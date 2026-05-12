Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η αποκάλυψη ότι «η κυβέρνηση προχωρά στην απένταξη κρίσιμων έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο την αποτυχία του επιτελικού κράτους να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια σοβαρή στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «τα έργα που απεντάχθηκαν είχαν κριθεί από την κυβέρνηση ως ζωτικής σημασίας αρδευτικά και υδατικά έργα για την στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης, λειψυδρίας και αυξημένου κόστους παραγωγής και γι’ αυτό γεννούν το εύλογο ερώτημα: πρόκειται απλώς για ανικανότητα ή για συνειδητό σχέδιο απαξίωσης και σταδιακής εξαφάνισης του πρωτογενούς τομέα;».

«Η ΝΔ αποσύρει έργα λόγω ανικανότητας και χαμηλής απορροφητικότητας»

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού διαφήμιζε επί χρόνια το Ταμείο Ανάκαμψης ως ‘μοναδική ευκαιρία μετασχηματισμού της χώρας’ και προωθούσε την πολιτική της ιδιωτικοποίησης στην διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω έργων ΣΔΙΤ, σήμερα αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως η απένταξη των έργων αυτών σημαίνει «νέα αβεβαιότητα, καθυστερήσεις και κίνδυνο οριστικής ματαίωσης κρίσιμων υποδομών για τον αγροτικό κόσμο», ενώ επισημαίνει ότι «οι απεντάξεις αυτές μάλιστα πραγματοποιούνται με αδιαφάνεια, χωρίς διαβούλευση, την ώρα που λειτουργεί στη Βουλή η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, την οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε ως ‘σημαντική θεσμική τομή’ για τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής».

«Και όλα αυτά», σημειώνει η Νέα Αριστερά, «όταν για χρόνια τώρα, η κυβέρνηση αγνοούσε τις φωνές που την καλούσαν να δώσει προτεραιότητα στα ήδη από το 2019 ενταγμένα 31 έργα συνολικού Π/Υ 450 εκατ. περίπου με αποκλειστική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ δηλαδή)», για να τονίζει χαρακτηριστικά ότι «προτιμούσε να προπαγανδίζει τα ‘μεγαλόπνοα έργα’ ΣΔΙΤ του επιτελικού ‘Ύδωρ 2.0’ που σήμερα αποκαλύπτονται ‘έπεα πτερόεντα’, καθυστερώντας ‘εγκληματικά’ την δημοπράτηση των ενταγμένων έργων».

«Χρειάζεται νέα διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής»

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ασφυκτική πραγματικότητα που φέρει καθαρά την υπογραφή των κυβερνητικών πολιτικών με εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας, καυσίμων και αγροτικών εφοδίων, παταγώδη αποτυχία στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, καθυστερήσεις στις πληρωμές και σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανη να προστατεύσει την παραγωγή, να διαχειριστεί τους δημόσιους πόρους και να εγγυηθεί το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου», υπογραμμίζει.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι, για να μπορέσει η ελληνική ύπαιθρος να έχει μέλλον, «χρειάζεται μια νέα διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής με δημόσιες επενδύσεις υποδομών, δίκαιη στήριξη των παραγωγών, προστασία των φυσικών πόρων και πραγματικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης».