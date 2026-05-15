«Ήμουν σίγουρη ότι πεθαίνω» – Το κρυφό δράμα της Μητέρας των Δράκων και η ντροπή στο Game Of Thrones

Η Εμίλια Κλαρκ μίλησε με ειλικρίνεια για τον εφιάλτη που έζησε στα παρασκήνια του Game of Thrones.

Η 39χρονη σήμερα ηθοποιός, που αποθεώθηκε ως Ντενέρις Ταργκάριεν, αποκάλυψε πώς η επιτυχία της σειράς συνέπεσε με δύο σχεδόν θανατηφόρες εγκεφαλικές αιμορραγίες το 2011 και το 2013.

Παγιδευμένη ανάμεσα στο φόβο ότι θα χάσει τον ρόλο της ζωής της και του απόλυτου συναισθηματικού «παγώματος», η Κλαρκ περιγράφει πώς έφτασε να πιστεύει ότι «είχε κλέψει χρόνο από τον θάνατο» και μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση που περιγράφει ως «ένα πραγματικό θαύμα της ιατρικής».

«Ήμουν σίγουρη ότι είχα ξεγελάσει τον θάνατο την πρώτη φορά και ότι η δεύτερη θα ήταν το τέλος μου»

Το πρώτο ανεύρυσμα (υπαραχνοειδής αιμορραγία) τη χτύπησε αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν της σειράς.

Η Εμίλια Κλαρκ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης σε γυμναστήριο του Λονδίνου, λόγω του έντονου στρες από τις απότομες αλλαγές στη ζωή της.

«Έσυρα τον εαυτό μου μέχρι την τουαλέτα και έκανα εμετό από τον πόνο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο εγκέφαλός μου πάθαινε ζημιά», θυμάται.

Καθώς περίμενε το ασθενοφόρο, επαναλάμβανε συνεχώς στον εαυτό της πως ‘είναι ηθοποιός, είναι ηθοποιός’, προσπαθώντας να κρατήσει τη μνήμη της ανέπαφη για να μη χάσει τη δουλειά των ονείρων της είπε.

Η Κλαρκ εξομολογήθηκε πως οι γιατροί αρχικά δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τι συνέβαινε και υπέθεσαν ότι μπορεί να εμπλέκονται φάρμακα επειδή ήταν μικρή. Αργότερα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο για περισσότερες εξετάσεις.

Η ηθοποιός είπε ότι πέρασε τις πρώτες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στα γυρίσματα στο να πείσει τα στελέχη του HBO και τους δημιουργούς του Game Of Thrones ότι θα αναρρώσει εγκαίρως για να συνεχίσει να εργάζεται.

«Ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχε συμβεί αυτό και ότι οι άνθρωποι που με είχαν προσλάβει μπορεί να με έβλεπαν αδύναμη ή να με έβλεπαν ως κάτι που θα μπορούσε να σπάσει», είπε η Κλαρκ.

H Kλαρκ ενημέρωσε τους showrunners του Game of Thrones για την αιμορραγία, αλλά κατά τα άλλα κράτησε την εμπειρία ιδιωτική.

«Απλώς δεν ήθελα να το μάθει κανείς», είπε. Η περιπέτεια της δεν είχε τελειώσει.

Αργότερα, η Κλαρκ υπέστη δεύτερο ανεύρυσμα, ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και έπαιζε σε μια θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Οι γιατροί παρακολουθούσαν το ανεύρυσμα, αφού το εντόπισαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την πρώτη αιμορραγία.

Η χειρουργική επέμβαση της δεν πήγε καλά με τους γιατρούς να κάνουν δεύτερο χειρουργείο για να προλάβουν το μοιραίο.

«Οι γονείς μου με περίμεναν και οι γιατροί έρχονταν κάθε μισή ώρα και έλεγαν: “Πιστεύουμε ότι θα πεθάνει”», θυμήθηκε η Κλαρκ.

Μετά τη δεύτερη περιπέτεια υγείας της, η Κλαρκ είπε ότι βρέθηκε να παλεύει με το τραύμα. «Μετά από τη δεύτερη αιμορραγία έκλεισα συναισθηματικά», εξήγησε.

Η Κλαρκ περίγραψε ότι έγινε υπερευαίσθητη και αποσυνδέθηκε από τον έξω κόσμο επειδή ένιωθε ότι το σώμα και ο εγκέφαλός της την είχαν απογοητεύσει με τρόπους που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει.

«Όταν έχεις μια εγκεφαλική βλάβη, κινείσαι στον κόσμο διαφορετικά», είπε η Κλαρκ. «Γίνεσαι πολύ ευαίσθητος».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι την κατέκλυζε φόβος κάθε φορά που ένιωθε πονοκέφαλο μετά, ανησυχώντας ότι θα συνέβαινε κάτι τραγικό.

Κατά την προώθηση του Game of Thrones στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο λίγο μετά από μια από τις χειρουργικές επεμβάσεις της, η Κλάρκ έκανε σκοτεινές σκέψεις της.

«Αν πρόκειται να πεθάνω, θα το κάνω ζωντανά στην τηλεόραση» έλεγε στον εαυτό της.

Παρόλα αυτά, η παρουσία της στο Game Of Thrones ως Μητέρα των Δράκων τελικά τη βοήθησε να επιβιώσει συναισθηματικά.

«Χωρίς τη δουλειά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα», είπε.

Η Κλαρκ αποκάλυψε επίσης στο podcast ότι δεν επέτρεψε στον εαυτό της πολλή χάρη κατά την ανάρρωσή της επειδή θεωρούσε την εμπειρία ως προσωπική αποτυχία.

«Δεν φρόντισα τον εαυτό μου. Δεν έδωσα στον εαυτό μου καμία ευκαιρία», είπε. «Όλα ήταν σαν να μου έλεγα, ‘Είσαι μια αποτυχία’».

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η Κλαρκ είπε ότι η οπτική της έχει εξελιχθεί.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που ένιωσα με έναν εγκεφαλικό τραυματισμό ήταν η βαθιά μοναξιά», είχε δηλώσει προηγουμένως η Κλαρκ στο Big Issue το 2024. «Αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε».

Κοιτάζοντας πίσω τώρα, η Κλαρκ λέει ότι η σχέση της με το Game of Thrones συνεχίζει να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

«Ήταν κάτι απροσδόκητο», είπε στο podcast. «Ηταν τα νειάτα μου».

Μετατρέποντας το τραύμα της σε προσφορά, η Κλαρκ ίδρυσε το 2019 τον φιλανθρωπικό οργανισμό SameYou, ο οποίος συγκεντρώνει πόρους και βοηθά ανθρώπους που αναρρώνουν από εγκεφαλικά επεισόδια και βαριές εγκεφαλικές κακώσεις, δίνοντας μια νέα αποστολή στη ζωή της.