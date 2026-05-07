Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga

Εκεί που με τους ορισμούς του Λανουά νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, τελικά διαπιστώνουμε ότι οι επιλογές του πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε να κάνουμε με άνευ προηγουμένου καταστάσεις που δείχνουν ότι ο Γάλλος κάνει τη μια λάθος επιλογή μετά την άλλη, καθώς, μεταξύ άλλων, προηγήθηκε και ο Ιταλός Σότσα ο οποίος έκανε σημαντικά λάθη στο αγώνα της προηγούμενης Κυριακής (3/5) ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Ελίτ διαιτητής ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ που ο Λανουά επέλεξε για το παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική (10/5) των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League; ; Πώς γίνεται να έχει κοπεί από τη λίστα του Μουντιάλ 2026 ενώ ήταν στην προεπιλογή;

Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Ο Λανουά φέρνει έναν διαιτητή που σε δυο προηγούμενα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ έκανε λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού. Επίσης, φέρνει έναν διαιτητή, ο οποίος είναι τελευταίος σε αριθμό ορισμών στη La Liga!

Δείτε και τον σχετικό πίνακα, όπου ο Μανθάνο είναι πρώτος με 19 ορισμούς και ο «εκλεκτός» του Λανουά για το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ έχει σφυρίξει 14 ματς, τα λιγότερα σε σχέση με τους συναδέλφους του.

Αναλυτικά:

Χειρότερη επιλογή δεν θα μπορούσε να κάνει ο Λανουά. Και μόνο για το παρελθόν του Σάντσεθ Μαρτίνεθ σε δυο προηγούμενα ματς, μεταξύ των Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ ο 42χρονος ρέφερι έπρεπε να μείνει στο σπίτι του, στη Μούρθια. Ο Λανουά… ξέφυγε και από την οδηγία της UEFA σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να ορίζονται διαιτητές στην ομάδα που έχουν αδικήσει. Για αυτό καταργήθηκαν οι κληρώσεις διαιτητών και γίνονται ορισμοί που σημαίνουν ευθύνη, για να αποφεύγονται τέτοιες προκλήσεις. Όμως, ο Λανουά παρότι προκαλεί δεν αναλαμβάνει ευθύνη, καθώς θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Και κάτι ακόμα: Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ανεπιθύμητος στην Ρεάλ. Ο 42χρονος ρέφερι έχει γίνει αρκετές φορές «θέμα» στο κανάλι της ομάδας της Μαδρίτης, όπου κρατούν αρχείο με τα λάθη σε βάρος της.