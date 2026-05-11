Νάπολι – Μπολόνια 2-3: Έφυγε με το «διπλό» με γκολ στο 90+1′!
Η Μπολόνια προηγήθηκε 2-0, η Νάπολι ισοφάρισε σε 2-2, αλλά οι φιλοξενούμενοι σκόραραν ξανά στο 90+1’ με τον Ρόβε και έφυγαν με το διπλό από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».
Εντυπωσιακό παιχνίδι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με την Μπολόνια να επικρατεί της Νάπολι με 3-2, για την 36η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το τρίποντο η Μπολόνια ανέβηκε στους 52 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Νάπολι (2η) έμεινε στους 70 και πλέον νιώθει την… ανάσα της Γιουβέντους (3η), που έχει 68 πόντους.
Η Μπολόνια προηγήθηκε στο 10’ με φοβερό σουτ του Μπερναρντέσκι και στο 34’ έκανε το 2-0 με πέναλτι του Ορσολίνι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 45+2’ με τον Ντι Λορέντζο και στο 48’ ισοφάρισαν σε 2-2 με πλασέ του Άλισον. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα λήξει ισόπαλο, αλλά στο 90+1′ ο Ρόβε έκανε το 3-2 για την Μπολόνια με φοβερό γυριστό από το πέναλτι.
ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μπουοντζιόρνο, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Πολιτάνο (84’ Σπινατσόλα), Γκουτιέρεθ (87’ Ματσόκι), ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα (76’ Γκίλμουρ), Τζιοβάνε (76’ Ελμάς), Χόιλουντ, Άλισον Σάντος.
ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Πεσίνα, Ζοάο Μάριο (64’ Ζορτέα), Χέλαντ (82’ Χέγκεμ), Λουκουμί, Μιράνδα, Φρόιλερ, Φέργκιουσον (82’ Μόρο), Πόμπεγκα (82’ Σομ), Μπερναρντέσκι (73’ Ρόου), Κάστρο, Ορσολίνι.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής
Τορίνο – Σασουόλο 2-1
Κάλιαρι – Ουντινέζε 0-2
Λάτσιο – Ίντερ 0-3
Λέτσε – Γιουβέντους 0-1
Βερόνα – Κόμο 0-1
Φιορεντίνα – Τζένοα 0-0
Κρεμονέζε – Πίζα 3-0
Πάρμα – Ρόμα 2-3
Μίλαν – Αταλάντα 2-3
Νάπολι – Μπολονια 2-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
17/5 16:00 Ουντινέζε – Κρεμονέζε
17/5 16:00 Πίζα – Νάπολι
17/5 16:00 Κόμο – Πάρμα
17/5 16:00 Σασουόλο – Λέτσε
17/5 16:00 Ίντερ – Βερόνα
17/5 16:00 Αταλάντα – Μπολόνια
17/5 16:00 Τζένοα – Μίλαν
17/5 16:00 Ρόμα – Λάτσιο
17/5 16:00 Γιουβέντους – Φιορεντίνα
17/5 16:00 Κάλιαρι – Τορίνο
