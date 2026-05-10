Πότε θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην έδρα της για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και σε συνδυασμό με το 1-1 του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Τα προεόρτια των πανηγυρισμών έχουν ήδη ξεκινήσει στην Allwyn Arena με πλήθος κόσμου να βρίσκεται ακόμα στο γήπεδο και να πανηγυρίζει τον 14ο τίτλο στην ιστορία της Ένωσης.

Η φιέστα της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 17/05, στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Τότε θα γίνει και η απονομή του τίτλου για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βγήκε στο χορτάρι ξανά για να αποθεωθεί εκ νέου από τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφεια με τις στιγμές να είναι μοναδικές..