Πιστός στους «γλάρους» ο Χούρζελερ – Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο προπονητής της Μπράιτον

Ο Φαμπιάν Χούρζελερ είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Μπράιτον, καθώς ο 33χρονος τεχνικός της αγγλικής ομάδας συμφώνησε με την διοίκηση των «γλάρων» για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του νεαρού προπονητή λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά οι ιθύνοντες της Μπράιτον θέλησαν να «κλείσουν» άμεσα το συγκεκριμένο «μέτωπο», καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πληροφορίες που θέλουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, να έχουν στα υπόψιν τον Γερμανό προπονητή.

Οι διοικούντες την Μπράιτον θορυβήθηκαν από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Χούρζελερ, προκειμένου να επεκτείνει την συνεργασία του με τους «γλάρους».

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα αναφέρουν ότι η απάντηση που έδωσε ο Γερμανός προπονητής είναι καταφατική και απομένουν πλέον οι ανακοινώσεις.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου έκανε μια μεγάλη αύξηση αποδοχών στον Χούρζελερ, ώστε να κρατήσει τον Γερμανό προπονητή στον πάγκο της ομάδας, αλλά υπάρχει και μια άλλη σημαντική παράμετρος που οδήγησε τις δύο πλευρές σε συμφωνία.

Ο Γερμανός προπονητής δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση νεαρών παικτών και θεωρεί πως στο Amex stadium έχει την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, για να εφαρμόσει το πλάνο που έχει στο μυαλό του.

Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον 33χρονο τεχνικό κι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η Μπράιτον είναι αυτή την στιγμή στην όγδοη θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί την έξοδο στην Ευρώπη, καθώς είναι έναν βαθμό πίσω από την έβδομη Μπρέντφορντ και δύο από την έκτη Μπόρνμουθ.

Απομένουν τρεις ακόμα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό σημαίνει ότι οι «γλάροι» μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους.

Κι όσο για τις επίσημες ανακοινώσεις από την διοίκηση των γλάρων για το νέο συμβόλαιο του Χούρζελερ; Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα επισημοποιηθεί πριν το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος.