Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»
- Πτώμα βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Νέα επίθεση στη Νόρα Ο’Ντόνελ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στο «60 Minutes» για το μανιφέστο του άνδρα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να τον δολοφονήσει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Σε συνέντευξή του στο Salem News Channel, που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο, λέγοντας ότι δεν έχει «τίποτα το ξεχωριστό» και ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο» θα μπορούσε, κατά τον ίδιο, να κάνει την ίδια δουλειά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέντευξη που είχε δώσει στο «60 Minutes», όπου η Ο’Ντόνελ διάβασε απόσπασμα από το μανιφέστο του Κόουλ Άλεν, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση της 25ης Απριλίου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
«Μόλις είπε μανιφέστο, είπα: αρχίσαμε πάλι»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι κατάλαβε αμέσως πού πήγαινε η συζήτηση μόλις η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τη λέξη «μανιφέστο».
«Μόλις είπε τη λέξη “μανιφέστο”, είπα: “πάμε πάλι με τις ανοησίες”», ανέφερε, περιγράφοντας τον Άλεν ως «άρρωστο», «πραγματικά άρρωστο» και «διαταραγμένο» άνθρωπο που «γράφει πράγματα».
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι, αν είχε αποχωρήσει από τη συνέντευξη, το περιστατικό θα γινόταν «ακόμη μεγαλύτερη ιστορία». Όπως είπε, γι’ αυτό επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει, παρότι ενοχλήθηκε έντονα από την ερώτηση.
Η φράση από το μανιφέστο που προκάλεσε την έκρηξη
Στη διάρκεια της συνέντευξης στο «60 Minutes», η Ο’Ντόνελ διάβασε τη φράση του Άλεν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέπω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να λερώνει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».
Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και έντονη.
«Περίμενα να το διαβάσεις αυτό, γιατί ήξερα ότι θα το έκανες, επειδή είστε απαίσιοι άνθρωποι», είπε στη δημοσιογράφο. «Ναι, το έγραψε αυτό. Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Δεν είμαι παιδόφιλος».
Η Ο’Ντόνελ τον ρώτησε τότε αν θεωρεί ότι ο Άλεν αναφερόταν στον ίδιο, καθώς οι απειλές στο κείμενο δεν κατονομάζονταν με σαφήνεια.
«Διάβασες σκουπίδια από έναν άρρωστο άνθρωπο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η δημοσιογράφος δεν έπρεπε να διαβάσει το απόσπασμα στον αέρα.
«Διάβασες αυτά τα σκουπίδια από κάποιον άρρωστο άνθρωπο», είπε. «Με συνέδεσαν με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απαλλάχθηκα πλήρως».
Στη συνέχεια επιχείρησε να στρέψει την κατηγορία προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι «οι φίλοι σας από την άλλη πλευρά» ήταν εκείνοι που, όπως υποστήριξε, είχαν σχέση «με τον Τζέφρι Έπσταϊν ή άλλα πράγματα».
«Είπα στον εαυτό μου: “Ξέρεις κάτι; Θα κάνω αυτή τη συνέντευξη”. Διάβασα το μανιφέστο. Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος», πρόσθεσε.
Όταν η Ο’Ντόνελ του υπενθύμισε ότι απλώς παρέθετε «τα λόγια του ενόπλου», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θα έπρεπε να το διαβάζεις αυτό στο “60 Minutes”. Είσαι ντροπή, αλλά προχώρα, ας τελειώσουμε τη συνέντευξη. Είσαι ντροπιαστική».
*Με πληροφορίες από: People
- Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
- Πτώμα βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη
- Σάκκαρη – Τάγκερ 2-1: Το γύρισε… τούμπα και σφράγισε το ραντεβού με την Ριμπάκινα (vids)
- Η εκθαμβωτική Ciara με δημιουργία Celia Kritharioti στο Met Gala
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
- Ουγγαρία: Επέστρεψε στην Ουκρανία τα κατασχεθέντα εκατομμύρια και τον χρυσό της Oschadbank
- Επίθεση Τραμπ στο CNN με αφορμή τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις