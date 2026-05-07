Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL (vid)

Η τρομερή Ρίτας έστησε πάρτι κόντρα στην Τενερίφη την οποία διέλυσε με 87-69 στην Μπανταλόνα και έκλεισε θέση στον τελικό του Final 4 του BCL. Οι Λιθουανοί ήταν κυρίαρχοι σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00) από τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μάλαγα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Χάρντινγκ που σταμάτησε στους 29 πόντους (αν και είχε 0/4 τρίποντα) με 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Διψήφιοι ήταν και οι Σμιθ, Μασιούλις που είχαν από 12 έκαστος. Για την Τενερίφη ο Χουέρτας είχε 21 πόντους με 5 ασίστ και 13 πόντους είχε ο Γκέρα.

Η ισπανική ομάδα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με καλάθι του Χουέρτας (0-2), όμως η Ρίτας αντέδρασε άμεσα, «τρέχοντας» επιμέρους σκορ 16-7 για το 16-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η Τενερίφη μείωσε γρήγορα και έκλεισε το δεκάλεπτο σε απόσταση ενός πόντου (18-17).

Στη δεύτερη περίοδο οι Λιθουανοί διατήρησαν τον έλεγχο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους εννέα πόντους (33-24 στο 17’) με πρωταγωνιστές τους Ματσιούλις και Χάρντινγκ. Οι Ισπανοί πλησίασαν ξανά με τρίποντο του Μιλς (35-33), ωστόσο η Ρίτας απάντησε με νέο σερί 5-0 και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-34.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Λιθουανίας απέκτησε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (47-36), αλλά η Τενερίφη με επιμέρους σκορ 10-2 και οδηγό τον Χουέρτας μείωσε σε 49-46. Η Ρίτας, πάντως, βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και με τρίποντο του Ματσιούλις ανέβασε τη διαφορά στο 60-49.

Η Τενερίφη προσπάθησε να επιστρέψει στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (64-56 με τρίποντο του Σάστρε), όμως οι Λιθουανοί απάντησαν με σερί 8-0 και «καθάρισαν» ουσιαστικά την πρόκριση, φτάνοντας ακόμη και στο +18 (80-62). Στα τελευταία λεπτά η Ρίτας διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της, δίνοντας θριαμβευτικό χαρακτήρα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-34, 62-53, 87-69