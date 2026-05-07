Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Ποδόσφαιρο 07 Μαΐου 2026, 20:20

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Εκεί που με τους ορισμούς του Λανουά νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, τελικά διαπιστώνουμε ότι οι επιλογές του πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε να κάνουμε με άνευ προηγουμένου καταστάσεις που δείχνουν ότι ο Γάλλος κάνει τη μια λάθος επιλογή μετά την άλλη, καθώς, μεταξύ άλλων, προηγήθηκε και ο Ιταλός Σότσα ο οποίος έκανε σημαντικά λάθη στο αγώνα της προηγούμενης Κυριακής (3/5) ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Ελίτ διαιτητής ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ που ο Λανουά επέλεξε για το παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική (10/5) των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League; ; Πώς γίνεται να έχει κοπεί από τη λίστα του Μουντιάλ 2026 ενώ ήταν στην προεπιλογή;

Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Ο Λανουά φέρνει έναν διαιτητή που σε δυο προηγούμενα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ έκανε λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού. Επίσης, φέρνει έναν διαιτητή, ο οποίος είναι τελευταίος σε αριθμό ορισμών στη La Liga!

Δείτε και τον σχετικό πίνακα, όπου ο Μανθάνο είναι πρώτος με 19 ορισμούς και ο «εκλεκτός» του Λανουά για το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ έχει σφυρίξει 14 ματς, τα λιγότερα σε σχέση με τους συναδέλφους του.

Αναλυτικά:

Χειρότερη επιλογή δεν θα μπορούσε να κάνει ο Λανουά. Και μόνο για το παρελθόν του Σάντσεθ Μαρτίνεθ σε δυο προηγούμενα ματς, μεταξύ των Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ ο 42χρονος ρέφερι έπρεπε να μείνει στο σπίτι του, στη Μούρθια. Ο Λανουά… ξέφυγε και από την οδηγία της UEFA σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να ορίζονται διαιτητές στην ομάδα που έχουν αδικήσει. Για αυτό καταργήθηκαν οι κληρώσεις διαιτητών και γίνονται ορισμοί που σημαίνουν ευθύνη, για να αποφεύγονται τέτοιες προκλήσεις. Όμως, ο Λανουά παρότι προκαλεί δεν αναλαμβάνει ευθύνη, καθώς θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Και κάτι ακόμα: Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ανεπιθύμητος στην Ρεάλ. Ο 42χρονος ρέφερι έχει γίνει αρκετές φορές «θέμα» στο κανάλι της ομάδας της Μαδρίτης, όπου κρατούν αρχείο με τα λάθη σε βάρος της.

Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ευρωβουλευτές στις ελληνικές φυλακές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι «η διόγκωση του προβλήματος είναι αποτέλεσμα πλήρως ανορθολογικών επιλογών της κυβέρνησης».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

«Με το σύνθημα 'Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!' ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

