Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)

Με αλλαγές, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30), για την 5η αγωνιστική και προτελευταία των playoffs της Super League.

Πιο αναλυτικά, ο έμπειρος τεχνικός χρησιμοποιεί στο βασικό σχήμα για το ντέρμπι με τους Πράσινους τους Ταρέμι και Μαρτίνς αντί των Ελ Κααμπί και Ποντένσε, που είχαν ξεκινήσει στην 11άδα στο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται στον πάγκο, ενώ ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τους Ασπρόμαυρους (σ.σ διάσειση) και δεν υπολογίζεται για το ματς με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 13, 2026

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Βέζο, Λιατσικούρας και Μουζακίτης.

Όσον αφορά στους ξένους, εκτός για το αποψινό παιχνίδι έμειναν οι Ορτέγκα και Κλέιτον, όπως και στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.