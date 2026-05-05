magazin
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θα δοθεί στη δημοσιότητα το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν;
«Να κλάψω;» 05 Μαΐου 2026, 19:45

Θα δοθεί στη δημοσιότητα το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν;

Στα χέρια Αμερικανού δικαστή βρίσκεται η απόφαση για την αποσφράγιση του φερόμενου σημειώματος αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα ακόμη στοιχείο από τα «σκοτεινά» αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν ενδέχεται να δει το φως της δημοσιότητας. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ συντάχθηκαν με αίτημα των New York Times για την αποσφράγιση ενός φερόμενου σημειώματος αυτοκτονίας, το οποίο φέρεται να είχε γράψει ο Έπσταϊν μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του, τον Ιούλιο του 2019.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του δικαστή Κένεθ Κάρας στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα αποφασίσει αν το έγγραφο μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Το αίτημα των New York Times

Το σημείωμα παραμένει σφραγισμένο επειδή περιλαμβάνεται σε δικαστικό υλικό που σχετίζεται με τον Νίκολας Ταρταλιόνε, πρώην συγκρατούμενο του Έπσταϊν και καταδικασμένο για τετραπλή δολοφονία.

Ο Ταρταλιόνε έχει υποστηρίξει ότι βρήκε το σημείωμα κρυμμένο μέσα σε βιβλίο, μετά το περιστατικό της 23ης Ιουλίου 2019, όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του. Οι New York Times ζήτησαν από το δικαστήριο να επιτρέψει τη δημοσιοποίησή του, με το επιχείρημα ότι ο Ταρταλιόνε έχει ήδη μιλήσει δημόσια για την ύπαρξη και το περιεχόμενό του.

Με αυτή τη λογική, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχει πλέον ουσιαστικός λόγος να παραμένει το σημείωμα μυστικό.

Νίκολας Ταρταλιόνε,

Νίκολας Ταρταλιόνε,

Γιατί συμφώνησαν οι εισαγγελείς

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συντάχθηκαν με το αίτημα των New York Times, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον σοβαρός λόγος να παραμένει το σημείωμα σφραγισμένο.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζέι Κλέιτον εξήγησε ότι, από τη στιγμή που ο Νίκολας Ταρταλιόνε έχει ήδη μιλήσει δημόσια για όσα σχετίζονται με τη σφραγισμένη δικαστική διαδικασία Curcio, ο ίδιος έχει ουσιαστικά παραιτηθεί από την προστασία απορρήτου για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Με άλλα λόγια, κατά τους εισαγγελείς, όσα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως απόρρητα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στον δικαστή Κένεθ Κάρας.

Το περιστατικό στο κελί του Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε στο κελί του στις 23 Ιουλίου 2019 με μια αυτοσχέδια θηλιά γύρω από τον λαιμό του, σύμφωνα με αναφορά του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ.

Στην αναφορά περιγράφεται ότι ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση, φορώντας μπλουζάκι και μποξεράκι. Ανέπνεε βαριά και ροχάλιζε. Ο λαιμός του ήταν κόκκινος, χωρίς εκδορές, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν κυκλικό ερύθημα στη βάση του λαιμού και σημάδια τριβής στο μωπροστινό μέρος.

Αρχικά, ο Έπσταϊν φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του, ο Ταρταλιόνε, είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει. Ωστόσο, δεν επανέλαβε τον ισχυρισμό αυτό και αργότερα είπε ότι δεν θυμόταν τι είχε συμβεί. Ο Ταρταλιόνε έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να του κάνει κακό.

YouTube thumbnail

Τι λέγεται ότι έγραφε το σημείωμα

Ο Ταρταλιόνε μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το φερόμενο σημείωμα σε podcast την περασμένη χρονιά.

Όπως είπε, το σημείωμα περιείχε φράσεις όπως ότι «το FBI με έψαχνε για μήνες και δεν βρήκε τίποτα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έπσταϊν φέρεται επίσης να είχε γράψει: «Τι θέλετε να κάνω; Να κλάψω γι’ αυτό;», ενώ είχε προσθέσει ένα σχέδιο χαμογελαστού προσώπου και τη φράση «ώρα να πω αντίο».

Οι εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει στο ABC News, δεν γνώριζαν την ύπαρξη σημειώματος αυτοκτονίας γραμμένου από τον Έπσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, ένα δισέλιδο έγγραφο που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση έκανε αναφορά στο σημείωμα.

Στο έγγραφο αναφερόταν ότι «κάποια στιγμή μεταξύ 23 και 27 Ιουλίου» ο Νίκολας Ταρταλιόνε βρήκε το σημείωμα. Σημειωνόταν επίσης ότι ο δικηγόρος του, Μπρους Μπάρκετ, είχε πιστοποιήσει τη γνησιότητά του τον Ιανουάριο του 2020, χωρίς να διευκρινίζεται με ποιον τρόπο.

Ο Μπάρκετ είχε αρνηθεί να σχολιάσει στο ABC News, επικαλούμενος το γεγονός ότι το σημείωμα παραμένει σφραγισμένο.

Η δικογραφία Έπσταϊν και ο θάνατος στη φυλακή

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, εύπορος χρηματιστής με δύο ιδιωτικά νησιά στις Παρθένες Νήσους, είχε τεθεί υπό έρευνα για την κατηγορία ότι παρέσυρε ανήλικα κορίτσια στο παραθαλάσσιο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με πρόσχημα μασάζ που κατέληγαν σε σεξουαλικές πράξεις.

Το 2007 είχε συνάψει αμφιλεγόμενη συμφωνία μη δίωξης με την εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μαϊάμι. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας εξέτισε 13 μήνες από ποινή 18 μηνών για αδικήματα σεξουαλικής φύσης.

Το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου. Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι είχε σεξουαλικά εκμεταλλευτεί και κακοποιήσει δεκάδες ανήλικα κορίτσια στις κατοικίες του στο Μανχάταν και στο Παλμ Μπιτς, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες. Σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούσε πληρωμές σε μετρητά για να στρατολογήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ανήλικων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία ήταν μόλις 14 ετών.

Ο Έπσταϊν πέθανε στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία διά απαγχονισμού από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πόρισμα με το οποίο συμφώνησε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η θέση του Ταρταλιόνε

Ο Νίκολας Ταρταλιόνε καταδικάστηκε το 2023 για τετραπλή δολοφονία. Το 2024 του επιβλήθηκαν τέσσερις διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Η έφεσή του εκκρεμεί ενώπιον του 2ου Ομοσπονδιακού Εφετείου των ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από: ABC News 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη
To 1% 05.05.26

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι - Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη
To 1% 05.05.26

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι - Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα

Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

Βάιος Μπαλάφας
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Ελλάδα 05.05.26

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Σύνταξη
NeeDoh: Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια – Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
NeeDoh 05.05.26

Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια - Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς

Αντί για αέρα ή νερό, τα κλασικά NeeDoh είναι γεμισμένα με κάτι που μοιάζει με ζύμη αλλά δεν είναι και όταν τα ζουλάς έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά... άκρως εθιστική.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 05.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Σύνταξη
Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies