Θα δοθεί στη δημοσιότητα το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα ακόμη στοιχείο από τα «σκοτεινά» αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν ενδέχεται να δει το φως της δημοσιότητας. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ συντάχθηκαν με αίτημα των New York Times για την αποσφράγιση ενός φερόμενου σημειώματος αυτοκτονίας, το οποίο φέρεται να είχε γράψει ο Έπσταϊν μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του, τον Ιούλιο του 2019.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του δικαστή Κένεθ Κάρας στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα αποφασίσει αν το έγγραφο μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Το αίτημα των New York Times

Το σημείωμα παραμένει σφραγισμένο επειδή περιλαμβάνεται σε δικαστικό υλικό που σχετίζεται με τον Νίκολας Ταρταλιόνε, πρώην συγκρατούμενο του Έπσταϊν και καταδικασμένο για τετραπλή δολοφονία.

Ο Ταρταλιόνε έχει υποστηρίξει ότι βρήκε το σημείωμα κρυμμένο μέσα σε βιβλίο, μετά το περιστατικό της 23ης Ιουλίου 2019, όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του. Οι New York Times ζήτησαν από το δικαστήριο να επιτρέψει τη δημοσιοποίησή του, με το επιχείρημα ότι ο Ταρταλιόνε έχει ήδη μιλήσει δημόσια για την ύπαρξη και το περιεχόμενό του.

Με αυτή τη λογική, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχει πλέον ουσιαστικός λόγος να παραμένει το σημείωμα μυστικό.

Γιατί συμφώνησαν οι εισαγγελείς

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συντάχθηκαν με το αίτημα των New York Times, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον σοβαρός λόγος να παραμένει το σημείωμα σφραγισμένο.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζέι Κλέιτον εξήγησε ότι, από τη στιγμή που ο Νίκολας Ταρταλιόνε έχει ήδη μιλήσει δημόσια για όσα σχετίζονται με τη σφραγισμένη δικαστική διαδικασία Curcio, ο ίδιος έχει ουσιαστικά παραιτηθεί από την προστασία απορρήτου για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Με άλλα λόγια, κατά τους εισαγγελείς, όσα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως απόρρητα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στον δικαστή Κένεθ Κάρας.

Το περιστατικό στο κελί του Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε στο κελί του στις 23 Ιουλίου 2019 με μια αυτοσχέδια θηλιά γύρω από τον λαιμό του, σύμφωνα με αναφορά του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ.

Στην αναφορά περιγράφεται ότι ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση, φορώντας μπλουζάκι και μποξεράκι. Ανέπνεε βαριά και ροχάλιζε. Ο λαιμός του ήταν κόκκινος, χωρίς εκδορές, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν κυκλικό ερύθημα στη βάση του λαιμού και σημάδια τριβής στο μωπροστινό μέρος.

Αρχικά, ο Έπσταϊν φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του, ο Ταρταλιόνε, είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει. Ωστόσο, δεν επανέλαβε τον ισχυρισμό αυτό και αργότερα είπε ότι δεν θυμόταν τι είχε συμβεί. Ο Ταρταλιόνε έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να του κάνει κακό.

Τι λέγεται ότι έγραφε το σημείωμα

Ο Ταρταλιόνε μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το φερόμενο σημείωμα σε podcast την περασμένη χρονιά.

Όπως είπε, το σημείωμα περιείχε φράσεις όπως ότι «το FBI με έψαχνε για μήνες και δεν βρήκε τίποτα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έπσταϊν φέρεται επίσης να είχε γράψει: «Τι θέλετε να κάνω; Να κλάψω γι’ αυτό;», ενώ είχε προσθέσει ένα σχέδιο χαμογελαστού προσώπου και τη φράση «ώρα να πω αντίο».

Οι εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει στο ABC News, δεν γνώριζαν την ύπαρξη σημειώματος αυτοκτονίας γραμμένου από τον Έπσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, ένα δισέλιδο έγγραφο που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση έκανε αναφορά στο σημείωμα.

Στο έγγραφο αναφερόταν ότι «κάποια στιγμή μεταξύ 23 και 27 Ιουλίου» ο Νίκολας Ταρταλιόνε βρήκε το σημείωμα. Σημειωνόταν επίσης ότι ο δικηγόρος του, Μπρους Μπάρκετ, είχε πιστοποιήσει τη γνησιότητά του τον Ιανουάριο του 2020, χωρίς να διευκρινίζεται με ποιον τρόπο.

Ο Μπάρκετ είχε αρνηθεί να σχολιάσει στο ABC News, επικαλούμενος το γεγονός ότι το σημείωμα παραμένει σφραγισμένο.

Η δικογραφία Έπσταϊν και ο θάνατος στη φυλακή

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, εύπορος χρηματιστής με δύο ιδιωτικά νησιά στις Παρθένες Νήσους, είχε τεθεί υπό έρευνα για την κατηγορία ότι παρέσυρε ανήλικα κορίτσια στο παραθαλάσσιο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με πρόσχημα μασάζ που κατέληγαν σε σεξουαλικές πράξεις.

Το 2007 είχε συνάψει αμφιλεγόμενη συμφωνία μη δίωξης με την εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μαϊάμι. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας εξέτισε 13 μήνες από ποινή 18 μηνών για αδικήματα σεξουαλικής φύσης.

Το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου. Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι είχε σεξουαλικά εκμεταλλευτεί και κακοποιήσει δεκάδες ανήλικα κορίτσια στις κατοικίες του στο Μανχάταν και στο Παλμ Μπιτς, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες. Σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούσε πληρωμές σε μετρητά για να στρατολογήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ανήλικων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία ήταν μόλις 14 ετών.

Ο Έπσταϊν πέθανε στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία διά απαγχονισμού από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πόρισμα με το οποίο συμφώνησε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η θέση του Ταρταλιόνε

Ο Νίκολας Ταρταλιόνε καταδικάστηκε το 2023 για τετραπλή δολοφονία. Το 2024 του επιβλήθηκαν τέσσερις διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Η έφεσή του εκκρεμεί ενώπιον του 2ου Ομοσπονδιακού Εφετείου των ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από: ABC News