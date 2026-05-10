science
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Επιστήμες 10 Μαΐου 2026, 10:00

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς τα σημάδια μιας επερχόμενης υγειονομικής κρίσης πληθαίνουν και γίνονται πιο ορατά. Οι πρόσφατοι, τραγικοί θάνατοι από τον ιό χαντά (hantavirus) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius λειτούργησαν ως μια ζοφερή υπενθύμιση της διαρκούς απειλής που αποτελούν τα ζωονόσα παθογόνα. Παρότι ο συγκεκριμένος ιός δεν φέρει τα χαρακτηριστικά μετάδοσης για να πυροδοτήσει μια παγκόσμια πανδημία, η ανησυχία για το τι κρύβεται στο σκοτάδι έχει ενταθεί δραματικά. Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται πλέον στους επιστημονικούς και ερευνητικούς κύκλους δεν είναι το εάν θα υπάρξει μια νέα πανδημία, αλλά το πόσο σύντομα θα χτυπήσει και από ποια ακριβώς πηγή θα προέλθει.

Οι ειδικοί παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για νέους, εξαιρετικά μεταδοτικούς αναπνευστικούς ιούς και επικίνδυνες μεταλλάξεις ζωονόσων

Σύμφωνα με μια άκρως διαφωτιστική και έγκυρη ανάλυση του οργανισμού Gavi (The Vaccine Alliance), η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2026 με τίτλο «Six major health threats that could shape 2026: here’s what experts are watching», η πιθανότητα μιας νέας πανδημίας θεωρείται πλέον σχεδόν απόλυτη. Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία συνθέτει πρωτογενή δεδομένα από κορυφαίους ιολόγους και επιδημιολόγους παγκοσμίως, υπογραμμίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια «τέλεια καταιγίδα».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση και την ταχύτατη εξάπλωση ενός νέου, άγνωστου και θανατηφόρου παθογόνου δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν πιο ιδανικές, καθιστώντας τον κίνδυνο πιο άμεσο και ασφυκτικό από ποτέ.

Ένα αναπόφευκτο χτύπημα: Το ερώτημα του “πότε”

Η πιθανότητα να ζήσουμε μια νέα παγκόσμια υγειονομική κρίση στο άμεσο μέλλον αξιολογείται ως εξαιρετικά υψηλή, σχεδόν βεβαιότητα. Τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια, οι συνεχιζόμενες πολεμικές συρράξεις και η ραγδαία επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό, ανεξέλεγκτο μείγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια, αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες ασφυκτικού συνωστισμού με υποτυπώδεις ή ανύπαρκτες υποδομές υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα, σε τεράστιες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, τα πολύτιμα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης έχουν καταρρεύσει πλήρως. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ένα νέο παθογόνο θα μπορούσε να κάνει το εξελικτικό άλμα από τα ζώα στον άνθρωπο και να αρχίσει να μεταδίδεται αθόρυβα για εβδομάδες ή και μήνες, προτού καν γίνει αντιληπτό από τις διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού.

Ο χρόνος πλέον λειτουργεί καθαρά εις βάρος μας. Η συχνότητα με την οποία καταγράφονται νέες, τοπικές εξάρσεις ασθενειών έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία εικοσαετία. Οι επιστήμονες που υπογράφουν τις τρέχουσες επιδημιολογικές αναφορές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ανοιχτά ότι η επόμενη μεγάλη απειλή ενδέχεται να είναι ήδη εδώ. Ίσως κάνει τα πρώτα της βήματα σε κάποια απομακρυσμένη κοινότητα ή, ακόμη πιθανότερα, σε μεγάλες βιομηχανικές κτηνοτροφικές μονάδες όπου η επαφή ανθρώπου και ζώου είναι καθημερινή και εξαιρετικά εντατική. Το 2026 αντιμετωπίζεται ρητά ως μια χρονιά κρίσιμης καμπής, όπου η δομική τρωτότητα των συστημάτων υγείας συναντά την πρωτοφανή κινητικότητα των πληθυσμών, μειώνοντας δραστικά τον όποιο διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης.

Η γρίπη των πτηνών: Η μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή

Όταν η επιστημονική συζήτηση στρέφεται στο «από τι ακριβώς» θα προκληθεί η επόμενη πανδημία, το βλέμμα όλων καρφώνεται αμέσως στο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών. Επί σειρά ετών, ο συγκεκριμένος ιός αποτελούσε απειλή αποκλειστικά για τα πτηνά, όμως η βιολογική του συμπεριφορά έχει αλλάξει ριζικά. Η πρωτοφανής γεωγραφική του εξάπλωση σε κάθε γωνιά του πλανήτη και, κυρίως, η νέα ικανότητά του να μολύνει πλέον θηλαστικά –από θαλάσσιους ελέφαντες μέχρι κοπάδια γαλακτοπαραγωγών βοοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες– αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το παθογόνο προσαρμόζεται με τρομακτική ταχύτητα.

Η επιστημονική ανησυχία δεν εδράζεται απλώς στη μόλυνση των ζώων, αλλά στην καταστροφική πιθανότητα μιας γενετικής ανασυνδυασμένης μετάλλαξης. Εφόσον ο H5N1 αποκτήσει την κρίσιμη ικανότητα να μεταδίδεται αποτελεσματικά, αερογενώς και γρήγορα από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Οι σποραδικές μολύνσεις ανθρώπων που καταγράφηκαν, όπως τα κρούσματα στο Μπανγκλαντές, επιβεβαιώνουν ότι ο ιός βρίσκεται σε συνεχή, επικίνδυνη τριβή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε αντίθεση με τον SARS-CoV-2, η θνητότητα του H5N1 στις λιγοστές καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπινων λοιμώξεων είναι ιστορικά εφιαλτική, ξεπερνώντας συχνά το πενήντα τοις εκατό.

Αθόρυβοι κίνδυνοι και η διαδικασία του Spillover

Πέρα από τους προφανείς “υπόπτους”, ο παγκόσμιος υγειονομικός χάρτης επανασχεδιάζεται βίαια λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι αρμποϊοί, όπως ο Δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα, παραδοσιακά περιορίζονταν αυστηρά σε τροπικές και υποτροπικές ζώνες. Ωστόσο, η σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας και η αλλαγή των μοτίβων των βροχοπτώσεων έχουν επεκτείνει τεχνητά τα ενδιαιτήματα των κουνουπιών που τους μεταδίδουν. Ήδη καταγράφονται χρονιές ρεκόρ για τον Δάγκειο πυρετό, με τα δεδομένα να δείχνουν επιθετική συνέχιση αυτής της τάσης σε περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που κάποτε θεωρούνταν απολύτως απρόσβλητες.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο σε ιούς που κυκλοφορούν “κάτω από το ραντάρ” της ευρείας δημοσιότητας. Ο Κορονοϊός των Σκύλων (CCoV) και ο ιός της Γρίπης D (Influenza D) αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Αυτά τα παθογόνα εντοπίζονται σε τεράστιους πληθυσμούς παραγωγικών ή οικόσιτων ζώων. Ειδικά για τη Γρίπη D, η διαπίστωση ότι μεγάλη μερίδα των εργαζομένων σε κτηνοτροφικά κοπάδια φέρει αντισώματα, αποδεικνύει ότι η μετάδοση στον άνθρωπο (η λεγόμενη διαδικασία του spillover) έχει ήδη συμβεί. Αυτό επιταχύνεται δραματικά από την αποψίλωση των δασών και την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, δημιουργώντας εν δυνάμει υγειονομικές “πυριτιδαποθήκες” που απλώς περιμένουν τη μία, μοιραία γενετική μετάλλαξη.

Ανοσολογικά ανυπεράσπιστοι απέναντι στο άγνωστο

Το πιο τρομακτικό ίσως στοιχείο αυτής της πολύπλοκης εξίσωσης, όπως τονίζεται εμφατικά και από την έκθεση του οργανισμού Gavi, είναι το γεγονός ότι η επόμενη πανδημία πιθανότατα θα αφορά έναν αναπνευστικό ιό απέναντι στον οποίο η ανθρωπότητα στο σύνολό της θα είναι «ανοσολογικά παρθένα» (immunologically naïve). Αυτός ο επιστημονικός όρος σημαίνει απλούστατα ότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα δεν θα έχει απολύτως καμία προηγούμενη μνήμη ή προϋπάρχουσα άμυνα απέναντι στο παθογόνο. Όπως αποδείχθηκε με οδυνηρό τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν, η απουσία κυτταρικής ανοσίας σε έναν ταχέως μεταδιδόμενο αναπνευστικό ιό οδηγεί νομοτελειακά σε εκθετική διασπορά και πλήρη κατάρρευση των νοσοκομειακών και ιατρικών δομών.

Η ανάγκη για άμεση, προληπτική δράση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Η καλπάζουσα παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια, η δεδομένη κόπωση του κοινού από τα αυστηρά μέτρα προστασίας της προηγούμενης κρίσης και η χρόνια υποχρηματοδότηση των συστημάτων πρόληψης, δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο, παγκόσμιο κενό ασφαλείας. Η ουσιαστική ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης των ιών, η ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των κρατών για τον ενδελεχή έλεγχο των ζωονόσων και η ταχεία ανάπτυξη νέων, ευέλικτων τεχνολογιών εμβολίων αποτελούν τα μοναδικά πραγματικά μας όπλα. Το θεμελιώδες ερώτημα πια δεν είναι αν η φύση θα δοκιμάσει ξανά τις βιολογικές και κοινωνικές μας αντοχές, αλλά αν, όταν συμβεί αυτό, θα είμαστε στοιχειωδώς προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουμε με συντεταγμένο τρόπο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Κόσμος
Ορμούζ: Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα»

Ορμούζ: Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Σύνταξη
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Σύνταξη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Σύνταξη
Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ειδικός Συνεργάτης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies