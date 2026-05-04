Καθοδική πορεία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και σε νέα δημοσκόπηση. Το κυβερνών κόμμα υποχωρεί στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου χωρίς να έχει απωλέσει την πρωτιά με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι ελαφρώς ανεβασμένο. Ανοδική η τάση για το «κόμμα Τσίπρα» και για το «κόμμα Σαμαρά». Σε πτώση το «κόμμα Καρυστιανού».

Με την εκλογολογία να έχει «φουντώσει» η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική φθορά

Στη έρευνα κοινής γνώμης της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 καταγράφηκε η δυσαρέσκεια των πολιτών για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ενώ η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στην κορυφή των προβλημάτων για τους πολίτες.

Δημοσκόπηση: Πρόθεση ψήφου – Εκτίμηση ψήφου

Στη νέα μέτρηση η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και συγκεντρώνει το 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 11,7%, στην πρόθεση ψήφου. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 7,7% (από 7,5%), ενώ με απώλειες είναι τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας (6,7% από 7,8%).

Ακολουθούν: ΚΚΕ με 6,3% (από 6,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 3,5% (από 3,9%) και Φωνή Λογικής με 3,5% (από 4%). «Άλλο» λέει το 10,3% (από 7,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18,4%, (από 18,6%).

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 31,2% (-1,5%), έναντι 14,4% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ (+1,2%). Η Ελληνική Λύση είναι στο 9,4% (+0,2%), η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 8,2% (-1,4%), το ΚΚΕ 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3% (-0,4%), όσο και η Φωνή Λογικής (-0,6%).

Κάτω από το 3% το ΜεΡΑ25, οι Δημοκράτες ΠΚ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Αυξάνει δυνάμεις το «κόμμα Τσίπρα»

Ανοδική είναι η τάση της δυνητικής ψήφου για το υπό δημιουργία «κόμμα Τσίπρα». Το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού καταγράφει άνοδο 4,3%. Συγκεκριμένα. το 19,1% δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το «κόμμα Τσίπρα» έναντι 14,8% που συγκέντρωνε στην προηγούμενη μέτρηση.

Αναλυτικά, το 7,7% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει (από 7%), το 11,4% αρκετά (από 7,8%), το 11,5% λίγο (από 10,5%) και το 65,9% καθόλου (από 71,4%).

«Κόμμα Καρυστιανού» και «κόμμα Σαμαρά»

Το 21,1% λέει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το «κόμμα Καρυστιανού» έχοντας ελαφρώς υποχωρήσει από το 21,3% του Μαρτίου. Ειδικότερα, το 9% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει (από 9,2% τον προηγούμενο μήνα), το 12,1% αρκετά (αμετάβλητο), το 15% λίγο (από 14,4%) και το 57,8% καθόλου (από 59,5%).

Σε ό,τι αφορά ένα «κόμμα Σαμαρά», το 3,3% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει (από 3%), το 5,8% αρκετά (από 7%), το 10,2% λίγο (από 11,8%) και το 76,4% καθόλου (από 75,2%).

Οι αυθόρμητες απαντήσεις στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με αυθόρμητες απαντήσεις, το 28,9% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 9,9%, μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο (6%), ενώ στο 5,8% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης (5,8%). Η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το 23,4%.

«Χωρίς ουσιαστική αξία» τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης

Στην ιεράρχηση των προβλημάτων η ακρίβεια και ο πληθωρισμός βρίσκονται στην κορυφή με αυτή την απάντηση να συγκεντρώνει 52,2%. Ακολουθούν η οικονομία/ ανάπτυξη (30,7%) και η διαφθορά (18,1%). Η συντριπτική πλειονότητα, το 92,3% των ερωτηθέντων, ανησυχούν πολύ ή αρκετά για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν ικανοποίησαν τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση. Το 35,8% πιστεύει πως δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, το 27% απαντά ότι τα μέτρα «είναι πίσω από τις ανάγκες» και το 26,7% πως είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν.

Για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ το 42,2% πιστεύει πως οι νέες δικογραφίες είναι η εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά. Το 42,2% θεωρεί πως οι νέες δικογραφίες δείχνουν ότι επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι.

Το 50,5% πιστεύει πως δεν ήταν σωστά και άμεσα τα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού (άρση ασυλίας βουλευτών, παραίτηση υπουργών) και το 43% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 47,4% θεωρεί ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή και το 35,4% εκφράζει την αντίθετη άποψη.

Στην ερώτηση «πόσο θετικά αντιμετωπίζετε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης», το 52,9% απαντά «λίγο/ καθόλου» και το 44,7% «πολύ/ αρκετά».

Τέλος, το 78,2% εκφράζει την άποψη πως οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα.