Νάπολι – Μπολόνια 2-3: Έφυγε με το «διπλό» με γκολ στο 90+1′!

Εντυπωσιακό παιχνίδι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με την Μπολόνια να επικρατεί της Νάπολι με 3-2, για την 36η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το τρίποντο η Μπολόνια ανέβηκε στους 52 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Νάπολι (2η) έμεινε στους 70 και πλέον νιώθει την… ανάσα της Γιουβέντους (3η), που έχει 68 πόντους.

Η Μπολόνια προηγήθηκε στο 10’ με φοβερό σουτ του Μπερναρντέσκι και στο 34’ έκανε το 2-0 με πέναλτι του Ορσολίνι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 45+2’ με τον Ντι Λορέντζο και στο 48’ ισοφάρισαν σε 2-2 με πλασέ του Άλισον. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα λήξει ισόπαλο, αλλά στο 90+1′ ο Ρόβε έκανε το 3-2 για την Μπολόνια με φοβερό γυριστό από το πέναλτι.

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μπουοντζιόρνο, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Πολιτάνο (84’ Σπινατσόλα), Γκουτιέρεθ (87’ Ματσόκι), ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα (76’ Γκίλμουρ), Τζιοβάνε (76’ Ελμάς), Χόιλουντ, Άλισον Σάντος.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Πεσίνα, Ζοάο Μάριο (64’ Ζορτέα), Χέλαντ (82’ Χέγκεμ), Λουκουμί, Μιράνδα, Φρόιλερ, Φέργκιουσον (82’ Μόρο), Πόμπεγκα (82’ Σομ), Μπερναρντέσκι (73’ Ρόου), Κάστρο, Ορσολίνι.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής

Τορίνο – Σασουόλο 2-1

Κάλιαρι – Ουντινέζε 0-2

Λάτσιο – Ίντερ 0-3

Λέτσε – Γιουβέντους 0-1

Βερόνα – Κόμο 0-1

Φιορεντίνα – Τζένοα 0-0

Κρεμονέζε – Πίζα 3-0

Πάρμα – Ρόμα 2-3

Μίλαν – Αταλάντα 2-3

Νάπολι – Μπολονια 2-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

17/5 16:00 Ουντινέζε – Κρεμονέζε

17/5 16:00 Πίζα – Νάπολι

17/5 16:00 Κόμο – Πάρμα

17/5 16:00 Σασουόλο – Λέτσε

17/5 16:00 Ίντερ – Βερόνα

17/5 16:00 Αταλάντα – Μπολόνια

17/5 16:00 Τζένοα – Μίλαν

17/5 16:00 Ρόμα – Λάτσιο

17/5 16:00 Γιουβέντους – Φιορεντίνα

17/5 16:00 Κάλιαρι – Τορίνο