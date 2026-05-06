Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 06:00

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Η ακτινογραφία της κοινής γνώμης αποκαλύπτει μια Ελλάδα που μοιάζει με καράβι που κινείται προς λάθος κατεύθυνση για τη συντριπτική πλειονότητα των επιβατών του. Η κυριαρχία της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία· αντίθετα, η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα απογοήτευσης και θυμού. Οι πολίτες, σε πρόσφατη δημοσκόπηση, αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη λήψη των αποφάσεων, θεωρώντας πως το κράτος λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα που αγνοεί τις ανάγκες τους.

Οι τάσεις και οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης στην Ελλάδα

Η χώρα, τον Απρίλιο του 2026, παρουσιάζει μια εικόνα έντονης εσωτερικής αντίφασης. Ενώ το πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται επιφανειακά σταθερό ως προς τους συσχετισμούς δυνάμεων, στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης.

Οι βασικοί πυλώνες της δυσαρέσκειας που καταγράφει η δημοσκόπηση

Η πρόσφατη έρευνα της Prorata για λογαριασμό της «Εφ.Συν.» αναδεικνύει τρία κεντρικά ευρήματα που λειτουργούν ως οι βασικοί πυλώνες αυτής της δυσαρέσκειας: τη συντριπτική πεποίθηση ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, την κυριαρχία της ακρίβειας ως υπαρξιακού προβλήματος και την ανάδειξη του «Κανένα» ως του δημοφιλέστερου πόλου πολιτικής αναφοράς.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα της έρευνας είναι ότι σχεδόν 7 στους 10 πολίτες (69%) δηλώνουν πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική κριτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά περιγράφει μια βαθύτερη βιωματική εμπειρία της καθημερινότητας.

Η αίσθηση αυτή διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής: από το αίσθημα ανασφάλειας και την αγωνία για το μέλλον, μέχρι την αίσθηση ότι ο τρόπος ζωής υποβαθμίζεται συνεχώς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η φράση «η χώρα δεν πάει καλά» έχει καταστεί ένα αυθόρμητο λαϊκό αίσθημα που δεν χρειάζεται περίπλοκες αναλύσεις για να εξηγηθεί, καθώς αντανακλάται σε κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

Η ακρίβεια ως καταλύτης κοινωνικής αποσύνθεσης

Στην κορυφή της ατζέντας των προβλημάτων βρίσκεται, με χαώδη διαφορά από το δεύτερο, η ακρίβεια. Δεν πρόκειται πλέον για έναν απλό οικονομικό δείκτη, αλλά για τον παράγοντα που προκαλεί τη μεγαλύτερη διέγερση στο θυμικό των πολιτών.

Η οικονομική ασφυξία λειτουργεί ως «μαύρο σύννεφο» που σκεπάζει τα πάντα. Όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αισθάνεται ότι δεν μπορεί να «τα βγάλει πέρα», η δυσαρέσκεια παύει να είναι ελεγχόμενη και μετατρέπεται σε οργή και απογοήτευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι προβλήματα όπως η δικαιοσύνη, η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η υγεία παραμένουν ψηλά, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή που καθορίζει την επιβίωση και, κατά συνέπεια, την πολιτική στάση των πολιτών.

Αναλυτικότερα, η ακρίβεια αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με το 80% των ερωτηθέντων να την κατατάσσει ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα ζητήματα της χώρας. Η οικονομική πίεση που προκαλεί, σκεπάζει την καθημερινότητα και μεγιστοποιεί την οργή.

Θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας: Είναι το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα, με ποσοστό 49%. Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι το κράτος λειτουργεί ως «κλειστό κάστρο» προς όφελος μόνο όσων βρίσκονται εντός των τειχών του.

Χαμηλοί μισθοί και συνθήκες εργασίας: Ακολουθούν με 22%, αναδεικνύοντας τη γενικευμένη δυσκολία των πολιτών να «τα βγάλουν πέρα».

Υγεία και περίθαλψη: Απασχολεί το 21% του πληθυσμού

Κυρίαρχα συναισθήματα

Η ψυχολογική κατάσταση των πολιτών χαρακτηρίζεται από έντονα αρνητικό φορτίο:

  • Απογοήτευση: Είναι το κυρίαρχο συναίσθημα για το 49% των πολιτών.
  • Θυμός: Διακατέχει το 36% των ερωτηθέντων, τροφοδοτούμενος κυρίως από την οικονομική πίεση και το αίσθημα αδικίας.
  • Απελπισία: Εκφράζεται από το 24% του πληθυσμού.
  • Αποστροφή: Νιώθει το 18%.

Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με την αισιοδοξία στο 11%, την ελπίδα στο 10% και το αίσθημα ασφάλειας μόλις στο 5%.

Το πολιτικό κενό και η κυριαρχία του «Κανένα»

Ίσως το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της έρευνας για την κατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας είναι η πλήρης απονομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού στα μάτια μιας κρίσιμης μάζας πολιτών. Ένας στους τρεις ερωτηθέντες (34%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς για τη θέση του πρωθυπουργού (στη μέτρηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνης Σαμαράς).

Αυτή η τάση υπογραμμίζει ένα σοβαρό έλλειμμα οράματος και εκπροσώπησης. Οι πολίτες δεν νιώθουν απλώς απογοητευμένοι από την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπουν στην αντιπολίτευση μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το αποτέλεσμα είναι μια χώρα που «δεν πιστεύει σε κανέναν», μια κοινωνία που γερνάει δημογραφικά και αισθάνεται παγιδευμένη σε ένα παρόν χωρίς προοπτική.

Το αίσθημα του αποκλεισμού και το κράτος-κάστρο

Γιατί όμως οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι; Η ανάλυση των πηγών υποδηλώνει ότι το κράτος αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα «κλειστό σύστημα» ή ένα «κάστρο» που προστατεύει τα δικά του συμφέροντα, αγνοώντας τη βάση της κοινωνίας. Η αίσθηση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών και ότι η φωνή τους δεν φτάνει στα κέντρα εξουσίας ενισχύει την αποχή και την πολιτική απάθεια.

Ο αποκλεισμός αυτός είναι και οικονομικός: η αδυναμία συμμετοχής στην κατανάλωση λόγω της ακρίβειας οδηγεί σε έναν κοινωνικό υποβιβασμό που βιώνεται ως ταπείνωση.

Η ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Η Ελλάδα του 2026 μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η δημοσκόπηση δεν αποτυπώνει απλώς μια πρόσκαιρη δυσαρέσκεια, αλλά μια δομική ρωγμή στη σχέση κράτους-πολίτη.

Για να αλλάξει η κατεύθυνση του «καραβιού», δεν αρκούν μόνο οικονομικά μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας. Απαιτείται η επανασύνδεση της πολιτικής με την κοινωνία και η δημιουργία ενός νέου εθνικού οράματος που θα εμπνέει ξανά εμπιστοσύνη. Όσο ο «Κανένας» παραμένει ο ισχυρότερος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, ο κίνδυνος για περαιτέρω κοινωνική αποσύνθεση και ενίσχυση αντισυστημικών τάσεων θα παραμένει υπαρκτός και απειλητικός.

Ελληνικές τράπεζες: Ορθάνοιχτες οι αγορές κόντρα στην κρίση

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Στέγαση φοιτητών 06.05.26

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Έφη Αλεβίζου
Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
English edition 06.05.26

A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

