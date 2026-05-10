Δεν παίζει ο Εμπαπέ στο «clasico» με την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Βαρκελώνη (10/5, 22:00) αποφασισμένη να καθυστερήσει τη φιέστα των «μπλαουγκράνα». Ωστόσο, εν μέσω του χάους στις τάξεις των «μερένχες», ο Αρμπελόα έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο επιθετικός των Μαδριλένων, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας του για το Clasico και έτσι δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μεγάλο ντέρμπι. Ο Γάλλος αστέρας φαινόταν να έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό που υπέστη εναντίον της Μπέτις, αλλά τελικά το προπονητικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει σε έναν τόσο άνευ νοήματος αγώνα όπως αυτός. Πρόκειται για σημαντική απουσία, καθώς ο Γάλλος σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελόνα κάθε 67 λεπτά, αν και δεν έχει δώσει ποτέ ασίστ σε Clasico.

Η Marca αναφέρει πως ο σούπερ σταρ δεν ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση και κρίθηκε καλύτερο να μην ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, σε αντίθεση με τον Τιμπό Κουρτουά που επιστρέφει και πιθανότατα θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η αποστολή της Ρεάλ χωρίς τον Εμπαπέ:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Αντρέι Λούνιν και Σέρχιο Μέστρε.

Αμυντικοί: Νταβίντ Αλάμπα, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Άλβαρο Καρέρας, Φραν Γκαρσία, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Χάουσεν και Νταβίντ Χιμένεθ.

Μέσοι: Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ορελιέν Τσουαμενί, Τιάγκο, Σεστέρο και Παλάσιος.

Επιθετικοί: Βινίσιους Τζούνιορ, Γκονζάλο, Μπραΐμ Ντίαθ και Μασταντουόνο.