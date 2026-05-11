Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

Δεν αποφεύχθηκαν τα απρόοπτα με τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025 (χρήση 2024). Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε γνωστό πως από «παράλειψη» του λογιστή του δεν συμπεριλήφθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό που «δηλώνονται ανελλιπώς».

Στις τραπεζικές καταθέσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τη μη αναγραφή των λογαριασμών του εξωτερικού σε αμέλεια του λογιστή του.

Ενημέρωσε άμεσα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αθανάσιο Μπούρα, αναφέρει ότι διαπίστωσε «με έκπληξη» τη μη συμπερίληψη των λογαριασμών του στο εξωτερικό, αποδίδοντας την παράλειψη σε «προφανή αμέλεια» του λογιστή του.

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί «δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία». Στην ίδια επιστολή επισημαίνει ότι τα στοιχεία των λογαριασμών του εξωτερικού «δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής», σημείο στο οποίο, όπως αναφέρει, «εντοπίζεται η παράλειψη» του λογιστή του.

Προχωρά άμεσα στην συμπλήρωση των στοιχείων που δεν περιλήφθηκαν

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώνει επίσης την Επιτροπή ότι θα προχωρήσει «άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες» για τη συμπλήρωση των στοιχείων που δεν περιλήφθηκαν στη δήλωση.

«Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.