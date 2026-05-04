Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04 Μαΐου 2026, 22:20

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στη διάρκεια της συνέντευξης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην πρόταση της πιλοτικής εφαρμογής της 4ημερης εργασίας, που αποτελεί δέσμευση του κόμματος.

«Είναι από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης -Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία και σε πολλές άλλες χώρες-. Όπου εφαρμόζεται πιλοτικά, το πρόγραμμα παραμένει και λειτουργεί. Δεν αφορά όπως είπε η κ. Κεραμέως μανάβικα και ταβέρνες(!), αλλά συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις σε μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ. Εμείς προτείνουμε να δοθούν κίνητρα να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και σιγά σιγά να το περάσουμε και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πώς λέει λοιπόν η κ. Κεραμέως ότι θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις, όταν αυτό που προτείνουμε και θα κάνουμε ως κυβέρνηση είναι πιλοτικό και όχι υποχρεωτικό; Μήπως ψεκάζουν ξανά με ψέματα τον ελληνικό λαό;», αναρωτήθηκε.

«Ό,τι καινοτόμο προτείνω, το αρνούνται»

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε παραδείγματα μιας σειράς πολιτικών, που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η κυβέρνηση απορρίπτει συλλήβδην, κάνοντας αρχή από το στεγαστικό.

«Ό,τι καινοτόμο προτείνω, το αρνούνται. Μιλώ για κοινωνικές κατοικίες από το 2022, μου επιτίθεται ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζοντάς με λαϊκιστή. Είναι λαϊκισμός αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια; Μιλώ για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και πάω πριν από μερικές εβδομάδες στην Κύπρο και μου λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι το εφάρμοσαν, έκαναν ελέγχους πριν και μετά και πέρασε στις τιμές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με την ΝΔ»

Ερωτηθείς για τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις να ακυρωθεί η διαδικασία αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σαφής: «Ένα πρόσωπο συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5 και ο πρόεδρος της Βουλής αντί να προχωρήσει τη διαδικασία, σηκώθηκε και έφυγε. Και μάλιστα αφορά σε ανεξάρτητη αρχή που μετά την παραίτηση του κ. Μενουδάκου, είναι ακέφαλη. Αντί να είναι σήμερα πρόεδρος της Αρχής, ο κ. Κακλαμάνης σηκώθηκε και έφυγε. Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με την Νέα Δημοκρατία και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα, η Νέα Δημοκρατία ήθελε ένα deal παρασκηνιακό – εμείς δεν μπαίνουμε σε παζάρια- και τα υπόλοιπα κόμματα από τα 60 βιογραφικά δεν είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για κανέναν. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειψη θεσμικού σεβασμού».

Κάλεσε μάλιστα τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία και μέμφθηκε τα ήξεις-αφίξεις των αυτο-αναιρούμενων κυβερνητικών διαρροών. «Είναι τυχοδιώκτες και αδίστακτοι. Οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Πραγματικά, προκαλώ τον πρόεδρο της Βουλής, να έρθει στη Διάσκεψη των Προέδρων και να προχωρήσει τη διαδικασία. Εμείς θα καταθέσουμε τις ίδιες προτάσεις, όχι γιατί είναι ΠΑΣΟΚ ο ένας και κάποιο κόμμα ο άλλος, -δεν ξέρω κανέναν από αυτούς, ούτε τι κόμμα ψηφίζουν-. Εμείς κάναμε αξιολόγηση των βιογραφικών με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες» τόνισε.

«Ζητώ από το λαό δύναμη για την πολιτική αλλαγή»

Ερχόμενος στις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εκτροπή.

«Δικαιώθηκα από το ΣτΕ, βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ εις βάρος μου. Βγαίνει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, ενώ το δικαστήριο ορίζει “ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση”, την αφήνει στο αρχείο. Ας βγάλει ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά περιγράφουν μια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως πρωθυπουργός το 2019 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμμένο και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα. Απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, του ζητώ να μας δώσει τη δύναμη για να έχουμε πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία όπου θα λειτουργεί το κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια στο παρασκήνιο όπως είναι σήμερα».

«Κρίθηκαν οι παρασκηνιακές, οι διαπλεκόμενες και οι λαϊκιστικές συμπεριφορές. Οδηγούν σε διχόνοια, τοξικότητα και χαμένες ευκαιρίες. Πρέπει η χώρα μας να κάνει μια νέα αρχή. Με μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη και δεσμεύομαι ότι αν με τιμήσουν πραγματικά θα έχουμε αξιόπιστη κυβέρνηση που δεν θα παίζει με τους θεσμούς», συμπλήρωσε.

«Θεσμικός ακροβατισμός» από Μητσοτάκη – «Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος»

Μάλιστα στον απόηχο των κυβερνητικών διαρροών ότι θα γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, σχολίασε δηκτικά: «Το 2022 γιατί εγκρίθηκε η εξεταστική με 120 ψήφους; Μάλιστα καλέσαμε στην εξεταστική τον τότε διορισμένο από τον κ. Μητσοτάκη διοικητή της ΕΥΠ. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι όσα ακούστηκαν στην ανοικτή ακροαματική διαδικασία του Πλημμελειοδικείου. Να σας πω γιατί διαρρέονται όλα αυτά; Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής, να λένε ότι τώρα θα πάμε με πλειοψηφία 151, ενώ το 2022 πήγαμε με 120 είναι γιατί αν γίνει η εξεταστική, θα ζητήσουμε να έρθει ο κ. Ντίλιαν, για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στις συνεντεύξεις του ότι πούλησε το Predator στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή την μέγγενη και τι κάνει; Άλλον έναν θεσμικό ακροβατισμό».

Έκανε λόγο για «πάγια πρακτική» της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Το να πουν “όχι” στην προανακριτική δεν είναι πρώτη φορά. Το ίδιο δεν έκαναν με τον κ. Καραμανλή και την 717; Το ίδιο δεν έκανα με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη; Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους», επισήμανε.

«Εκλογές άμεσα»

Επανέλαβε το αίτημα εκλογών σημειώνοντας: «Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περιόδου. Όποιος έχει σπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει, για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση».

Και υπογράμμισε για τη λεγόμενη χαμένη ψήφο: «Πρώτοι έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τη σημερινή κατάσταση του κατακερματισμού. Μπορεί την πολιτική γεωγραφία, να τη λύσει ως γόρδιο δεσμό ο ίδιος ο λαός με την ψήφο του. Δηλαδή, αν μας στηρίξει, βάσει του προγράμματός μας για την τετραήμερη εργασία, τις κοινωνικές κατοικίες, το φορολογικό, το ΕΣΥ, να έχουμε άλλη πολιτική, σταθερή κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Για εμένα, λοιπόν, η αγανάκτηση, η αγωνία, τα προβλήματα, να μην γίνουν ούτε αποχή ούτε τυφλή απαξίωση, αλλά παραγωγική επιλογή στο ΠΑΣΟΚ».

Κληθείς να σχολιάσει το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η Νέα Δημοκρατία πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα.
Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η κουβέντα στο 2015, αντί να συζητούμε για το 2026. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία».

Τέλος σχετικά με την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και όσα επικαλείται στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία -συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι-: Για τους βουλευτές πέντε θητείες και όχι περισσότερο, για τους ευρωβουλευτές τρεις θητείες, για τους Προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων τρεις θητείες. Δεν το κάναμε για τον κ. Καστανίδη, αφορά πάρα πολλούς, ακόμη κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής. Το κάναμε για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα “προεδριλίκια”.

»Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα: ο κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν, άρα τι συζητάμε; Και όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό, τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστα Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου».

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.05.26

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

