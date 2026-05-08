Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 22:26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Στη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου που για πρώτη φορά μιλά για εμβολιασμό αναφέρθηκε από τον Συνεταιρισμό Μεσοτόπου όπου βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μια ανακοίνωση σήμερα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Βδομάδες αφού το έχουμε πει εμείς και αφού το έχει πει και η ίδια η Ευρώπη. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κόστος αυτής της ολιγωρίας και αυτής της αδιαφορίας; Ποιο είναι το κόστος σε σφαγές ζώων, στις οικογένειες που υποφέρουν και σε όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού;».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναφορά που έκανε στους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζοντας τα αιτήματα του κτηνοτροφικού κόσμου του νησιού για οικονομική στήριξη.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Είμαι εδώ στον συνεταιρισμό του χωριού μου, του Μεσοτόπου Λέσβου. Τα αιτήματα του οποίου σήμερα κατέθεσα ως αναφορά στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν στην άμεση λήψη μέτρων στήριξης στον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μια ανακοίνωση σήμερα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Βδομάδες αφού το έχουμε πει εμείς και το έχει πει και η ίδια η Ευρώπη.

Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κόστος αυτής της ολιγωρίας και αυτής της αδιαφορίας; Ποιο είναι το κόστος σε σφαγές ζώων, στις οικογένειες που υποφέρουν και σε όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού;».

Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

Wall Street: Επιστροφή στα ρεκόρ για S&P και Nasdaq

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08.05.26

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

