Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»

Η Βαλένθια βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το κρίσιμο Game 5 με τον Παναθηναϊκό, στο φινάλε της σειράς για τα play offs της Euroleague (13/5, 22:00). Η ισπανική ομάδα πραγματοποίησε την προπόνησή της την Τρίτη, με τον Μπράξτον Κι να φοράει προστατευτική μάσκα μετά τον τραυματισμό του.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από αυτόν τον «τελικό» πρόκρισης στο Final-4, ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, ξεκαθάρισε πως είναι στο χέρι του παίκτη του το αν εν τέλει θα αγωνιστεί, καθώς ναι μεν τον ενοχλεί η μάσκα, αλλά είναι κάτι που θα χρειαστεί: «Αν αύριο θέλει, θα παίξει. Ωστόσο, αν το παιχνίδι γινόταν σήμερα, τότε δε θα έπαιζε, γιατί τον ενοχλεί η μάσκα πολύ. Είναι όμως ένας πραγματικός πολεμιστής».

Pedro Martínez, sobre el posible desenlace ⚖️ "Está al 50/50, incluso viendo que ganaron los dos de aquí, ellos son los favoritos"

«Φαβορί ο Παναθηναϊκός»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του κόσμου και το πως θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους για ακόμα μια φορά: «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα, δίκαιη αλλά σκληροί με τους αντιπάλους μας. Θα τους δείξουμε το ευ αγωνίζεσθαι που πάντα δείχνουμε στους αντιπάλους».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ποια από τις δύο ομάδες είναι το φαβορί: «Είναι 50/50, βλέποντας τα δυο παιχνίδια που κέρδισαν, αυτοί είναι το φαβορί».

Σύμφωνα με τον Μαρτίνεθ λοιπόν, το «τριφύλλι» έχει τον πρώτο λόγο, καθώς κέρδισε τα δυο παιχνίδια που έγιναν στη «Roig Arena».