικρή. Αργότερα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο για περισσότερες εξετάσεις.

Η ηθοποιός είπε ότι πέρασε τις πρώτες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στα γυρίσματα στο να πείσει τα στελέχη του HBO και τους δημιουργούς του Game Of Thrones ότι θα αναρρώσει εγκαίρως για να συνεχίσει να εργάζεται.

«Ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχε συμβεί αυτό και ότι οι άνθρωποι που με είχαν προσλάβει μπορεί να με έβλεπαν αδύναμη ή να με έβλεπαν ως κάτι που θα μπορούσε να σπάσει», είπε η Κλαρκ.

«Ένιωθα ντροπή. Φοβόμουν ότι οι εργοδότες μου θα με έβλεπαν ως κάτι αδύναμο, ως κάτι που μπορεί να σπάσει»

YouTube thumbnail

H Kλαρκ ενημέρωσε τους showrunners του Game of Thrones για την αιμορραγία, αλλά κατά τα άλλα κράτησε την εμπειρία ιδιωτική.

«Απλώς δεν ήθελα να το μάθει κανείς», είπε. Η περιπέτεια της δεν είχε τελειώσει.

Αργότερα, η Κλαρκ υπέστη δεύτερο ανεύρυσμα, ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και έπαιζε σε μια θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Οι γιατροί παρακολουθούσαν το ανεύρυσμα, αφού το εντόπισαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την πρώτη αιμορραγία.

Η χειρουργική επέμβαση της δεν πήγε καλά με τους γιατρούς να κάνουν δεύτερο χειρουργείο για να προλάβουν το μοιραίο.

«Οι γονείς μου με περίμεναν και οι γιατροί έρχονταν κάθε μισή ώρα και έλεγαν: “Πιστεύουμε ότι θα πεθάνει”», θυμήθηκε η Κλαρκ.

Μετά τη δεύτερη περιπέτεια υγείας της, η Κλαρκ είπε ότι βρέθηκε να παλεύει με το τραύμα. «Μετά από τη δεύτερη αιμορραγία έκλεισα συναισθηματικά», εξήγησε.

Η Κλαρκ περίγραψε ότι έγινε υπερευαίσθητη και αποσυνδέθηκε από τον έξω κόσμο επειδή ένιωθε ότι το σώμα και ο εγκέφαλός της την είχαν απογοητεύσει με τρόπους που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει.

«Όταν έχεις μια εγκεφαλική βλάβη, κινείσαι στον κόσμο διαφορετικά», είπε η Κλαρκ. «Γίνεσαι πολύ ευαίσθητος».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι την κατέκλυζε φόβος κάθε φορά που ένιωθε πονοκέφαλο μετά, ανησυχώντας ότι θα συνέβαινε κάτι τραγικό.

Κατά την προώθηση του Game of Thrones στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο λίγο μετά από μια από τις χειρουργικές επεμβάσεις της, η Κλάρκ έκανε σκοτεινές σκέψεις της.

«Αν πρόκειται να πεθάνω, θα το κάνω ζωντανά στην τηλεόραση» έλεγε στον εαυτό της.

Παρόλα αυτά, η παρουσία της στο Game Of Thrones ως Μητέρα των Δράκων τελικά τη βοήθησε να επιβιώσει συναισθηματικά.

«Όταν έχεις μια εγκεφαλική βλάβη, περπατάς στον κόσμο ξέροντας ότι το ίδιο σου το σώμα σε πρόδωσε»

@hbomaxau that’s my Khaleesi. #GameOfThrones #WhatToWatch ♬ original sound – HBO Max Australia

«Χωρίς τη δουλειά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα», είπε.

Η Κλαρκ αποκάλυψε επίσης στο podcast ότι δεν επέτρεψε στον εαυτό της πολλή χάρη κατά την ανάρρωσή της επειδή θεωρούσε την εμπειρία ως προσωπική αποτυχία.

«Δεν φρόντισα τον εαυτό μου. Δεν έδωσα στον εαυτό μου καμία ευκαιρία», είπε. «Όλα ήταν σαν να μου έλεγα, ‘Είσαι μια αποτυχία’».

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η Κλαρκ είπε ότι η οπτική της έχει εξελιχθεί.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που ένιωσα με έναν εγκεφαλικό τραυματισμό ήταν η βαθιά μοναξιά», είχε δηλώσει προηγουμένως η Κλαρκ στο Big Issue το 2024. «Αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε».

YouTube thumbnail

Κοιτάζοντας πίσω τώρα, η Κλαρκ λέει ότι η σχέση της με το Game of Thrones συνεχίζει να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

«Ήταν κάτι απροσδόκητο», είπε στο podcast. «Ηταν τα νειάτα μου».

Μετατρέποντας το τραύμα της σε προσφορά, η Κλαρκ ίδρυσε το 2019 τον φιλανθρωπικό οργανισμό SameYou, ο οποίος συγκεντρώνει πόρους και βοηθά ανθρώπους που αναρρώνουν από εγκεφαλικά επεισόδια και βαριές εγκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας μια νέα αποστολή στη ζωή της.

Headlines:
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

World
Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Νιώθω ότι κάτι αφήσαμε στη μέση: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο' Χάρα

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Τίμημα 14.05.26

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Παράλληλες ζωές 13.05.26

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

Σύνταξη
The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ελλάδα 15.05.26

Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies