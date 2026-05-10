Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι μετοχές της ομάδας “Magnificent Seven” τα τελευταία χρόνια οδηγούν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη της Wall Street ενώ την προηγούμενη δεκαετία ήταν οι FANG (Facebook, Amazon, Netflix και Google – μερικές φορές και Apple) που κρατούσαν τα ηνία των αποδόσεων.

Τον τελευταίο αιώνα μερικές μετοχές οδηγούν το μεγαλύτερο των αποδόσεων σύμφωνα με έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Από το 1926 έως το 2025, ενώ η σταθμισμένη μέση απόδοση μεταξύ σχεδόν 30.000 μετοχών ήταν πάνω από 30.000%, η μέση απόδοση της μετοχής ήταν -6,9%, όπως διαπίστωσε. Διαπίστωσε ότι τα τελευταία 100 χρόνια, μόνο 46 εταιρείες αντιπροσώπευαν το ήμισυ του πλούτου που δημιουργήθηκε από την χρηματιστηριακή αγορά.

Η χρηματιστηριακή αγορά έχει αποδειχθεί μια εξαιρετική μηχανή δημιουργίας πλούτου

Τι σημαίνει όμως αυτό για τον μέσο επενδυτή; Εξαρτάται από το πώς ερμηνεύετε τα δεδομένα, εξηγεί ο Bessembinder στο CNBC Make It. Ενώ ορισμένοι επενδυτές μπορεί να δουν την πιθανότητα για τεράστιο πλούτο επενδύοντας στις σωστές μετοχές, άλλοι μπορεί να δουν την επιλογή των σωστών επενδύσεων σαν να ψάχνουν βελόνα στα άχυρα.

Τι μπορούν να μάθουν οι επενδυτές από 100 χρόνια αποδόσεων

Ένα σημαντικό μάθημα από τη μελέτη του Bessembinder είναι ότι ιστορικά η επένδυση στο χρηματιστήριο αξίζει μακροπρόθεσμα τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για όποιον στοχεύει στη συσσώρευση πλούτου. Κατά τον τελευταίο αιώνα, η ευρεία χρηματιστηριακή αγορά δημιούργησε πλούτο 91 τρισ. δολαρίων για τους επενδυτές, σύμφωνα με την έρευνα.

Στο δείγμα 100 ετών του Bessembinder, ένα χαρτοφυλάκιο όλων των κοινών μετοχών σταθμισμένο βάσει αξίας απέφερε απόδοση ίση με 15.401 δολάρια για κάθε επενδυμένο δολάριο. Αντίθετα, μια επένδυση 1 δολαρίου σε κρατικά ομόλογα θα απέφερε στον επενδυτή 25,34 δολάρια για κάθε επενδυμένο δολάριο.

«Βραχυπρόθεσμα, η χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ ασταθής. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Η χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά 50% σε λιγότερο από ένα έτος» αναφέρει ο Bessembinder. «Μακροπρόθεσμα, η χρηματιστηριακή αγορά έχει αποδειχθεί μια εξαιρετική μηχανή δημιουργίας πλούτου για τους επενδυτές.»

Οι μετοχές που σημείωσαν την υψηλότερη απόδοση, σύμφωνα με την Bessembinder, είναι αυτές που παρέμειναν στην αγορά για όλο ή σχεδόν όλο το 100ετές δείγμα και αποκόμισαν τα οφέλη του ανατοκισμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Altria (πρώην Philip Morris), η βιομηχανική εταιρεία Vulcan Materials και η IBM, η οποία ξεκίνησε κατασκευάζοντας συστήματα διάτρητων καρτών.

Πώς να επενδύσετε στη Wall Street για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Ορισμένοι επενδυτές μπορεί να εξετάσουν τα αποτελέσματα του Bessembinder και να σκεφτούν ότι απλώς χρειάζεται να βρουν εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και έχουν διαρκή παρουσία. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να εντοπίζεις αυτές τις μετοχές κοιτώντας πίσω από το να προσπαθείς να τις εντοπίσεις στο μέλλον», λέει. «Το κρίσιμο ερώτημα για τους επενδυτές είναι, νομίζω ότι έχω την ικανότητα;»

Μερικοί επενδυτές την έχουν. Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους, οι πιθανότητες είναι εναντίον τους. Η σύγκριση των αποδόσεων μεμονωμένων μετοχών με ένα σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, δείχνει σύμφωνα με την έρευνα ότι μόνο το 27,6% των μετοχών ξεπερνούν την ευρεία αγορά. Οι επενδυτές σε περίπου 60% των μετοχών στο δείγμα του Bessembinder θα είχαν δει μείωση του πλούτου τους.

Τα αποτελέσματα της επαγγελματικής διαχείρισης σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς είναι ένα παράδειγμα.

Πέρυσι, το 79% των διαχειριστών μετοχικών κεφαλαίων μεγάλων εταιρειών δεν κατάφεραν να συμβαδίσουν με τον S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία των δεικτών S&P Dow Jones. Πρόκειται για τη 16η συνεχόμενη χρονιά που περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες έχασαν από τον δείκτη.

«Ο λόγος που πραγματικά δεν θέλετε να ξοδέψετε τον χρόνο σας προσπαθώντας να [επιλέξετε μετοχές με καλύτερες επιδόσεις] είναι το πόσο ανεπιτυχείς είναι οι άνθρωποι που πληρώνονται για να το κάνουν αυτό» υπογραμμίζει ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην εταιρεία επενδυτικής έρευνας CFRA.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο- Η χρυσή επιλογή

Γι’ αυτό ο Stovall και άλλοι επαγγελματίες επενδυτές προτείνουν να διατηρείτε ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο ουσιαστικά εγγυάται ότι θα κατέχετε μερικούς από τους μεγάλους νικητές, μαζί με μερικούς από τους ηττημένους. Επιπλέον, ρίχνοντας ένα ευρύ δίχτυ, αποφεύγετε την πιθανότητα μια μείωση σε οποιαδήποτε μεμονωμένη επένδυση να εκτροχιάσει την απόδοσή σας.

Θα μπορεί κανείς να κερδίσει περισσότερα αν επέλεγε μόνο τις μετοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις; Σίγουρα. Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυξανόμενο πλούτο αποφεύγοντας σημαντικές απώλειες, η λιγότερο συναρπαστική πορεία είναι πιθανώς η πιο συνετή, τονίζει ο Doug Boneparth, πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος και ιδρυτής της Bone Fide Wealth, στο CNBC Make It.

«Αυτό που είναι σωστό για τους περισσότερους ιδιώτες επενδυτές είναι να συμμετέχουν στην αγορά μακροπρόθεσμα, όντας παθητικοί επενδυτές, διατηρώντας το κόστος τους χαμηλό και ελέγχοντας τα συναισθήματά τους όταν τα πράγματα γίνονται άγρια», είπε. «Αυτοί οι δοκιμασμένοι και αληθινοί, μακροπρόθεσμοι, πολύ πειθαρχημένοι τρόποι επένδυσης είναι τελικά αυτοί που λειτουργούν».

Πηγή: ot.gr