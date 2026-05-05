Ένα διαφορετικό και φθηνότερο καύσιμο που όμως η υιοθέτησή του δεν είναι απλή υπόθεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης (μετά από εκείνο του 2022), το οποίο έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα στις αντλίες από το Βερολίνο μέχρι τη Μαδρίτη. Ένα φθηνότερο καύσιμο θα ήταν καλοδεχούμενο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει το ενδεχόμενο ωστόσο, η πιθανή υιοθέτησή του δεν είναι απλή υπόθεση.

Η ενεργειακή κρίση θα συνεχίζει να επηρεάζει τις χώρες της ΕΕ ακόμα κι αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ομαλοποιηθεί

Η βασική αιτία είναι η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύροντας τις τιμές της βενζίνης. Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει παγκόσμιο πανικό με την Ευρώπη να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές.

Το καύσιμο E20

Υπό αυτές τις συνθήκες στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η πιθανή εισαγωγή ενός νέου τύπου καυσίμου, του E20, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους μετακίνησης. Το E20 αποτελεί εξέλιξη του γνωστού E10, με βασική διαφορά την περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε στους ευρωβουλευτές ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την αύξηση της αναλογίας βιοαιθανόλης στη βενζίνη, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι προκλήσεις

Στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ανάμειξης βιοαιθανόλης στη βενζίνη είναι το E10, δηλαδή έως και 10%. Η παραγωγή και η χρήση ευρωπαϊκής βιοαιθανόλης μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 79% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την βενζίνη από ορυκτά καύσιμα.

Όμως, όπως και το E10, έτσι και το E20 δεν είναι συμβατό με όλα τα αυτοκίνητα, γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις για τη μαζική εφαρμογή του. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως παρότι τα βιοκαύσιμα θεωρούνται πιο «καθαρά», η συνολική τους επίδραση εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής και τις πρώτες ύλες, με ορισμένες μελέτες να επισημαίνουν περιορισμένο όφελος.