Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα αβαντάζ του Λανουά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2024/25), που είναι οι ξένοι διαιτητές, μετατράπηκε σε αλυσίδα αδικίας την σεζόν που διανύουμε. Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά όρισε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Την πρώτη χρονιά του Γάλλου οι επιλογές του έκαναν την διαφορά και με ελάχιστες εξαιρέσεις έδωσαν δικαιώματα, κάτι που δεν ισχύει για φέτος.

Όσον αφορά στον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ, εκτός του ότι έκανε λάθη και αποδοκιμάστηκε στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ υπήρχαν δυο ακόμη λόγοι να μην οριστεί. Ο πρώτος επειδή η FIFA τον έκοψε από το Μουντιάλ του καλοκαιριού αν και το είχε στην προεπιλογή. Ο δεύτερος επειδή είναι ο ρέφερι με τα λιγότερα παιχνίδια στην Ισπανία. Αρα, παρότι είναι 42 ετών, είναι ένας ξεπεσμένος ελίτ που έχει κάνει τον κύκλο του.

Ο κύκλος της αδικίας του Ολυμπιακού ξεκίνησε από την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 ο Γερμανός Αϊτεκίν δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Καμπελά και στο 43’ που έκοψε επίθεση του Καμπελά. Στη φάση του 43’, ο Καλάμπρια εκτέλεσε το φάουλ, ο Γάλλος του Ολυμπιακού πήρε τη μπάλα και ο 47χρονος ρέφερι τον σταμάτησε, ενώ έβγαινε τετ α τετ, για να δώσει ελεύθερο τερματοφύλακα!

Την 9η αγωνιστική (Ολυμπιακός-Άρης 2-1) μια από τα ίδια και ο Γερμανός Ζίμπερτ (Ολυμπιακός-Αρης 2-1), καθώς δεν έδωσε πέναλτι του Αλβάρο στον Ταρέμι (45+3΄). Ακολούθησε (14η αγωνιστική, Αρης-Ολυμπιακός 0-0) και ο συμπατριώτης του Γιαμπλόνσκι: 1) Δεν έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Φαντιγκά στη φάση της ανατροπής του Ταρέμι (61’), λάθος που διόρθωσε μέσω VAR, 2) Επρεπε να αποβάλει τον Μόντσου που πήγε με τις τάπες στον Τσικίνιο (78’), 3) Δεν κράτησε τις καθυστερήσεις που έπρεπε.

Όπως αναφέραμε ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος σήμερα (10/5) θα σφυρίξει Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Super League, είχε διαιτητεύσει και το ματς της 24ης αγωνιστικής Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0 και αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για μια σειρά από λάθη, σε φάουλ και κάρτες.

Ο Σάντσεθ επιλέχθηκε μετά το διαιτητικό «χειρουργείο» του Ιταλού Σότσα, στο ματς της προηγούμενης (3ης) αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1. Το γκολ του Γερεμέγεφ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 στο 15′ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή ο Μπάμπα έκλεινε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Έκλεισαν τα μάτια οι Ιταλοί διαιτητές, ο ρέφερι Σότσα, ο βοηθός Φοντάνι και ο VAR Παϊρέτο. Επίσης, η φάση ξεκίνησε από λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ.

Στο ματς της 19ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 ο πρώτος βοηθός του Ντάνι Μακέλι, Χέσελ Στέγκστρα ήταν σε άλλο γήπεδο στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ στο 59’ με τον Βάργκα. Προηγήθηκε οφσάιντ του Μαρίν στην αντεπίθεση στην επίθεση της ΑΕΚ, πριν από το κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο Μαρίν. Ένα οφσάιντ που δεν καταλόγισε…