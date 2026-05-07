Δορυφόρος της NASA παρακολουθεί την Πόλη του Μεξικού να βυθίζεται
Περιβάλλον 07 Μαΐου 2026, 17:58

Δορυφόρος της NASA παρακολουθεί την Πόλη του Μεξικού να βυθίζεται

H υπεράντληση υπόγειων υδάτων στην πρωτεύουσα του Μεξικού προκαλεί υποχώρηση του εδάφους που σε κάποιες περιοχές ξεπερνά τα 2 εκατοστά τον μήνα.

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Κάτι δεν πάει καλά στην διάσημη πλατεία Σόκαλο στην Πόλη του Μεξικού: ο καθεδρικός ναός της πρωτεύουσας γέρνει προς τη μία πλευρά, ενώ το Εθνικό Παλάτι προς την άλλη.

Η κλίση που έχουν πάρει πολλά κτήρια είναι η πιο εμφανής παρενέργεια ενός φαινομένου καθίζησης που συνεχίζεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η υποχώρηση του εδάφους ήταν γνωστή, τώρα όμως παρακολουθείται με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια χάρη στον δορυφόρο Nisar της NASA, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο ραντάρ που έχει εκτοξευτεί μέχρι σήμερα στο Διάστημα.

Το Nisar βασίζεται στην τεχνολογία του «ραντάρ συνθετικού διαφράγματος» (SAR) που επιτρέπει την απεικόνιση του εδάφους σε τρεις διαστάσεις ακόμα και τη νύχτα ή όταν έχει σύννεφα.

Οι μετρήσεις του αποκαλύπτουν ότι μεγάλα τμήματα της Πόλης του Μεξικού, για παράδειγμα η περιοχή του αεροδρομίου, βυθίζονται με ρυθμό που ξεπερνά τα 2 εκατοστά τον μήνα, αναφέρει ο Guardian.

«Το Nisar ανεβάζει τις δορυφορικές παρατηρήσεις της Γης σε άλλο επίπεδο» δήλωσε ο Μάριν Γκοβόρτσιν του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια,.

«Μπορεί να εντοπίζει κάθε αλλαγή, μεγάλη ή μικρή, που συμβαίνει στη Γη από εβδομάδα σε εβδομάδα. Καμία άλλη αποστολή απεικόνισης δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο» είπε.

Στις περιοχές που εμφανίζονται με μπλε χρώμα, η καθίζηση υπερβαίνει τα 2 εκατοστά ανά μήνα (Nisar)

Η καθίζηση, η οποία έγινε αρχικά αντιληπτή το 1925, είναι αποτέλεσμα της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων για την υδροδότηση των 22 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης. Η μεξικανική πρωτεύουσα είναι χτισμένη εκεί όπου βρισκόταν κάποτε μια λίμνη. Το αργιλώδες, εξαιρετικά μαλακό υπέδαφος συμπιέζεται όταν το νερό αφαιρείται.

«Ο υπόγειος υδροφορέας υποχωρεί κάτω από το βάρος της πόλης» είπε ο Γκοβόρτσιν.

Η καθίζηση είναι ιδιαίτερα εμφανής στο άγαλμα του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας στη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, το οποίο ανεγέρθηκε το 1910 για να τιμήσει τον έναν αιώνα ανεξαρτησίας του Μεξικού. Στη βάση του μνημείου των 36 μέτρων χρειάστηκε να προστεθούν 14 σκαλιά, καθώς το έδαφος γύρω του έχει υποχωρήσει.

Επιπλέον σκαλιά προστέθηκαν στο βάθρο του Αγάλματος της Ανεξαρτησίας λόγω υποχώρησης του εδάφους γύρω του (Carlos Valenzuela / CC BY-SA 4.0)

Οι ζημιές επεκτείνονται βαθύτερα. Το φαινόμενο «επηρεάζει όλες τις υποδομές της πόλης: τους δρόμους, τους αγωγούς ύδρευσης, τους ταμιευτήρες νερού, τους σωλήνες αποχέτευσης» είπε ο Εφραΐν Οβάνδο Σέλι, μηχανικός του Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού.

Δεδομένου ότι τα υπόγεια ύδατα καλύπτουν ακόμα και σήμερα περίπου το ήμισυ των αναγκών σε νερό, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.

Αντίθετα, η πόλη οδηγείται σε έναν φαύλο κύκλο: η καθίζηση προκαλεί τη θραύση των αγωγών νερού, και πόλη χάνει περίπου το 40% του νερού της σε διαρροές. Οι απώλειες αυξάνουν την κατανάλωση και επιταχύνουν έτσι την καθίζηση.

Αν σε αυτά προστεθεί η κλιματική κρίση, η οποία περιορίζει τις βροχοπτώσεις και την ανανέωση των υπόγειων υδάτων, η μητρόπολη δείχνει να οδηγείται σε καταστροφή.

«Για να σταματήσουμε την καθίζηση, θα έπρεπε να σταματήσουμε την άντληση νερού» είπε ο Σέλι.

«Και αν σταματήσουμε την άντληση, πού θα βρούμε νερό να πιούμε; Το τυπικό αστείο είναι πως, αν δεν έχουμε να πιούμε νερό, ας πιούμε τεκίλα».

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

