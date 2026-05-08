Ο μεθοδικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού στο βόλεϊ – Πώς σχηματίζεται η ομάδα της νέας σεζόν

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ υπήρξε δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι, ενόψει της νέας σεζόν στο βόλεϊ.

Οι Πειραιώτες έφεραν πίσω τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι, να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τον προπονητή που πήρε ένα πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Τσάλεντζ Καπ, στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Και δεν σταμάτησε εκεί ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, που έκλεισε τον Τζέικ Χέινς, αλλά και τον Χέλντερ Σπένσερ, ενώ «κερασάκι στην τούρτα» ήταν η προσθήκη του Έρικ Ρερς. Ένας σχεδιασμός που έγινε «κάτω από το ραντάρ», με αθλητές παγκόσμιας κλάσης να είναι επιλογές του κόουτς Τζουλιάνι.

Κατεβάζει τον μέσο όρο ηλικίας ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός εκτός από μεταγραφές από το «πάνω ράφι» όπως οι Μπαράνοβιτς και Ρερς, είναι έτοιμος να επενδύσει και στη νεότερη γενιά παικτών με τους Φρίξο Κωτσάκη (26 ετών) και Αλέξανδρο Ράπτη (26 ετών). Έτσι, με την απόκτηση των δύο ακραίων, οι Πειραιώτες θα κατεβάσουν τον μέσο όρο ηλικίας έχοντας παράλληλα και τους: Πιτακούδη, Τζιάβρα, Κωνσταντινίδη, Ζουπάνι και Βαϊόπουλο στο ρόστερ τους.

Κάπως έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν τις… διαθέσεις τους ενόψει της σεζόν 2026-27 σε Ελλάδα και Ευρώπη και έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «παζλ», που θα κληθεί να διαχειριστεί ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών Τζουλιάνι.

Το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ

Πασαδόροι: Μπαρανόβιτς, Χασμπάλα

Κεντρικοί: Σπένσερ, Πιτακούδης, Βαϊόπουλος, Αναγνώστου

Διαγώνιοι: Χέινς, Ζουπάνη

Ακραίοι: Ατανάσοφ, Ρερς, Ράπτης, Κωτσάκης

Λίμπερo: Τζιάβρας, Κωνσταντινίδης