Ένα διαφορετικό και φθηνότερο καύσιμο που όμως η υιοθέτησή του δεν είναι απλή υπόθεση
Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 23:06

Το E20 είναι ένα καύσιμο βενζίνης που περιέχει έως και 20% βιοαιθανόλη. H παραγωγή του βασίζεται σε φυτικές πρώτες ύλες και όχι αποκλειστικά σε ορυκτά καύσιμα.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης (μετά από εκείνο του 2022), το οποίο έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα στις αντλίες από το Βερολίνο μέχρι τη Μαδρίτη. Ένα φθηνότερο καύσιμο θα ήταν καλοδεχούμενο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει το ενδεχόμενο ωστόσο, η πιθανή υιοθέτησή του δεν είναι απλή υπόθεση.

Η ενεργειακή κρίση θα συνεχίζει να επηρεάζει τις χώρες της ΕΕ ακόμα κι αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ομαλοποιηθεί

Η βασική αιτία είναι η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύροντας τις τιμές της βενζίνης. Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει παγκόσμιο πανικό με την Ευρώπη να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές.

Το καύσιμο E20

Υπό αυτές τις συνθήκες στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η πιθανή εισαγωγή ενός νέου τύπου καυσίμου, του E20, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους μετακίνησης. Το E20 αποτελεί εξέλιξη του γνωστού E10, με βασική διαφορά την περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε στους ευρωβουλευτές ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την αύξηση της αναλογίας βιοαιθανόλης στη βενζίνη, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι προκλήσεις

Στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ανάμειξης βιοαιθανόλης στη βενζίνη είναι το E10, δηλαδή έως και 10%. Η παραγωγή και η χρήση ευρωπαϊκής βιοαιθανόλης  μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 79% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την βενζίνη από ορυκτά καύσιμα.

Όμως, όπως και το E10, έτσι και το E20 δεν είναι συμβατό με όλα τα αυτοκίνητα, γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις για τη μαζική εφαρμογή του.  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως παρότι τα βιοκαύσιμα θεωρούνται πιο «καθαρά», η συνολική τους επίδραση εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής και τις πρώτες ύλες, με ορισμένες μελέτες να επισημαίνουν περιορισμένο όφελος.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Vita.gr
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

