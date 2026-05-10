Κυριακή 10 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ένα αβαντάζ του Λανουά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2024/25), που είναι οι ξένοι διαιτητές, μετατράπηκε σε αλυσίδα αδικίας την σεζόν που διανύουμε. Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά όρισε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Την πρώτη χρονιά του Γάλλου οι επιλογές του έκαναν την διαφορά και με ελάχιστες εξαιρέσεις έδωσαν δικαιώματα, κάτι που δεν ισχύει για φέτος.

Όσον αφορά στον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ, εκτός του ότι έκανε λάθη και αποδοκιμάστηκε στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ υπήρχαν δυο ακόμη λόγοι να μην οριστεί. Ο πρώτος επειδή η FIFA τον έκοψε από το Μουντιάλ του καλοκαιριού αν και το είχε στην προεπιλογή. Ο δεύτερος επειδή είναι ο ρέφερι με τα λιγότερα παιχνίδια στην Ισπανία. Αρα, παρότι είναι 42 ετών, είναι ένας ξεπεσμένος ελίτ που έχει κάνει τον κύκλο του.

Ο κύκλος της αδικίας του Ολυμπιακού ξεκίνησε από την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 ο Γερμανός Αϊτεκίν δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Καμπελά και στο 43’ που έκοψε επίθεση του Καμπελά. Στη φάση του 43’, ο Καλάμπρια εκτέλεσε το φάουλ, ο Γάλλος του Ολυμπιακού πήρε τη μπάλα και ο 47χρονος ρέφερι τον σταμάτησε, ενώ έβγαινε τετ α τετ, για να δώσει ελεύθερο τερματοφύλακα!

Την 9η αγωνιστική (Ολυμπιακός-Άρης 2-1) μια από τα ίδια και ο Γερμανός Ζίμπερτ (Ολυμπιακός-Αρης 2-1), καθώς δεν έδωσε πέναλτι του Αλβάρο στον Ταρέμι (45+3΄). Ακολούθησε (14η αγωνιστική, Αρης-Ολυμπιακός 0-0) και ο συμπατριώτης του Γιαμπλόνσκι: 1) Δεν έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Φαντιγκά στη φάση της ανατροπής του Ταρέμι (61’), λάθος που διόρθωσε μέσω VAR, 2) Επρεπε να αποβάλει τον Μόντσου που πήγε με τις τάπες στον Τσικίνιο (78’), 3) Δεν κράτησε τις καθυστερήσεις που έπρεπε.

Όπως αναφέραμε ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος σήμερα (10/5) θα σφυρίξει Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Super League, είχε διαιτητεύσει και το ματς της 24ης αγωνιστικής Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0 και αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για μια σειρά από λάθη, σε φάουλ και κάρτες.

Ο Σάντσεθ επιλέχθηκε μετά το διαιτητικό «χειρουργείο» του Ιταλού Σότσα, στο ματς της προηγούμενης (3ης) αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1. Το γκολ του Γερεμέγεφ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 στο 15′ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή ο Μπάμπα έκλεινε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Έκλεισαν τα μάτια οι Ιταλοί διαιτητές, ο ρέφερι Σότσα, ο βοηθός Φοντάνι και ο VAR Παϊρέτο. Επίσης, η φάση ξεκίνησε από λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ.

Στο ματς της 19ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 ο πρώτος βοηθός του Ντάνι Μακέλι, Χέσελ Στέγκστρα ήταν σε άλλο γήπεδο στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ στο 59’ με τον Βάργκα. Προηγήθηκε οφσάιντ του Μαρίν στην αντεπίθεση στην επίθεση της ΑΕΚ, πριν από το κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο Μαρίν. Ένα οφσάιντ που δεν καταλόγισε…

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-3: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85'. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμεν

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

