Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό
Η είδηση δεν είναι μόνο η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να επισφραγίσει τη διαχωριστική γραμμή που τον χωρίζει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σημερινή ΝΔ του «επιτελικού κράτους», εμμένοντας στην απόφασή του να μην παρευρεθεί στο «γαλάζιο» συνέδριο.
Το οριστικό χάσμα μεταξύ του πρώην και του νυν πρωθυπουργού, επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ακριβώς την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του συνεδρίου -δηλαδή αύριο Πέμπτη- ο κ. Καραμανλής θα προχωρήσει στη νέα δημόσια εμφάνισή του.
Μία εμφάνιση που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, με τη γεωγραφική απόσταση της Θράκης από την Αττική (όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο της ΝΔ) να σηματοδοτεί μοιραία και την αγεφύρωτη απόσταση ανάμεσα σε Κ. Καραμανλή και Κυρ. Μητσοτάκη.
Ιδίως από τη στιγμή που η εμφάνιση αυτή θα λάβει χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για την ανάδειξη της διαφορετικής αντίληψης και της σύγκρουσης στρατηγικής μεταξύ του κ. Καραμανλή και του κ. Μητσοτάκη σε σχέση με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Δείπνο και ομιλία
Στην Ξάνθη, η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) έχει προσκαλέσει τον Κινέζο πρέσβη Fang Qiu και με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ της ΣΕΚΕ θα τον υποδεχτεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει μαζί του δείπνο και θα έχει και ομιλία.
Ο κ. Καραμανλής αναμένεται να κινηθεί στην κατεύθυνση που είχε κινηθεί και κατά την προηγούμενη παρέμβασή του στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, όπου είχε υπερασπιστεί την «πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική» της δικής του κυβέρνησης που απέδιδε «στρατηγικό χαρακτήρα» στις ελληνοκινεζικές σχέσεις «με έμφαση στην οικονομική διπλωματία και με σκοπό να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή».
Με αυτόν τον τρόπο καθιστούσε σαφή τη δική του εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτήν της παρούσας κυβέρνησης (η οποία κατηγορείται ότι έχει προσδεθεί στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ), με τα μηνύματα αυτά του πρώην πρωθυπουργού να αναμένονται και τώρα, σε μία γεωπολιτική συγκυρία όπου το διεθνές σκηνικό είναι απολύτως ρευστό.
