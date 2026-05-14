Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Το colpo grosso των Ιταλών για να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο τένις (pics)

Η ιταλική ομοσπονδία τένις επενδύει οικονομικά και επικοινωνιακά, με στόχο η γειτονική μας χώρα να αναδειχθεί σε νέα υπερδύναμη του αθλήματος.

Σάββας Λιαμίρας
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Το κύμα του Γιάνικ Σίνερ παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του και οι Ιταλοί είναι αποφασισμένοι να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Με κάθε τρόπο. Με κάθε μέσο. Επενδύοντας στη αναπτυσσόμενη δυναμική του 24χρονου πρωταθλητή και στο brand name που έχει δημιουργήσει ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο. Ένα σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ιταλική ομοσπονδία τένις να επενδύει οικονομικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και επικοινωνιακά, μέσω του προέδρου της, με στόχο η γειτονική μας χώρα να αναδειχθεί σε νέα υπερδύναμη του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της FITP, Άντζελο Μπινάγκι, σε πρόσφατες δηλώσεις του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των αθλητών και των αθλητριών στη διαμάχη που έχουν με τα τέσσερα Grand Slams, για τα έπαθλα, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικό» το ποσοστό που καταλήγει στους συμμετέχοντες.

Μάλιστα, τα συνέκρινε με τα ATP και WTA tournaments, όπου οι παίκτες και οι παίκτριες λαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο, σε σχέση με τα αντίστοιχα χρήματα που παίρνουν σε Αυστραλιανό Όπεν, Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open.

Σύμφωνα με τον Μπινάγκι, τα τέσσερα Grand Slams οικειοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, για να ενισχύουν οικονομικά τις εθνικές τους ομοσπονδίες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Την ίδια ώρα ο Μπινάγκι προτείνει το Masters της Ρώμης (σ.σ Internazionali BNL d’Italia) να γίνει Grand Slam, το 5ο του έτους, με τον ίδιο δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής της επιφάνειας, αν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε χώμα, λόγω του Ρολάν Γκαρός.

Επισημαίνει δε την άρτια διοργάνωση τόσο του 1000άρι τουρνουά της Ρώμης, όσο και των ATP Finals, που γίνονται τα τελευταία χρόνια Τορίνο, θέλοντας να δείξει ότι η ομοσπονδία του είναι έτοιμη να στηρίξει και να υλοποιήσει τη διεξαγωγή ενός Grand Slam.

Τη δεδομένη στιγμή φαντάζει, πάντως, πολύ δύσκολο να δούμε ένα τέτοιο τουρνουά στη γειτονική χώρα, για πολλούς λόγους, αφού εκτός από την Ιταλία, υπάρχει και η Σαουδική Αραβία, που πιέζει ασφυκτικά ATP και WTΑ για να δημιουργήσει ένα δικό της Grand Slam.

Εκτός από το επικοινωνιακό κομμάτι, η ιταλική ομοσπονδία τένις επενδύει εμπράκτως στη δημιουργία νέων πρωταθλητών και πρωταθλητριών, μέσω του προγράμματος «Racchette in Classe» (σ.σ ρακέτες στο σχολείο), το οποίο αφορά μαθητές και κοστολογείται στα 22 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί σε όλη την ιταλική επικράτεια.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η FITP, που έχει ως μεγάλο σύμμαχό της για την άρτια εφαρμογή του project το υπουργείο Παιδείας της χώρας, θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και τις επιτυχίες του Γιάνικ Σίνερ, για να φέρει τα παιδιά κοντά στο τένις και να δημιουργήσει τους τα επόμενα αστέρια του αθλήματος.

Πέρσι, από το «Racchette in Classe» επωφελήθηκαν 619.000 μαθητές. Φέτος στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 1 εκατομμύρια μαθητές. Νούμερο, που θα μεγαλώνει συνεχώς όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα το πλάνο της FITP.

Ο Μπινάγκι τόνισε ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η ομοσπονδία επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των εσόδων που έχει από τις μεγάλες διοργανώσεις που υλοποιεί σε Ρώμη και Τορίνο.  «Μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στην Ιταλία χρηματοδοτούμε τον αθλητισμό στα σχολεία και, μέσα στους επόμενους μήνες, και τον αθλητισμό στις ενορίες. Όποιος αγοράζει εισιτήριο για το Internazionali, ειδικά τις τελευταίες ημέρες όπου οι τιμές είναι υψηλότερες, δεν αγοράζει απλώς ένα εισιτήριο για ένα σπουδαίο θέαμα, αλλά ουσιαστικά “υιοθετεί” δύο ή τρία παιδιά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κύκλο 15 μαθημάτων και να συμμετάσχουν σε δύο μικρά τουρνουά», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις.

Παράλληλα, η FITP «τρέχει» προγράμματα επιμόρφωσης για προπονητές τένις και καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους, με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών.

Η ομοσπονδία τένις επενδύει επίσης στον εκδοτικό όμιλο SAE, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα απέκτησε την εφημερίδα La Stampa, με τον Μπινάγκι να εξηγεί τους λόγους της επένδυσης, βάζοντας στο τραπέζι τρεις σημαντικούς λόγους για την είσοδο της FITP στα media.

«Το κάναμε για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος, και σημαντικότερος, είναι η ευγνωμοσύνη. Χρωστάμε πολλά στην πόλη του Τορίνο και στην περιφέρεια του Πιεμόντε για τον τρόπο με τον οποίο μας υποστήριξαν όταν αναλάβαμε τη μεγάλη πρόκληση της διοργάνωσης των ATP Finals.

Ο δεύτερος λόγος είναι βιομηχανικός. Μέσω της Sportcast δημιουργήσαμε μία πραγματική media company και πιστεύω ότι μπορούν να αναπτυχθούν πολύ σημαντικές συνέργειες με τη SAE για την προώθηση του τένις και του padel, την ανάδειξη των μεγάλων διοργανώσεων και τη μεγαλύτερη προβολή των συλλόγων και των αθλητών μας.

Ο τρίτος λόγος αφορά το σχολείο. Επενδύουμε μόνοι μας στο εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ιταλικές ομοσπονδίες μαζί. Και η SAE επενδύει πολύ στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει λοιπόν μία φυσική σύγκλιση που θα φέρει οφέλη και στις δύο πλευρές», κατέληξε.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την ιταλική ομοσπονδία, που βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, για να αναπτυχθεί το άθλημα στη γειτονική χώρα και η Ιταλία ισότιμος συνομιλητής ή ακόμα και να ξεπεράσει Αυστραλία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ, που κυριαρχούν τις τελευταίες δεκαετίας στο παγκόσμιο τένις.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

On Field 14.05.26

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

