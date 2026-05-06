Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Νέα επίθεση στη Νόρα Ο’Ντόνελ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στο «60 Minutes» για το μανιφέστο του άνδρα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να τον δολοφονήσει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε συνέντευξή του στο Salem News Channel, που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο, λέγοντας ότι δεν έχει «τίποτα το ξεχωριστό» και ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο» θα μπορούσε, κατά τον ίδιο, να κάνει την ίδια δουλειά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέντευξη που είχε δώσει στο «60 Minutes», όπου η Ο’Ντόνελ διάβασε απόσπασμα από το μανιφέστο του Κόουλ Άλεν, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση της 25ης Απριλίου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Μόλις είπε μανιφέστο, είπα: αρχίσαμε πάλι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι κατάλαβε αμέσως πού πήγαινε η συζήτηση μόλις η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τη λέξη «μανιφέστο».

«Μόλις είπε τη λέξη “μανιφέστο”, είπα: “πάμε πάλι με τις ανοησίες”», ανέφερε, περιγράφοντας τον Άλεν ως «άρρωστο», «πραγματικά άρρωστο» και «διαταραγμένο» άνθρωπο που «γράφει πράγματα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι, αν είχε αποχωρήσει από τη συνέντευξη, το περιστατικό θα γινόταν «ακόμη μεγαλύτερη ιστορία». Όπως είπε, γι’ αυτό επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει, παρότι ενοχλήθηκε έντονα από την ερώτηση.

Η φράση από το μανιφέστο που προκάλεσε την έκρηξη

Στη διάρκεια της συνέντευξης στο «60 Minutes», η Ο’Ντόνελ διάβασε τη φράση του Άλεν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέπω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να λερώνει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και έντονη.

«Περίμενα να το διαβάσεις αυτό, γιατί ήξερα ότι θα το έκανες, επειδή είστε απαίσιοι άνθρωποι», είπε στη δημοσιογράφο. «Ναι, το έγραψε αυτό. Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Δεν είμαι παιδόφιλος».

Η Ο’Ντόνελ τον ρώτησε τότε αν θεωρεί ότι ο Άλεν αναφερόταν στον ίδιο, καθώς οι απειλές στο κείμενο δεν κατονομάζονταν με σαφήνεια.

«Διάβασες σκουπίδια από έναν άρρωστο άνθρωπο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η δημοσιογράφος δεν έπρεπε να διαβάσει το απόσπασμα στον αέρα.

«Διάβασες αυτά τα σκουπίδια από κάποιον άρρωστο άνθρωπο», είπε. «Με συνέδεσαν με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απαλλάχθηκα πλήρως».

Στη συνέχεια επιχείρησε να στρέψει την κατηγορία προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι «οι φίλοι σας από την άλλη πλευρά» ήταν εκείνοι που, όπως υποστήριξε, είχαν σχέση «με τον Τζέφρι Έπσταϊν ή άλλα πράγματα».

«Είπα στον εαυτό μου: “Ξέρεις κάτι; Θα κάνω αυτή τη συνέντευξη”. Διάβασα το μανιφέστο. Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Όταν η Ο’Ντόνελ του υπενθύμισε ότι απλώς παρέθετε «τα λόγια του ενόπλου», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θα έπρεπε να το διαβάζεις αυτό στο “60 Minutes”. Είσαι ντροπή, αλλά προχώρα, ας τελειώσουμε τη συνέντευξη. Είσαι ντροπιαστική».

*Με πληροφορίες από: People