ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ
Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την άρνηση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, εξαπολύει το ΚΚΕ.
Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, απ’ το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».
Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, «με τη στάση της αυτή, η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ δεν απαλλάσσει μόνο τους υπουργούς της, αλλά προσπαθεί να προκαταλάβει και την έρευνα για τους ελεγχόμενους κι εμπλεκόμενους βουλευτές της».
Το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής
Υπογραμμίζει πως «και σε αυτή την περίπτωση αποκαλύπτονται οι ευθύνες της ΝΔ αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του άρθρου 86, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να διώκονται οι υπουργοί όπως οι απλοί πολίτες και μην υπάρχουν μεθοδεύσεις όπως αυτές που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ».
Τέλος, το ΚΚΕ γνωστοποιεί πως «θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή, με το δικό του σκεπτικό αναδεικνύοντας τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και της πολιτικής της ΕΕ και της ΚΑΠ στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει έρευνα σε βάθος και να αναδειχθούν ο μεγάλος ένοχος, το σύστημα του κέρδους που τσακίζει τις ζωές των βιοπαλαιστών αγροτών, όπως και συνολικά οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες όλων των πολιτικών προσώπων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».
