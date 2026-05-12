Euroleague 12 Μαΐου 2026, 15:27

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε ήδη δύο φορές στην «Roig Arena» τη Βαλένθια και σύμφωνα με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, είναι το φαβορί για το κάνει και στο Game 5, την Τετάρτη.

Η Βαλένθια βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το κρίσιμο Game 5 με τον Παναθηναϊκό, στο φινάλε της σειράς για τα play offs της Euroleague (13/5, 22:00). Η ισπανική ομάδα πραγματοποίησε την προπόνησή της την Τρίτη, με τον Μπράξτον Κι να φοράει προστατευτική μάσκα μετά τον τραυματισμό του.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από αυτόν τον «τελικό» πρόκρισης στο Final-4, ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, ξεκαθάρισε πως είναι στο χέρι του παίκτη του το αν εν τέλει θα αγωνιστεί, καθώς ναι μεν τον ενοχλεί η μάσκα, αλλά είναι κάτι που θα χρειαστεί: «Αν αύριο θέλει, θα παίξει. Ωστόσο, αν το παιχνίδι γινόταν σήμερα, τότε δε θα έπαιζε, γιατί τον ενοχλεί η μάσκα πολύ. Είναι όμως ένας πραγματικός πολεμιστής».

«Φαβορί ο Παναθηναϊκός»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του κόσμου και το πως θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους για ακόμα μια φορά: «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα, δίκαιη αλλά σκληροί με τους αντιπάλους μας. Θα τους δείξουμε το ευ αγωνίζεσθαι που πάντα δείχνουμε στους αντιπάλους».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ποια από τις δύο ομάδες είναι το φαβορί: «Είναι 50/50, βλέποντας τα δυο παιχνίδια που κέρδισαν, αυτοί είναι το φαβορί».

Σύμφωνα με τον Μαρτίνεθ λοιπόν, το «τριφύλλι» έχει τον πρώτο λόγο, καθώς κέρδισε τα δυο παιχνίδια που έγιναν στη «Roig Arena».

Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης– Αδιάκοπες οι φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Euroleague 12.05.26

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Μπάσκετ 09.05.26

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Δημοσκόπηση 12.05.26

Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας - Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας

Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Ελλάδα 12.05.26

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Politico 12.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Κογκρέσο ανοίγει τον πιο δύσκολο φάκελο – Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;

Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

