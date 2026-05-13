Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76: «Περίπατος» των πρωταθλητών

Σε εκπληκτική κατάσταση έδειξε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Τετάρτης (13/5), συνθλίβοντας με 117-76 τον Κολοσσό, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 8-0 μετά το τρίποντο του Ραντλ και προηγήθηκε με 8-3 και τρίποντο του Γουόκαπ στο 3’. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 13-6 με καλάθι και φάουλ στο 4’. Με τον Γουόκαπ να συνεχίζει να είναι on… fire και με πέντε συνεχόμενους να κάνει το 20-8 στο 5’.

Ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 11 πόντους με συνεχόμενες εύστοχες επιθέσεις έκανε το 28-12 στο 7’. Ο Κένεντι με τρίποντο μείωσε σε 28-15 στο 8’. Ο Νιλικίνα διαμόρφωσε με τρίποντο από τη γωνία το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 35-15.

Ο Καλαϊτζάκης με τρίποντο μείωσε σε 39-20 στο 12’ για τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Μόρις με πολύ ωραία κίνηση έκανε το 47-23 στο 14’ εκμεταλλευόμενος και την αναπήδηση στο στεφάνι. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 50-25 και το double score για τον Ολυμπιακό στο 15’.

Ο Καμπερίδης έκανε με κάρφωμα το 50-29 στο 16΄με κάρφωμα για τους Ροδίτες. Ο Μόρις με πολύ όμορφη προσπάθεια έκανε το 57-29 στο 17’. Ο Μόρις με τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη, βρήκε τον Παπανικολάου που έκανε το 70-35 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με μεγαλύτερο ρυθμό επιθετικά με τον Κένεντι να σκοράρει συνεχόμενους πόντους και να κάνει με τρίποντο από τη γωνία το 75-44 στο 23’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 78-44 στο 24’. Ο Ντόρσεϊ με 3/3 βολές έκανε το 81-46 για τον Ολυμπιακό στο 25’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 84-48 στο 26’, με τον Ντόρσεϊ να κάνει το 87-51 στο 28’. Ο Έλληνας γκαρντ έκανε το 93-55 που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τελευταία περίοδο του ματς με τον Μιλουτίνοφ να βάζει δύο συνεχόμενα γκολ-φάουλ και να κάνει το 98-62 στο 32’. Ο Μόρις με τρίποντο έκανε το 108-67 στο 34’. Ο Λαρεντζάκης με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 111-71 στο 36’, δίνοντας αέρα +40 στους ερυθρόλευκους.

Το ματς ολοκληρώθηκε με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν τη νίκη με 117-76 και να μην σπάνε το ρεκόρ επιθετικής τους συγκομιδής για μόλις τέσσερις πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοφ 20 (8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (6/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίκολς 2 (7 ασίστ), Γκαλβανίνι 7 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10 (4/5 δίποντα), Καράμπελας (6 ασίστ), Κολοβέρος 10 (4/5 δίποντα), Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6.

