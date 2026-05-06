Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Άρωμα γυναίκας στα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Στο ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός VAR θα είναι η Γερμανίδα Κατρίν Ραφάλσκι, με διαιτητή τον συμπατριώτη της Χαρμ Οσμερς και στο παιχνίδι, επίσης για την 4η αγωνιστική (Κυριακή, 10/5), η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία θα είναι AVAR, με διαιτητή τον ελίτ Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

«Είναι πανάκριβη: διαιτητής, γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε, μητέρα δύο κοριτσιών… και, επιπλέον, ξεπέρασε τον καρκίνο», είχε γράψει η Marca σε συνέντευξη που της πήρε την 1η Φεβρουαρίου 2023. Μια συνέντευξη που είχε τίτλο: Τζούντιτ Ρομάνο «Μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα. Με ενοχλούσε όταν τα έλεγαν οι μητέρες».

Σε ερώτηση πώς τα προλαβαίνει όλα η διεθνής διαιτητής στο VAR αλλά και διεθνής βοηθός, είχε απαντήσει: «Αν οργανωθείς καλά, υπάρχει χρόνος για όλα». Η Marca σημείωνε ότι έχει δυο κοριτσάκι, την Ιρέν, 7 ετών (σήμερα 9), και Βέγκα, 3 ετών (=5) και πως εχει σχεδόν ξεχάσει ότι ξεπέρασε τον καρκίνο – λέμφωμα μη Χότζκιν – όταν ήταν 14 ετών. Μάλιστα, ως γιατρός παρακολουθεί τον παίκτη της Λας Πάλμας, Κίριαν Ροντρίγκεζ, ο οποίος επίσης κέρδισε μια παρόμοια μάχη.

«Πάλεψα για να ζήσω, και να ‘μαι εδώ»

Για την μάχη με την αρρώστια, η Τζούντιτ Ρομάνο, η οποία γεννήθηκε στις 4/12/82, σημείωνε: «Έκανα χειρουργείο, έκανα χημειοθεραπεία, την πολύ βαριά, αυτή που σε βγάζει νοκ άουτ, αυτή που σε κάνει να κάνεις εμετό, σου πέφτουν τα μαλλιά αλλά συνέχισα τη ζωή μου. Φορούσα καπέλο στο μάθημα και διάβαζα στο σπίτι για να μην μείνω πίσω. Στο τέλος, το νίκησα. Πάλεψα για να ζήσω, και να ‘μαι εδώ. Ήταν πραγματικά μια πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη μάχη, αλλά ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα έχανα. Για μένα, ήταν ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο που μου έριξε η ζωή, αλλά ο θάνατος δεν ήταν επιλογή».

Για την καριέρα της στη διαιτησία, είχε δηλώσει: «Ξεκίνησα στα 18 μου. Αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν τόσο το να ξεκινήσω από το γήπεδο. Ήθελα να μάθω για το ποδόσφαιρο. Το αγαπούσα και ήθελα να μάθω περισσότερα γι’ αυτό. Δεν εμπιστευόμουν τι έλεγαν οι δημοσιογράφοι ή τι έλεγε ο κόσμος στον δρόμο! Ήθελα να σχηματίσω τη δική μου γνώμη»!

«Σεξισμός από την αρχή»

Το ξεκίνημα στη διαιτησία, στα 18 της, δεν ήταν όπως το περίμενε. Ο πρώτος της αγώνας ήταν ως διαιτήτρια σε αγώνα νέων Colegio San Agustín-Colegio del Calasanz: «Ημουν πολύ νευρική και είχα άγχος, επειδή δεν ήξερα τι θα αντιμετώπιζα, αλλά μετά από λίγο καιρό ένιωσα πολύ άνετα στο γήπεδο».

Βίωσε τον σεξισμό με το… καλημέρα: «Μία από τις ιστορίες που θυμάμαι από εκείνον τον αγώνα είναι ότι έδωσα κίτρινη κάρτα σε έναν από τους προπονητές για ένα σεξιστικό σχόλιο. Στον πρώτο μου αγώνα, στα 18 μου». Πάντως, προσθέτει ότι «ο σεξισμός στη διαιτησία και στο ποδόσφαιρο, όπως και στην κοινωνία, έχει μειωθεί σε σημείο σχεδόν εξαφάνισης. Δεν τον βλέπω πλέον στη διαιτησία».

«Σοκαριστικό και ακατανόητο»

Για τον σεξισμό, επίσης, είπε: «Πάρα πολλές φορές μου έλεγαν να πλύνω τα πιάτα, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν όταν μου το έλεγαν οι μητέρες των παιδιών. Αν το έλεγε ένας πατέρας, αυτό είναι κακό. Αλλά ήταν σύνηθες για έναν άνδρα να κάνει ένα σεξιστικό σχόλιο, αλλά όταν αυτή η στάση προερχόταν από μια μητέρα παιδιού, ήταν πολύ σοκαριστικό και ακατανόητο»!

Πως συνδύασε τη διαιτησία με τις ιατρικές σπουδές της διάρκειας έξι ετών; «Οι συνάδελφοί μου με ρωτούσαν πώς το έκανα και με συμβούλευαν να σταματήσω τη διαιτησία. Όμως, έβρισκα χρόνο να σπουδάζω, να προπονούμαι, να διαιτητεύω, να έχω κοινωνική ζωή… η καθημερινή μου ζωή ήταν φυσιολογική, όπως κάθε άλλου φοιτητή στο πανεπιστήμιο». Η Τζούντιτ Ρομάνο έχει εξειδικευθεί στην αναισθιολογία.