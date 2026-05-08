Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Το «Mes que un club» είναι το μότο της Μπαρτσελόνα: «Κάτι παραπάνω από μια ομάδα». Ο καταλανικός σύλλογος βλέπει στον εαυτό του έναν οργανισμό που ζει -και παίζει- με τον δικό του τρόπο. Και αν η «Μπάρτσα» είναι η μισητή αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, για την ίδια τη «Βασίλισσα της Ευρώπης» ισχύει ένα και το αυτό. Δεν είναι μια απλή ποδοσφαιρική ομάδα.

Δεν είναι απλώς το πιο διάσημο και πιο λαμπερό αθλητικό brand name στον πλανήτη. Είναι ένα σύνολο ιδεών που συνδέονται μεταξύ τους σχεδόν με… ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία καταλήγει να «ικανοποιείται» -να… καλμάρεται- μόνο από ένα αποτέλεσμα: την απόλυτη, δεδομένη, αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της.

Η Ρεάλ είναι μια ομάδα, ένας σύλλογος, που έχει μάθει να τα θέλει όλα δικά του. Δεν… φτάνουν ούτε οι νίκες, ούτε καν οι τίτλοι από μόνοι τους. Η Ρεάλ, για να λειτουργεί ομαλά, δεν τα θέλει – τα χρειάζεται όλα. Χρειάζεται να έχει τους καλύτερους παίκτες. Χρειάζεται να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται να σαρώνει τους τίτλους, να σπάει τα ρεκόρ. Να προσθέτει «διαμάντια» στο στέμμα της.

Η ανυπόφορη πραγματικότητα

Ένα πρωτάθλημα εδώ, ένα Κύπελλο εκεί, ακόμη και ολόκληρο ευρωπαϊκό, σπάνια έκαναν διαφορά. Γιατί αυτά ήταν τα απολύτως αναμενόμενα από άπαντες στον σύλλογο. Πίσω στο 2003, ο Βιθέντε ντελ Μπόσκε απολύθηκε την επομένη της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου επειδή το… λαϊκό ίματζ του δεν εναρμονιζόταν με την εποχή των «γκαλάκτικος» και της παγκόσμιας εκτόξευσης του brand name. Το 2015, ο Κάρλο Αντσελότι κατακτά το δέκατο Champions League του συλλόγου και μετά από 15 τρόπαια στον πάγκο της, επίσης απολύεται.

Τα δε φετινά -το απόλυτο χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή- φαντάζουν όχι απλώς λογικά, αλλά απολύτως τετριμμένα: Η Ρεάλ Μαδρίτης κλείνει δεύτερη σερί χρονιά χωρίς τίτλο και αυτό δεν είναι «αποτυχία». Η λέξη δεν πλησιάζει καν στο να περιγράψει την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο πρόεδρός της, Φλορεντίνο Πέρεθ χρησιμοποίησε μία και μόνο λέξη για να περιγράψει τι σημαίνει αυτό για τον σύλλογο, όταν πρόσφατα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια. Δεν χρησιμοποίησε ουσιαστικό, όπως το «αποτυχία», αλλά επίθετο:

«Ανυπόφορο».

Τελευταία φορά που η «Βασίλισσα» έμεινε χωρίς τρόπαιο για μια διετία, ήταν την περίοδο 2008-2010. Δεκαέξι χρόνια πίσω. Φέτος, η διοίκηση του συλλόγου εκτίμησε ότι η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα την επανέφερε στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, τώρα φαίνεται ξεκάθαρα πως το πρόβλημα είναι… δομικό. Σε μια ομάδα χωρίς στέρεες βάσεις ούτε σε καθαρά ποδοσφαιρικό, ούτε και σε ανθρώπινο -όπως φαίνεται- επίπεδο, τη διαφορά δεν θα την κάνει ένας Αλόνσο ή ένας Αρμπελόα. Ένας Τσουαμενί ή ένας Βαλβέρδε.

Κρίση άνευ προηγουμένου

Μετρώντας τα… κουκιά, η Ρεάλ ζει αυτή τη στιγμή την απόλυτη καταστροφή, σε μια κρίση που φαντάζει κοσμογονική.

-Έχασε το Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα

-Έμεινε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας από την Αλμπαθέτε

-Αποκλείστηκε εύκολα από το Champions League με δύο ήττες από τη Μπάγερν Μονάχου στους «8»

-Στο πρωτάθλημα είναι 11 βαθμούς πίσω από τη Μπαρτσελόνα, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε

Σε δύο μέρες (10/5) η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται το «Καμπ Νου» για το ισπανικό «classico». Αν η Μπαρτσελόνα πάρει τη νίκη, θα στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη σερί σεζόν και θα στρίψει ακόμη περισσότερο το μαχαίρι στη σάρκα της Ρεάλ, αναγκάζοντάς τη να πρωταγωνιστήσει ως κομπάρσος στη φιέστα τίτλου.

Και δυστυχώς για τους Μαδριλένους, ένας από τους νόμους του Μέρφι, σύμφωνα με τον οποίο «αν κάτι μπορεί να πάει πολύ χειρότερα από ότι ήδη πάει, θα πάει», θα επιβεβαιωθεί απόλυτα αφού αυτό το φινάλε της σεζόν θα είναι και εν τέλει αυτό που θα αξίζουν.

Το καράβι στα βράχια

Καθότι μπορεί στο πρώτο μισό της χρονιάς, όλα να έμπαιναν κάτω από το χαλί εφόσον το πρόβλημα είχε όνομα και επώνυμο (σ.σ. Τσάμπι Αλόνσο) και ο Βάσκος να την πλήρωνε για όλα όσα συνέβαιναν ή δεν συνέβαιναν, τώρα όμως αποδεικνύεται ότι η κατάσταση στη Ρεάλ ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Όχι βεβαίως ότι στην εποχή Αλόνσο δεν έβγαιναν προς τα έξω και οι κόντρες των παικτών, όπως ο χοντρός καβγάς μεταξύ Ρούντιγκερ και Μπέλινγχαμ τον περασμένο Απρίλιο μετά τη βαριά ήττα από την Άρσεναλ με 3-0 στο Champions League. Απλώς τώρα όλα έχουν… ‘ξοκείλει και το καράβι έχει βροντήξει στα βράχια.

Το τελευταίο περιστατικό στις τάξεις της δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ενδεικτικό της σάπιας κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του συλλόγου. Δύο από τους σταρ της ομάδας, Βαλβέρδε και Τσουαμενί καταλήγουν να προσπαθούν να τραυματίσουν ο ένας τον άλλο στην προπόνηση και εν τέλει ο ένας να βγαίνει νοκ άουτ από μπουνιά του συμπαίκτη του και να καταλήγει στο νοσοκομείο. Και αυτό, είναι φυσικά μονάχα το… κερασάκι στην απαίσια τούρτα που έχουν «μαγειρέψει» φέτος στη Ρεάλ.

Την ίδια ώρα που ο κόσμος χάνεται, ο θεωρητικά καλύτερος (;) παίκτης της ομάδας, ο Κιλιάν Εμπαπέ, χτενίζεται. Στην κυριολεξία πολλές φορές, αφού όπως φαίνεται η ερωτική του ζωή έχει να επιδείξει περισσότερες επιτυχίες τη διετία αυτή στη Μαδρίτη, από τις ποδοσφαιρικές. Ο Γάλλος έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029 όμως ένα ακόμη ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι όλα τα ισπανικά ρεπορτάζ συμφωνούν πως ο Πέρεθ μόνο πρόβλημα δεν θα είχε να ακούσει προτάσεις για να τον πουλήσει τον παίκτη που ήρθε για να ηγηθεί των νέων «γκαλάκτικος», αλλά αυτό δεν… πήγε και πολύ καλά! Με αυτό συμφωνεί άλλωστε και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της ομάδας, που έφτασαν μέχρι και να υπογράφουν μαζικά -κατά εκατομμύρια- online petition με τίτλο «Mbappe OUT».

Για όλη τη Ρεάλ βέβαια τίποτα δεν πήγε καλά αυτή τη διετία που ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Και μια απλή καταγραφή των περιστατικών των τελευταίων ημερών -και εβδομάδων- είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς και τους λόγους για τους οποίους η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα στην ιστορία, φέτος δεν πλησίασε καν στο να ακουμπήσει κούπα.

Το χρονικό του «ναυαγίου» της Ρεάλ Μαδρίτης

8/5: Μια μέρα μετά το περιστατικό στην προπόνηση, ρεπορτάζ της «OK Diario», αναφέρει πως υπήρξε και «έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους», χωρίς να διευκρινίζεται το πότε.

7/5: Η συμπλοκή μεταξύ Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο Ουρουγουανός κατηγόρησε τον Γάλλο ότι διέρρευσε στον Τύπο τον… προηγούμενο καυγά που είχαν μια μέρα νωρίτερα. Στην προπόνηση της Πέμπτης, οι δύο παίκτες κάνουν δολοφονικά τάκλιν ο ένας στον άλλο, βρίζονται και ο Τσουαμενί βγάζει με γροθιά νοκ-άουτ τον Βαλβέρδε που καταλήγει στο νοσοκομείο. Ώρες μετά, ο ίδιος και η Ρεάλ προσπαθούν να τα… μαζέψουν με ανακοινώσεις, αλλά δεν μαζεύονται.

7/5: «Mbappe OUT»: Μαζεύονται 30 εκατ. υπογραφές σε διαδικτυακή αίτηση προκειμένου να φύγει ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά την απόφαση του Γάλλου φορ να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ.

6/5: Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Αλβάρο Καρέρας τον περασμένο Απρίλιο, μετά την ισοπαλία της Ρεάλ με την Μπέτις και έκτοτε, ο δεύτερος «ζει» στον πάγκο.

5/5: Ρεπορτάζ της «Equipe» κάνει λόγο για δυσαρέσκεια από τους παίκτες της Ρεάλ προς τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος έχει στενή σχέση μόνο με τους συμπατριώτες του και η συμπεριφορά του στα αποδυτήρια προς τους υπόλοιπους, είναι αδιάφορη. Φέρεται μάλιστα να μίλησε περιφρονητικά σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ρεάλ, ενώ καθυστέρησε 45 λεπτά σε δείπνο της ομάδας.

4/5: Ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει διακοπές με τη σύντροφό του Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία, την στιγμή που η ομάδα έδινε μάχη για τον τίτλο.

24/4: Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει ισοπαλία 1-1 με τη Μπέτις και αποχαιρετά τον τίτλο, κάτι που εξοργίζει μερίδα οπαδών της. Κόσμος «υποδέχεται» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη και ξεσπά σε αποδοκιμασίες, ζητώντας από τους παίκτες να «δείξουν επιτέλους τα… καρύδια τους».

21/4: Σύμφωνα με γκάλοπ της Marca, οι φίλοι της Ρεάλ δεν επιθυμούν την παραμονή του Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος την πληρώνει έτσι για την συνολικά προβληματική του εικόνα αλλά και την αποβολή του κόντρα στη Μπάγερν, στο Champions League.

16/4: Μετά τον αποκλεισμό από τη Μπάγερν, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι έξαλλος στα αποδυτήρια της Ρεάλ και τα ψάλει στους παίκτες: «Ένας χρόνος χωρίς τίτλους είναι αποτυχία, δύο είναι… ανυπόφοροι» αναφέρει και προσθέτει: «Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει».

3/3: Μετά την ήττα από τη Χετάφε με 1-0, οπαδοί της Ρεάλ ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ.



Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Όλα αυτά, είναι ένα μικρό δείγμα που προφανώς φτάνει στη δημοσιότητα, ως αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού οικοδομήματος που… ξέχασε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και όπως ισχύει παραδοσιακά, το ίδιο το σπορ σε τιμωρεί αν δεν το σεβαστείς. Η συνολική τιμωρία της Ρεάλ θα είναι να μείνει δυο -τουλάχιστον- χρόνια μακριά από κάθε τίτλο.

Επί μέρους τώρα, θα ακολουθήσουν προφανώς και μια σειρά από αποχωρήσεις που κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πού θα σταματήσουν. Ενώ ο κόσμος ζητάει το κεφάλι του Πέρεθ, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, πέρα από το ότι το καλοκαίρι θα φύγει κόσμος και κοσμάκης. Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι «παιδί του συλλόγου», αλλά προφανώς δεν έχει το ειδικό βάρος για να κάνει το κουμάντο που απαιτείται.

Σε επίπεδο παικτών δε, ο… τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Ασένσιο, Καμαβινγκά, Θεμπάγιος και Φραν Γκαρσία θα αποτελέσουν παρελθόν σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ, ενώ Καρβαχάλ και Αλάμπα, επίσης δύσκολα θα ανανεώσουν. Τσουαμενί και Βαλβέρδε θα τιμωρηθούν -πιθανώς παραδειγματικά- και επίσης είναι δύσκολο να συνεχίσουν, τουλάχιστον όχι και οι δύο. Τέλος, ο «πολύς» Κιλιάν Εμπαπέ, αποδεικνύεται επί χόρτου «λίγος» για τη συγκεκριμένη φανέλα και δεν αποκλείεται η αποχώρησή του να αποτελέσει την επικεφαλίδα της ποδοσφαιρικής αναδόμησης ενός ολόκληρου συλλόγου.