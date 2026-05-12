Volley League: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός της επόμενης σεζόν

Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με εντυπωσιακό τρόπο το ρόστερ του με μεταγραφές από το «πάνω ράφι», που θα ενισχύσουν με το ταλέντο τους και την εμπειρία τους τον σύλλογο του μεγάλου λιμανιού.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι στο μεταγραφικό παζάρι και με βάση τον σχεδιασμό του Τζουλιάνι «έχτισαν» μία ομάδα, η οποία κατεβάζει τον μέσο όρο ηλικίας και ανεβάζει τον μέσο όρο ύψους.

Ο Τζουλιάνι στήνει ξανά τον πρωταθλητή

O προπονητής των επιτυχιών Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που πήρε ένα πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Τσάλεντζ Καπ με τον Ολυμπιακό, είναι έτοιμος να αναλάβει ξανά τα ηνία της ομάδας.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός έστησε την ομάδα με παίκτες που έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια τους σε κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού, είναι αρκετά υψηλότεροι σε σύγκριση με το ρόστερ της προηγούμενης χρονιάς και φυσικά, έχει κατέβει και ο μέσος όρος ηλικίας στο δυναμικό των Πειραιωτών.

Ο Ιταλός λοιπόν έφερε τον πρώην πασαδόρο της Εθνικής Ιταλίας Μικέλε Μπαράνοβιτς. Τα μεγάλα του προσόντα στο παιχνίδι είναι η εξαιρετική τεχνική στο σερβίς και την πάσα (ακριβείς, γρήγορες και ποικίλες μπάλες για τους επιθετικούς) και λόγω ύψους (1.96) υπερέχει του Καβάνα, που αποδεσμεύτηκε σήμερα (1.88μ.).

Πανύψηλος και ο διαγώνιος Τζέικ Χέινς (28χ., 2.12) καλύτερος του Ατανασίεβιτς (34, 2.02μ.) στο μπλοκ, παίζει πολύ καλά στη γρήγορη μπάλα, υστερεί στην ψηλή, αλλά εκεί θα τον καλύψουν οι ακραίοι Ατανάσοφ (1.99μ.), καθώς και οι νεαροί Κωτσάκης, Ράπτης.

Με τους Κωτσάκη (26) και Ράπτη (26), οι Πειραιώτες κατεβάζουν τον μέσο όρο ηλικίας και ενισχύουν τον ελληνικό κορμό έχοντας παράλληλα και τους: Πιτακούδη, Τζιάβρα, Κωνσταντινίδη, Ζουπάνι και Βαϊόπουλο στο ρόστερ τους.

Κάπως έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν τις… διαθέσεις τους ενόψει της σεζόν 2026-27 σε Ελλάδα και Ευρώπη και έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «παζλ», που θα κληθεί να διαχειριστεί ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών Τζουλιάνι.

Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι την τετράδα των ακραίων του Ολυμπιακού, συνθέτει η πιο πρόσφατη μεταγραφική προσθήκη ο Γερμανός Έρικ Ρερς (25, 2.01) που είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής και διακρίνεται τα δυο τελευταία χρόνια με τη Μόντσα (50 παιχνίδια, 45% επίθεση).

Αναφορικά με τους κεντρικούς, τον 33χρονο Χέλντερ Σπένσερ (2,02, αριστερόχειρας) από το Πράσινο Ακρωτήρι έκλεισε ο Ολυμπιακός, που εντυπωσίασε με τα εκπληκτικά προσόντα του στις αναμετρήσεις στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, με την Γκουάγκουας Λας Πάλμας.

Στο κέντρο θα βρεθεί και ο Πιτακούδης, ένας νεαρός αθλητής (23 ετών) με προοπτική εξέλιξης στο πλευρό του Τζουλιάνι, που είναι υγιής χωρίς ιστορικό τραυματισμών και θα μπορεί να δίνει το παρών σε όλες τις προπονήσεις, σε αντίθεση με τον Τζούριτς που αποχώρησε.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

Πασαδόροι: Μικέλε Μπαράνοβιτς (Ιτα), Ματέο Χασμπάλα

Ακραίοι: Μάρτιν Ατανάσοφ (Βου), Έρικ Ρερς, Αλέξανδρος Ράπτης, Φροίξος Κωτσάκης

Κεντρικοί: Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαιόπουλος, Χέλντερ Σπένσερ

Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης