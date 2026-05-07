Οικονομία: Πώς οι λάθος συνταγές του παρελθόντος έθρεψαν την Ακροδεξιά
Διεθνής Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 06:00

Η αποδυνάμωση του κράτους και η εμμονή στη λιτότητα μετέτρεψαν την οικονομική ανασφάλεια στο ιδανικό καύσιμο για την άνοδο της Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ενόψει των φετινών Εαρινών Συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μοναδική είδηση που ξεχώρισε μέσα στον θόρυβο ήταν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ενστερνίστηκε τη βιομηχανική πολιτική, μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες συμβούλευε εναντίον της.

Ωστόσο, σημειώνουν η οικονομολόγος Ματσουκάτο και η ερευνήτρια βιομηχανικής στρατηγικής Λάρα Μέρλινγκ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης που ακολούθησε επικεντρώθηκε στο αν αυτή η «στροφή 180 μοιρών» είναι καλή ή κακή, καθυστερημένη ή επικίνδυνη, ελάχιστοι αναλογίστηκαν το θεμελιώδες ερώτημα: Τι έχει πραγματικά αλλάξει;

Πώς η εμμονή στις αγορές και η απουσία κρατικής προστασίας έστρωσαν το χαλί στον εξτρεμισμό;

Η Τράπεζα απλώς επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί από εμάς υποστηρίζουμε εδώ και καιρό: το πλαίσιο που προωθούσε από το 1993 —όταν η έκθεσή της «Το Θαύμα της Ανατολικής Ασίας» προειδοποιούσε ενάντια στα εργαλεία της βιομηχανικής πολιτικής— δεν εξυπηρέτησε σωστά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τέτοιου είδους συμβουλές, όπως παρατήρησε πρόσφατα ο Επικεφαλής Οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ίντερμιτ Γκιλ (Indermit Gill), «έχουν σήμερα την πρακτική αξία μιας δισκέτας».

Ωστόσο, υπερασπιζόμενος την έκθεση, κατέστησε επίσης σαφές πόσο περιορισμένη παραμένει αυτή η στροφή. Η βιομηχανική πολιτική, υποστήριξε, θα πρέπει να είναι «στοχευμένη και προσωρινή», μια εξαίρεση σε ένα μοντέλο που καθοδηγείται από την αγορά, παρά ένα εργαλείο για την προώθηση ευρύτερων οικονομικών μετασχηματισμών.

Η πιο πρόσφατη δουλειά της Τράπεζας επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανική πολιτική είναι πιο εφαρμόσιμη σε διαφορετικά εισοδηματικά επίπεδα και θεσμικά πλαίσια από ό,τι παραδεχόταν η παλιά συναίνεση, με μια εργαλειοθήκη που εκτείνεται πέρα από τους δασμούς και τις επιδοτήσεις.

Η κρατική στήριξη προς ιδιωτικούς φορείς, υποστηρίζει πλέον η Τράπεζα, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη μέθοδο «του καρότου και του μαστιγίου», συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης χρηματοδότησης από επιχειρήσεις με χαμηλές αποδόσεις.

Αυτή η νέα θέση ευθυγραμμίζεται με τα επιχειρήματα που διατυπώσαμε στο Επιχειρηματικό Κράτος (The Entrepreneurial State) και μέσω πιο πρόσφατων εργασιών για τον ρόλο των «αποστολών» και των προϋποθέσεων.

Ο πραγματικός ρόλος του κράτους

Όμως, τα νέα συμπεράσματα δεν παράγουν αυτομάτως νέα οικονομική θεωρία. Η Τράπεζα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το κράτος ως έναν απλό «διορθωτή» των αποτυχιών της αγοράς, και όχι ως δημιουργό και διαμορφωτή της. Το ζητούμενο δεν είναι αν οι κυβερνήσεις πρέπει να παρεμβαίνουν αφού έχουν αποτύχει οι αγορές. Είναι το τι είδους οικονομία θέλουμε να χτίσουμε εξαρχής.

Ποιοι δημόσιοι σκοποί θα πρέπει να καθοδηγούν τις επενδύσεις, και πώς μπορούν οι θεσμοί να διαχειριστούν τη συμφωνία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε η αξία να δημιουργείται συλλογικά και να μοιράζεται δίκαια;

Υπό αυτό το πρίσμα, η Τράπεζα εξακολουθεί να υστερεί, διότι αντιμετωπίζει τον χώρο της δημοσιονομικής πολιτικής ως έναν σταθερό περιορισμό εντός του οποίου πρέπει να γίνει βελτιστοποίηση, και όχι ως ένα σύνολο θεσμικών ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν.

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα εξακολουθούσε να οργανώνει τη βιομηχανική πολιτική μόνο γύρω από συγκεκριμένους τομείς και κριτήρια συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Όμως η ενεργειακή μετάβαση, η ασφάλεια των υδάτων και των τροφίμων, η δημόσια υγεία και η οικονομική ανθεκτικότητα δεν είναι τομεακά ζητήματα. Απαιτούν αποστολές που αγκαλιάζουν ολόκληρη την οικονομία.

Η κρίση κόστους διαβίωσης μετατράπηκε στο μεγαλύτερο όπλο της Ακροδεξιάς

Αυτό έχει σημασία τώρα που η ίδια η Τράπεζα υιοθετεί τη γλώσσα των «αποστολών». Η «Αποστολή 300» (Mission 300), με επίκεντρο την πρόσβαση της Αφρικής σε ηλεκτρική ενέργεια, και η πρωτοβουλία «Water Forward», που ξεκίνησε στις Εαρινές Συναντήσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας των υδάτων, αναλαμβάνουν πράγματι μεγάλες συστημικές, διατομεακές προκλήσεις.

Αλλά η αξιολόγησή μας για 30 αφρικανικά εθνικά σύμφωνα ενέργειας εντοπίζει ένα κενό: η φιλοδοξία είναι συστημική, αλλά η αρχιτεκτονική παραμένει τομεακή.

Ούτε είναι η Παγκόσμια Τράπεζα μια μεμονωμένη περίπτωση. Οι ίδιοι οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ έχουν επίσης τεκμηριώσει πώς η λιτότητα και η απελευθέρωση των αγορών αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί με συνέπεια σε νέες επιχειρησιακές πρακτικές.

Λάθος συνταγές και πολιτικό κόστος

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων, της οποίας οι προεπιλεγμένες συμβουλές εξακολουθούν να αντανακλούν μια οικονομική αντίληψη που δεν υποστηρίζεται από στοιχεία του πραγματικού κόσμου.

Αυτό που μοντελοποιούν, μετρούν και συνιστούν, διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αναπτυξιακή και μακροοικονομική πολιτική σε όλο τον κόσμο.

Βοηθούν στο να καθοριστεί ποιος έχει πρόσβαση σε ρευστότητα και με ποιους όρους, ποιανού το χρέος αντιμετωπίζεται ως βιώσιμο, ποιανού οι δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται αξιόπιστες και ποιανού η πολιτική αυτονομία περιορίζεται.

Οι πλούσιες χώρες που χρηματοδοτούν και ελέγχουν αυτούς τους θεσμούς δεν εξαιρούνται από τις συνέπειες των ίδιων οικονομικών πολιτικών.

Για δεκαετίες, οι ίδιες εσφαλμένες παραδοχές διαμόρφωναν την πολιτική στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταπνίγοντας τις δημόσιες επενδύσεις, αποδυναμώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας τους μισθούς ως κόστος και όχι ως καύσιμο για τη συνολική ζήτηση, και αφήνοντας τα νοικοκυριά εκτεθειμένα σε κλυδωνισμούς που οι αγορές απέτυχαν να διαχειριστούν.

Η επακόλουθη κρίση του κόστους διαβίωσης έχει πλέον μετατραπεί σε πολιτική κρίση. Τα οικονομικά μοντέλα που περιόρισαν την αναπτυξιακή πολιτική στο εξωτερικό —απογυμνώνοντας την κρατική ικανότητα και περιορίζοντας το τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις— συνέβαλαν στο να τροφοδοτηθεί η Ακροδεξιά στο εσωτερικό.

Η απάντηση της Ευρώπης στο ενεργειακό σοκ του 2022 δείχνει τι διακυβεύεται.

Από το 2022 έως το 2025, τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επωμίστηκαν 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κόστη, μεγάλο μέρος των οποίων απορροφήθηκε από τα νοικοκυριά και τους δημόσιους προϋπολογισμούς, ενώ οι μέτοχοι των εταιρειών που χρέωναν υψηλότερες τιμές βγήκαν κερδισμένοι.

Η Ισπανία δείχνει μια εναλλακτική λύση. Έχοντας επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια ως αποστολή, και όχι ως κατηγορία επιδοτήσεων, παράγει πλέον πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθιστώντας την πιο θωρακισμένη από τους γείτονές της απέναντι στο τελευταίο ενεργειακό σοκ.

Τα θεμέλια μιας νέας οικονομίας

Για να γίνει μια τέτοια ανθεκτικότητα ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, απαιτείται ένα οικονομικό πλαίσιο που οι κυβερνήσεις θα μπορούν να εφαρμόζουν με συνέπεια.

Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση, η οποία συγκλήθηκε από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, συγκέντρωσε πρόσφατα προοδευτικές κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο για να αρχίσουν να διαμορφώνουν μια νέα οικονομική συναίνεση.

Τα θεμέλιά της είναι ξεκάθαρα. Χρειαζόμαστε δημόσιους θεσμούς με την ικανότητα να επενδύουν, να συντονίζουν και να κυβερνούν τις αγορές προς το δημόσιο συμφέρον.

Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση σχεδιασμένη γύρω από αποστολές, και όχι γύρω από δείκτες μόχλευσης, καθώς και πλαίσια πολιτικής που αντιμετωπίζουν τον δημοσιονομικό χώρο όχι ως ένα «ταβάνι» καθορισμένο από την αγορά, αλλά ως κάτι που χτίζεται μέσα από παραγωγικές επενδύσεις. Και χρειαζόμαστε μέτρα μέτρησης της αξίας προσανατολισμένα στο κοινό καλό.

Ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο για τη Νέα Οικονομία του 21ου Αιώνα, στο οποίο συμπροεδρεύει μία από εμάς (Ματσουκάτο) και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο (Carlos Cuerpo), θα συνενώσει αυτά τα στοιχεία, προσθέτουν οι Ματσουκάτο και Μέρλινγκ.

Στόχος μας, καταλήγουν οι δυο γυναίκες, είναι να μεταφράσουμε τη νέα οικονομία σε επιχειρησιακές αρχές οργανωμένες γύρω από τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη βιωσιμότητα και την παγκόσμια αλληλεγγύη. Η μάχη των επιχειρημάτων υπέρ μιας νέας οικονομίας κερδίζεται. Τώρα πρέπει να δείξουμε τι ακολουθεί.

Πηγή: Social Europe

Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

