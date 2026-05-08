Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκαν Ίνγκασον και Πελίστρι – Δεν παίζουν στα τελευταία τρία ματς

Διπλό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που θα παραταχθεί στα υπόλοιπα ματς των playoffs της Super League χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες. Ο λόγος για τους Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι, που τραυματίστηκαν στην προτελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ και τέθηκαν νοκ-άουτ ενόψει της συνέχειας.

Ο Ίνγκασον υπέστη διάστρεμμα και ο Πελίστρι, υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό, πιθανότατα θλάση στον προσαγωγό, με τις αποθεραπείες τους να αναμένεται να τους κρατήσουν στα… πιτς για αρκετό χρονικό διάστημα. Κάτι που σημαίνει πως, με μόλις τρία ματς να απομένουν, η σεζόν ολοκληρώθηκε για τους δύο παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Πλέον, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα στόπερ για τον Ισπανό προπονητή, αφού ενόψει ΑΕΚ είναι τιμωρημένος ο Ερνάντεθ, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα στο ντέρμπι της Λεωφόρου με την Ένωση, ενώ είναι τραυματίες είναι και οι Κάτρης, Γεντβάι.