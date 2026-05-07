Σάκκαρη: Η μέρα και η ώρα του αγώνα της με τη Ριμπάκινα

Ανακοινώθηκε η μέρα και η ώρα που θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη την νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Έλενα Ριμπάκινα για τον δεύτερο γύρο του Rome Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ριμπάκινα την Παρασκευή (8/5), με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.

Θυμίζουμε ότι η Σάκκαρη προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο μετά τη νίκη της επί της της Αυστριακής Λίλι Τάγκερ με 5-7, 6-3, 6-0.

Η συμπατριώτισσα μας σε πρόσφατες δηλώσεις της δεν έκρυψε την επιθυμία της να επιστρέψει ξανά στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς στο παρελθόν είχε φτάσει μέχρι και το νο3.

«Θέλω να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Δεν είμαι ο τύπος της παίκτριας – χωρίς να θέλω να δείξω ασέβεια προς τους άλλους στην κατάταξη – δεν είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά η 31χρονη.