Κλάιμπερν: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για την υγεία μου…»
Ο Ούιλ Κλάιμπερν προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Παραποιούσαν φωτογραφίες και τις ανέβαζαν στα social
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε χθες (3/5) ότι ο Ούιλ Κλάιμπερν ταλαιπωρείται από πρόβλημα υγείας και θα παραμείνει εκτός δράσης για ένα μήνα και ο Αμερικανός περιφερειακός προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την κατάστασή του.
Συγκεκριμένα, ο Κλάιμπερν σε ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι είναι καλά και υγιής. Ωστόσο, ακολουθεί τις οδηγίες των ιατρών για να προστατεύσει τον εαυτό του και την ομάδα.
Αναλυτικά η δήλωση του Κλάιμπερν
Just want to clear up some stuff because a lot can be lost in translation. Everybody that’s reaching out, I’m doing good and Healthy. In order to protect myself and the club we are just following the guidelines that need to be taken during this situation. I’m still able to… pic.twitter.com/6P7xb7gnVR
— Will Clyburn (@Da_Thrill21) May 4, 2026
«Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στη μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητές μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου».
- Από τον Μάσα, στον… Χουάνκαρ και στην Τούμπα- Όλες οι φάσεις που… υπέγραψαν οι Ιταλοί διαιτητές (vids)
- Τζόλης: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα…» (vid)
- Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Γουόρντ από το Game 3 με τη Μονακό
- Κλάιμπερν: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για την υγεία μου…»
- Καταγγελία που σοκάρει για Νεϊμάρ: Χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο!
- Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
- Νέο πλήγμα στη Μονακό: Νοκ-άουτ και ο Τάις κόντρα στον Ολυμπιακό
- Μυθική απάντηση του Έντρικ για την επιστροφή του στη Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις