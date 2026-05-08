sports betsson
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08 Μαΐου 2026, 19:19

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
ΚείμενοΆκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το «Mes que un club» είναι το μότο της Μπαρτσελόνα: «Κάτι παραπάνω από μια ομάδα». Ο καταλανικός σύλλογος βλέπει στον εαυτό του έναν οργανισμό που ζει -και παίζει- με τον δικό του τρόπο. Και αν η «Μπάρτσα» είναι η μισητή αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, για την ίδια τη «Βασίλισσα της Ευρώπης» ισχύει ένα και το αυτό. Δεν είναι μια απλή ποδοσφαιρική ομάδα.

Δεν είναι απλώς το πιο διάσημο και πιο λαμπερό αθλητικό brand name στον πλανήτη. Είναι ένα σύνολο ιδεών που συνδέονται μεταξύ τους σχεδόν με… ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία καταλήγει να «ικανοποιείται» -να… καλμάρεται- μόνο από ένα αποτέλεσμα: την απόλυτη, δεδομένη, αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της.

Η Ρεάλ είναι μια ομάδα, ένας σύλλογος, που έχει μάθει να τα θέλει όλα δικά του. Δεν… φτάνουν ούτε οι νίκες, ούτε καν οι τίτλοι από μόνοι τους. Η Ρεάλ, για να λειτουργεί ομαλά, δεν τα θέλει – τα χρειάζεται όλα. Χρειάζεται να έχει τους καλύτερους παίκτες. Χρειάζεται να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται να σαρώνει τους τίτλους, να σπάει τα ρεκόρ. Να προσθέτει «διαμάντια» στο στέμμα της.

Η ανυπόφορη πραγματικότητα

Ένα πρωτάθλημα εδώ, ένα Κύπελλο εκεί, ακόμη και ολόκληρο ευρωπαϊκό, σπάνια έκαναν διαφορά. Γιατί αυτά ήταν τα απολύτως αναμενόμενα από άπαντες στον σύλλογο. Πίσω στο 2003, ο Βιθέντε ντελ Μπόσκε απολύθηκε την επομένη της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου επειδή το… λαϊκό ίματζ του δεν εναρμονιζόταν με την εποχή των «γκαλάκτικος» και της παγκόσμιας εκτόξευσης του brand name. Το 2015, ο Κάρλο Αντσελότι κατακτά το δέκατο Champions League του συλλόγου και μετά από 15 τρόπαια στον πάγκο της, επίσης απολύεται.

Τα δε φετινά -το απόλυτο χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή- φαντάζουν όχι απλώς λογικά, αλλά απολύτως τετριμμένα: Η Ρεάλ Μαδρίτης κλείνει δεύτερη σερί χρονιά χωρίς τίτλο και αυτό δεν είναι «αποτυχία». Η λέξη δεν πλησιάζει καν στο να περιγράψει την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο πρόεδρός της, Φλορεντίνο Πέρεθ χρησιμοποίησε μία και μόνο λέξη για να περιγράψει τι σημαίνει αυτό για τον σύλλογο, όταν πρόσφατα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια. Δεν χρησιμοποίησε ουσιαστικό, όπως το «αποτυχία», αλλά επίθετο:

«Ανυπόφορο».

Τελευταία φορά που η «Βασίλισσα» έμεινε χωρίς τρόπαιο για μια διετία, ήταν την περίοδο 2008-2010. Δεκαέξι χρόνια πίσω. Φέτος, η διοίκηση του συλλόγου εκτίμησε ότι η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα την επανέφερε στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, τώρα φαίνεται ξεκάθαρα πως το πρόβλημα είναι… δομικό. Σε μια ομάδα χωρίς στέρεες βάσεις ούτε σε καθαρά ποδοσφαιρικό, ούτε και σε ανθρώπινο -όπως φαίνεται- επίπεδο, τη διαφορά δεν θα την κάνει ένας Αλόνσο ή ένας Αρμπελόα. Ένας Τσουαμενί ή ένας Βαλβέρδε.

Κρίση άνευ προηγουμένου

Μετρώντας τα… κουκιά, η Ρεάλ ζει αυτή τη στιγμή την απόλυτη καταστροφή, σε μια κρίση που φαντάζει κοσμογονική.

-Έχασε το Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα

-Έμεινε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας από την Αλμπαθέτε

-Αποκλείστηκε εύκολα από το Champions League με δύο ήττες από τη Μπάγερν Μονάχου στους «8»

-Στο πρωτάθλημα είναι 11 βαθμούς πίσω από τη Μπαρτσελόνα, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε

Σε δύο μέρες (10/5) η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται το «Καμπ Νου» για το ισπανικό «classico». Αν η Μπαρτσελόνα πάρει τη νίκη, θα στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη σερί σεζόν και θα στρίψει ακόμη περισσότερο το μαχαίρι στη σάρκα της Ρεάλ, αναγκάζοντάς τη να πρωταγωνιστήσει ως κομπάρσος στη φιέστα τίτλου.

Και δυστυχώς για τους Μαδριλένους, ένας από τους νόμους του Μέρφι, σύμφωνα με τον οποίο «αν κάτι μπορεί να πάει πολύ χειρότερα από ότι ήδη πάει, θα πάει», θα επιβεβαιωθεί απόλυτα αφού αυτό το φινάλε της σεζόν θα είναι και εν τέλει αυτό που θα αξίζουν.

Το καράβι στα βράχια

Καθότι μπορεί στο πρώτο μισό της χρονιάς, όλα να έμπαιναν κάτω από το χαλί εφόσον το πρόβλημα είχε όνομα και επώνυμο (σ.σ. Τσάμπι Αλόνσο) και ο Βάσκος να την πλήρωνε για όλα όσα συνέβαιναν ή δεν συνέβαιναν, τώρα όμως αποδεικνύεται ότι η κατάσταση στη Ρεάλ ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Όχι βεβαίως ότι στην εποχή Αλόνσο δεν έβγαιναν προς τα έξω και οι κόντρες των παικτών, όπως ο χοντρός καβγάς μεταξύ Ρούντιγκερ και Μπέλινγχαμ τον περασμένο Απρίλιο μετά τη βαριά ήττα από την Άρσεναλ με 3-0 στο Champions League. Απλώς τώρα όλα έχουν… ‘ξοκείλει και το καράβι έχει βροντήξει στα βράχια.

Το τελευταίο περιστατικό στις τάξεις της δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ενδεικτικό της σάπιας κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του συλλόγου. Δύο από τους σταρ της ομάδας, Βαλβέρδε και Τσουαμενί καταλήγουν να προσπαθούν να τραυματίσουν ο ένας τον άλλο στην προπόνηση και εν τέλει ο ένας να βγαίνει νοκ άουτ από μπουνιά του συμπαίκτη του και να καταλήγει στο νοσοκομείο. Και αυτό, είναι φυσικά μονάχα το… κερασάκι στην απαίσια τούρτα που έχουν «μαγειρέψει» φέτος στη Ρεάλ.

Την ίδια ώρα που ο κόσμος χάνεται, ο θεωρητικά καλύτερος (;) παίκτης της ομάδας, ο Κιλιάν Εμπαπέ, χτενίζεται. Στην κυριολεξία πολλές φορές, αφού όπως φαίνεται η ερωτική του ζωή έχει να επιδείξει περισσότερες επιτυχίες τη διετία αυτή στη Μαδρίτη, από τις ποδοσφαιρικές. Ο Γάλλος έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029 όμως ένα ακόμη ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι όλα τα ισπανικά ρεπορτάζ συμφωνούν πως ο Πέρεθ μόνο πρόβλημα δεν θα είχε να ακούσει προτάσεις για να τον πουλήσει τον παίκτη που ήρθε για να ηγηθεί των νέων «γκαλάκτικος», αλλά αυτό δεν… πήγε και πολύ καλά! Με αυτό συμφωνεί άλλωστε και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της ομάδας, που έφτασαν μέχρι και να υπογράφουν μαζικά -κατά εκατομμύρια- online petition με τίτλο «Mbappe OUT».

Για όλη τη Ρεάλ βέβαια τίποτα δεν πήγε καλά αυτή τη διετία που ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Και μια απλή καταγραφή των περιστατικών των τελευταίων ημερών -και εβδομάδων- είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς και τους λόγους για τους οποίους η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα στην ιστορία, φέτος δεν πλησίασε καν στο να ακουμπήσει κούπα.

Το χρονικό του «ναυαγίου» της Ρεάλ Μαδρίτης

8/5: Μια μέρα μετά το περιστατικό στην προπόνηση, ρεπορτάζ της «OK Diario», αναφέρει πως υπήρξε και «έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους», χωρίς να διευκρινίζεται το πότε.

7/5: Η συμπλοκή μεταξύ Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο Ουρουγουανός κατηγόρησε τον Γάλλο ότι διέρρευσε στον Τύπο τον… προηγούμενο καυγά που είχαν μια μέρα νωρίτερα. Στην προπόνηση της Πέμπτης, οι δύο παίκτες κάνουν δολοφονικά τάκλιν ο ένας στον άλλο, βρίζονται και ο Τσουαμενί βγάζει με γροθιά νοκ-άουτ τον Βαλβέρδε που καταλήγει στο νοσοκομείο. Ώρες μετά, ο ίδιος και η Ρεάλ προσπαθούν να τα… μαζέψουν με ανακοινώσεις, αλλά δεν μαζεύονται.

7/5: «Mbappe OUT»: Μαζεύονται 30 εκατ. υπογραφές σε διαδικτυακή αίτηση προκειμένου να φύγει ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά την απόφαση του Γάλλου φορ να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ.

6/5: Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Αλβάρο Καρέρας τον περασμένο Απρίλιο, μετά την ισοπαλία της Ρεάλ με την Μπέτις και έκτοτε, ο δεύτερος «ζει» στον πάγκο.

5/5: Ρεπορτάζ της «Equipe» κάνει λόγο για δυσαρέσκεια από τους παίκτες της Ρεάλ προς τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος έχει στενή σχέση μόνο με τους συμπατριώτες του και η συμπεριφορά του στα αποδυτήρια προς τους υπόλοιπους, είναι αδιάφορη. Φέρεται μάλιστα να μίλησε περιφρονητικά σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ρεάλ, ενώ καθυστέρησε 45 λεπτά σε δείπνο της ομάδας.

4/5: Ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει διακοπές με τη σύντροφό του Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία, την στιγμή που η ομάδα έδινε μάχη για τον τίτλο.

24/4: Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει ισοπαλία 1-1 με τη Μπέτις και αποχαιρετά τον τίτλο, κάτι που εξοργίζει μερίδα οπαδών της. Κόσμος «υποδέχεται» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη και ξεσπά σε αποδοκιμασίες, ζητώντας από τους παίκτες να «δείξουν επιτέλους τα… καρύδια τους».

21/4: Σύμφωνα με γκάλοπ της Marca, οι φίλοι της Ρεάλ δεν επιθυμούν την παραμονή του Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος την πληρώνει έτσι για την συνολικά προβληματική του εικόνα αλλά και την αποβολή του κόντρα στη Μπάγερν, στο Champions League.

16/4: Μετά τον αποκλεισμό από τη Μπάγερν, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι έξαλλος στα αποδυτήρια της Ρεάλ και τα ψάλει στους παίκτες: «Ένας χρόνος χωρίς τίτλους είναι αποτυχία, δύο είναι… ανυπόφοροι» αναφέρει και προσθέτει: «Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει».

3/3: Μετά την ήττα από τη Χετάφε με 1-0, οπαδοί της Ρεάλ ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ.


Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Όλα αυτά, είναι ένα μικρό δείγμα που προφανώς φτάνει στη δημοσιότητα, ως αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού οικοδομήματος που… ξέχασε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και όπως ισχύει παραδοσιακά, το ίδιο το σπορ σε τιμωρεί αν δεν το σεβαστείς. Η συνολική τιμωρία της Ρεάλ θα είναι να μείνει δυο -τουλάχιστον- χρόνια μακριά από κάθε τίτλο.

Επί μέρους τώρα, θα ακολουθήσουν προφανώς και μια σειρά από αποχωρήσεις που κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πού θα σταματήσουν. Ενώ ο κόσμος ζητάει το κεφάλι του Πέρεθ, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, πέρα από το ότι το καλοκαίρι θα φύγει κόσμος και κοσμάκης. Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι «παιδί του συλλόγου», αλλά προφανώς δεν έχει το ειδικό βάρος για να κάνει το κουμάντο που απαιτείται.

Σε επίπεδο παικτών δε, ο… τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Ασένσιο, Καμαβινγκά, Θεμπάγιος και Φραν Γκαρσία θα αποτελέσουν παρελθόν σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ, ενώ Καρβαχάλ και Αλάμπα, επίσης δύσκολα θα ανανεώσουν. Τσουαμενί και Βαλβέρδε θα τιμωρηθούν -πιθανώς παραδειγματικά- και επίσης είναι δύσκολο να συνεχίσουν, τουλάχιστον όχι και οι δύο. Τέλος, ο «πολύς» Κιλιάν Εμπαπέ, αποδεικνύεται επί χόρτου «λίγος» για τη συγκεκριμένη φανέλα και δεν αποκλείεται η αποχώρησή του να αποτελέσει την επικεφαλίδα της ποδοσφαιρικής αναδόμησης ενός ολόκληρου συλλόγου.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο
«Ευχόμουν το αντίθετο» 08.05.26

Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο

Ο Μαρκ Χάμιλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για AI εικόνα με τον Τραμπ σε τάφο, την οποία κατέβασε ζητώντας συγγνώμη. «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», είπε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 08.05.26

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και η εφημερίδα το ΒΗΜΑ διοργάνωσαν τον Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή βράβευσης

Σύνταξη
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι γάλλοι εισαγγελείς καλούν ξανά τον Μασκ για το Χ

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου
Το μήνυμά του 08.05.26

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Σύνταξη
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies