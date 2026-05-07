Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Ο Άρι Άστερ ήθελε τόσο πολύ την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα του ταινία που άλλαξε όλο το πρόγραμμά του
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 20:40

Ο Άρι Άστερ ήθελε τόσο πολύ την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα του ταινία που άλλαξε όλο το πρόγραμμά του

Ο γνωστός δημιουργός Άρι Άστερ συμφώνησε με τη Σκάρλετ Γιόχανσον στο επερχόμενο φιλμ του, αλλάζοντας το χρονοδιάγραμμα της ταινίας για χάρη της

Ήταν το 2018 όταν το Hereditary έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες και εκτόξευσε την καριέρα του δημιουργού της. Ο Άρι Άστερ έγινε μέσα σε ένα βράδυ το νέο αγαπημένο παιδί των θρίλερ, με τα σενάριά του να φημίζονται για την πρωτοτυπία τους, το σκοτεινό χιούμορ τους και τον τρόμο.

Από τότε έχουν περάσει οκτώ χρόνια, ο 39χρονος δημιουργός έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία παραγωγής Square Peg, έγινε κάπως πιο mainstream, ωστόσο θεωρείται ακόμα ένας από τους κορυφαίους του ανεξάρτητου κινηματογράφου – έστω κι αν πλέον «παίζει» με A-listers.

Τελευταία σταρ του Χόλιγουντ που είπε το «ναι» για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του, που θα έχει τον τίτλο  Scapegoat, είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Ολοκληρώνοντας το σενάριο της νέας ταινίας στα τέλη του περασμένου έτους, ο σκηνοθέτης είχε εξαρχής την σταρ ως πρώτη επιλογή για τον κεντρικό ρόλο.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει τον νέο Εξορκιστή, το  Paper Tiger και το The Batman: Part II στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον, η  Γιόχανσον πείστηκε αμέσως από το σενάριο και συμφώνησε να ξεκινήσει γυρίσματα αργότερα φέτος, με την παραγωγή να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις της.

Θυμίζουμε ότι η Γιόχανσον πραγματοποίησε το 2025 το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το δράμα της Sony Pictures Classics, Eleanor the Great, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών.

Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»
Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ευρωβουλευτές στις ελληνικές φυλακές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι «η διόγκωση του προβλήματος είναι αποτέλεσμα πλήρως ανορθολογικών επιλογών της κυβέρνησης».

Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

