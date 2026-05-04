Γκέοργκ Μπάζελιτς: Ο ζωγράφος που ανέτρεψε την εικόνα της μεταπολεμικής Γερμανίας

Ο Γκέοργκ Μπάζελιτς, ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής περιόδου και από τις κεντρικές μορφές του νεοεξπρεσιονισμού, πέθανε στις 30 Απριλίου 2026, σε ηλικία 88 ετών.

Ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης, ο Μπάζελιτς υπήρξε ένας δημιουργός που έχτισε ολόκληρη την καριέρα του πάνω στην άρνηση της ευκολίας. Δεν θέλησε ποτέ να ενταχθεί πλήρως σε σχολές, μόδες ή ιδεολογικά στρατόπεδα. Αντίθετα, κινήθηκε σαν επίμονος outsider, επιστρέφοντας διαρκώς στη φιγούρα, στο σώμα, στη μνήμη, στην ενοχή, στη βία και στα τραύματα της Γερμανίας.

Το πιο αναγνωρίσιμο εικαστικό του σήμα ήταν οι ανάποδοι πίνακες. Από το 1969 και μετά, ο Μπάζελιτς άρχισε να ζωγραφίζει και να εκθέτει τα θέματά του ανεστραμμένα, γυρισμένα κυριολεκτικά με το κεφάλι προς τα κάτω. Η χειρονομία αυτή δεν ήταν ένα απλό τέχνασμα πρόκλησης. Ήταν ένας τρόπος να αποσπάσει την εικόνα από την αφήγηση και να αναγκάσει τον θεατή να κοιτάξει τη ζωγραφική ως επιφάνεια, χρώμα, ύλη και χειρονομία. Ήταν επίσης μια βαθιά συμβολική κίνηση: η εικόνα της Γερμανίας, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα εγκλήματα του ναζισμού, δεν μπορούσε πια να σταθεί «όρθια» με αθωότητα.

Γεννημένος μέσα στα ερείπια

Ο Γκέοργκ Μπάζελιτς γεννήθηκε ως Χανς-Γκέοργκ Κερν στις 23 Ιανουαρίου 1938 στην Άνω Λουσατία. Μεγάλωσε μέσα στη σκιά του Τρίτου Ράιχ και των ερειπίων που άφησε πίσω του. Ο ίδιος είχε περιγράψει αυτή την καταγωγική εμπειρία με λόγια που μοιάζουν να συνοψίζουν ολόκληρο το έργο του: «Γεννήθηκα μέσα σε μια κατεστραμμένη τάξη πραγμάτων, ένα κατεστραμμένο τοπίο, έναν κατεστραμμένο λαό, μια κατεστραμμένη κοινωνία».

Η καταστροφή δεν υπήρξε για εκείνον αφηρημένη έννοια. Ήταν το πραγματικό περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας. Η Δρέσδη, η Σαξονία, η Ανατολική Γερμανία, η μνήμη του πολέμου, η ηθική κατάρρευση μιας χώρας και η μεταπολεμική σιωπή έγιναν το υπέδαφος από το οποίο άντλησε τα θέματά του. Αργότερα θα έλεγε ότι αυτό που έκανε ήταν «μελαγχολία της πραγματικής ζωής». Δεν τον ενδιέφεραν οι εύκολες ουτοπίες ή δυστοπίες. Δεν ζωγράφιζε ένα μέλλον. Ζωγράφιζε ένα παρόν και ένα παρελθόν που δεν είχαν πάψει να αιμορραγούν.

Ο πατέρας του, Γιοχάνες Κερν, ήταν δάσκαλος και είχε υποχρεωθεί να ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα. Μετά τον πόλεμο, η ιδιότητα αυτή οδήγησε την κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας να του απαγορεύσει να διδάσκει. Η μητέρα του, Λίζελοτε, ανέλαβε τότε να στηρίξει την οικογένεια, εργαζόμενη ως δασκάλα. Ο νεαρός Χανς-Γκέοργκ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική ιστορία δεν ήταν θεωρία, αλλά καθημερινή συνθήκη.

Το 1961, όταν είχε ήδη εγκαταλείψει την Ανατολική Γερμανία, υιοθέτησε το επώνυμο Γκέοργκ Μπάζελιτς, από το δεύτερο συνθετικό του ονόματος της γενέτειράς του. Ήταν μια πράξη επιστροφής και απομάκρυνσης ταυτόχρονα: κράτησε μέσα στο όνομά του τον τόπο από τον οποίο προερχόταν, αλλά τον μετέτρεψε σε καλλιτεχνική ταυτότητα.

Από την Ανατολή στη Δύση

Η καλλιτεχνική του διαδρομή ξεκίνησε στην Ανατολική Γερμανία. Το 1956 άρχισε σπουδές στην Ακαδημία Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ανατολικού Βερολίνου. Όμως το περιβάλλον του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και των πολιτικών απαιτήσεων δεν μπορούσε να χωρέσει την ιδιοσυγκρασία του. Το 1957 αποβλήθηκε από τη σχολή για «κοινωνικοπολιτική ανωριμότητα» — μια κατηγορία που, υπό τις συνθήκες της εποχής, έμοιαζε σχεδόν με παράσημο.

Ο ίδιος θυμόταν αργότερα ότι, ως φοιτητής στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, «μπορούσες να ζωγραφίζεις ρεαλιστικά ή αφηρημένα. Ο ρεαλισμός συνδεόταν με τον σοσιαλισμό, ενώ η αφαίρεση σήμαινε ότι υποστήριζες τον καπιταλισμό». Η τέχνη, δηλαδή, δεν ήταν ποτέ αθώα επιλογή ύφους. Ήταν πολιτική δήλωση, ακόμη κι όταν ο καλλιτέχνης δεν ήθελε να δηλώσει τίποτα.

Μετά την αποβολή του, ο Γκέοργκ Μπάζελιτς πέρασε στο Δυτικό Βερολίνο και συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές το 1962. Εκεί ήρθε σε επαφή με τη χειρονομιακή αφαίρεση και, κυρίως, με τον αμερικανικό αφηρημένο εξπρεσιονισμό. Το 1958, η έκθεση «The New American Painting» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης παρουσιάστηκε στη σχολή του και υπήρξε για εκείνον καθοριστική εμπειρία.

Είδε έργα του Τζάκσον Πόλοκ, του Κλίφορντ Στιλ, του Φίλιπ Γκάστον και του Βίλεμ ντε Κούνινγκ. «Ήταν τόσο απίστευτο», είχε πει. «Μπορούσα να το αγγίξω». Ωστόσο, αντί να ακολουθήσει την αφαίρεση, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερος από εκείνους. Έτσι πήρε μια υπαρξιακή απόφαση: να παραμείνει παραστατικός ζωγράφος. «Δεν συμμετείχα σε αυτό το μοντέρνο ύφος. Ήταν μια υπαρξιακή απόφαση. Παρέμεινα outsider», είχε δηλώσει.

Η επιστροφή της φιγούρας

Την ώρα που πολλοί Ευρωπαίοι καλλιτέχνες στρέφονταν στις αμερικανικές επιρροές, στον εννοιολογισμό ή στην ποπ κουλτούρα, ο Γκέοργκ Μπάζελιτς επέμεινε στη φιγούρα. Όχι όμως στη φιγούρα ως όμορφη, αναγνωρίσιμη, αρμονική μορφή. Οι δικές του μορφές ήταν τραυματισμένες, παραμορφωμένες, υπερμεγέθεις, συχνά άβολες ή αποκρουστικές. Έμοιαζαν να έχουν βγει από έναν κόσμο μετά την καταστροφή.

Από νεαρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για την παράδοση του γερμανικού εξπρεσιονισμού και ειδικά για καλλιτέχνες όπως ο Ερνστ Λούντβιχ Κίρχνερ και ο Έμιλ Νόλντε, που συνδέθηκαν με την ομάδα Die Brücke. Τον απασχολούσαν επίσης η μη δυτική τέχνη, η λαϊκή τέχνη, η παιδική ζωγραφική και η τέχνη ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες. Από αυτές τις πηγές άντλησε ένα λεξιλόγιο εσκεμμένα αδρό, τραχύ, αντι-κομψό.

Χρησιμοποίησε έντονα χρώματα, βίαιες πινελιές και παχύ impasto, δηλαδή πυκνά στρώματα μπογιάς, για να μεταφέρει ωμό συναίσθημα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στράφηκε σε μορφές ηρώων, επαναστατών και βοσκών. Οι «Ήρωές» του δεν ήταν θριαμβευτές. Ήταν διογκωμένες, θλιμμένες, κουρασμένες μορφές, που ισορροπούσαν πάνω σε ερείπια, πεσμένες σημαίες και κατεστραμμένα τοπία.

Η σειρά «Ήρωες» του 1965-1966 άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της τέχνης. Σε αυτήν, η μεταπολεμική Γερμανία εμφανίζεται σαν σώμα πληγωμένο, άκαμπτο και ταυτόχρονα έτοιμο να καταρρεύσει. Ακολούθησε η σειρά «Fracture», με φιγούρες και τοπία που μοιάζουν να έχουν σχιστεί σε λωρίδες και να έχουν ξαναραφτεί μέσα σε μυθικά γερμανικά δάση. Ο ίδιος μιλούσε για «πληγωμένα τοπία».

Το σκάνδαλο της πρώτης έκθεσης

Η πρώτη του ατομική έκθεση, το 1963 στην Galerie Werner & Katz στο Βερολίνο, προκάλεσε θύελλα. Τα έργα του χαρακτηρίστηκαν «ενοχλητικά» από επισκέπτες, ενώ η έκθεση έκλεισε από εισαγγελέα και δύο πίνακες κατασχέθηκαν από την αστυνομία ως άσεμνοι.

Ανάμεσά τους ήταν το «Die große Nacht im Eimer – έργο του 1962-1963. Ο πίνακας απεικόνιζε μια μορφή απροσδιόριστης ηλικίας, με σχεδόν πτωματική όψη, κίτρινες κηλίδες και έναν υπερμεγέθη φαλλό κάτω από ένα σκοτεινό πέπλο. Το έργο θεωρήθηκε πρόκληση. Στην πραγματικότητα, ήταν μια από τις πρώτες καθαρές εκφράσεις της εμμονής του Γκέοργκ Μπάζελιτς με την αρρενωπότητα, την εξουσία, την ντροπή και τη βία.

Η πρόκληση αυτή δεν ήταν απλώς διάθεση σκανδάλου. Ήταν τρόπος να σπάσει τη μεταπολεμική σιωπή. Σε μια Γερμανία που ακόμη δυσκολευόταν να κοιτάξει κατάματα το πρόσφατο παρελθόν της, ο Μπάζελιτς έφερνε στην επιφάνεια σώματα, σύμβολα και εικόνες που δεν επέτρεπαν καμία άνεση στον θεατή.

Η ανατροπή του 1969

Το 1969 ήρθε η χειρονομία που θα τον έκανε διεθνώς αναγνωρίσιμο: άρχισε να ζωγραφίζει και να εκθέτει τις εικόνες του ανάποδα. Στο «The Man at the Tree» και στο «The Wood on Its Head», το τοπίο και η μορφή δεν εξαφανίζονται, αλλά χάνουν την άμεση αναγνωρισιμότητά τους. Ο θεατής δεν μπορεί πια να «διαβάσει» την εικόνα με τον συνηθισμένο τρόπο.

Με την ανατροπή αυτή, ο Γκέοργκ Μπάζελιτς έκοψε τον δεσμό ανάμεσα στην εικόνα και στην αφήγηση. Δεν ήθελε ο πίνακας να λειτουργεί ως παράθυρο σε μια ιστορία. Ήθελε να λειτουργεί ως πίνακας: ως επιφάνεια, ως χρώμα, ως δομή, ως σύγκρουση ανάμεσα στη μορφή και την ύλη. Η φιγούρα παρέμενε, αλλά αποδεσμευόταν από την εύκολη αναπαράσταση.

Η ανεστραμμένη εικόνα έγινε το έμβλημα μιας ολόκληρης καριέρας. Ήταν η απόδειξη ότι η παραστατική ζωγραφική μπορούσε να επιβιώσει με καθαρά ζωγραφικούς όρους, χωρίς να στηρίζεται στο δεκανίκι της αφήγησης. Ταυτόχρονα, ήταν και μια εικόνα της μεταπολεμικής γερμανικής συνείδησης: ένας κόσμος που δεν μπορούσε να σταθεί κανονικά, επειδή η ίδια η κανονικότητα είχε καταστραφεί.

Νεοεξπρεσιονισμός και διεθνής αναγνώριση

Τη δεκαετία του 1980, ο Γκέοργκ Μπάζελιτς έγινε μία από τις κεντρικές μορφές του νεοεξπρεσιονισμού, του κινήματος που επανέφερε με δύναμη τη φιγούρα, τη χειρονομία και τη συναισθηματική ένταση, απέναντι στον μινιμαλισμό και τον εννοιολογισμό των προηγούμενων δεκαετιών. Μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Άνζελμ Κίφερ, άνοιξε έναν νέο δρόμο για τη γερμανική τέχνη: έναν δρόμο που δεν απέφευγε το βάρος της εθνικής ιστορίας, αλλά το μετέτρεπε σε πρώτη ύλη.

Η επιρροή του στους Γερμανούς καλλιτέχνες που προσπάθησαν να επεξεργαστούν τα τραύματα του 20ού αιώνα υπήρξε τεράστια. Η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της Γερμανίας και τα έργα του παρουσιάστηκαν σε διάλογο με άλλους παραστατικούς ζωγράφους, όπως οι Ιταλοί Σάντρο Κία και Φραντσέσκο Κλεμέντε.

Η επιτυχία του στην αγορά τέχνης ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980. Το 1995 οργανώθηκε η πρώτη μεγάλη αμερικανική αναδρομική του έκθεση στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης. Το 2004 τιμήθηκε με το Praemium Imperiale της Japan Art Association για τη ζωγραφική. Το 2018, το Hirshhorn Museum διοργάνωσε μεγάλη αναδρομική έκθεση για τα 80ά του γενέθλια.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η διεθνής του παρουσία παρέμεινε εντυπωσιακή, με μεγάλες εκθέσεις σε όλον τον κόσμο.

Γλυπτά με τσεκούρι και αλυσοπρίονο

Αν και έγινε κυρίως γνωστός ως ζωγράφος, ο Γκέοργκ Μπάζελιτς υπήρξε επίσης χαράκτης και γλύπτης. Τα χαρακτικά, οι οξυγραφίες και οι ξυλογραφίες του έχουν την ίδια άμεση, σκληρή και εξπρεσιονιστική ένταση με τους πίνακές του.

Στη γλυπτική, δημιούργησε μορφές που ο ίδιος χαρακτήριζε «πρωτόγονες και βίαιες». Ήταν φιγούρες μεγαλύτερες από φυσικό μέγεθος, σκαλισμένες σε μονοκόμματους κορμούς δέντρων. Δεν τον ενδιέφερε η λεπτότητα της σμίλης. Προτιμούσε το τσεκούρι και το αλυσοπρίονο. Η βία του εργαλείου παρέμενε ορατή πάνω στο σώμα του έργου.

Όπως και στη ζωγραφική του, έτσι και στη γλυπτική, η μορφή έμοιαζε χτυπημένη, σημαδεμένη, ανολοκλήρωτη. Δεν ήταν ένα λείο αντικείμενο προς θαυμασμό, αλλά ένα τραυματισμένο σώμα που επέμενε να υπάρχει. Το ξύλο, οι χαρακιές, οι τομές, η αδρότητα της επιφάνειας λειτουργούσαν σαν υλικά ίχνη μιας μάχης ανάμεσα στον καλλιτέχνη και την εικόνα.

Η Έλκε και η ύστερη περίοδος

Στο κέντρο της προσωπικής και καλλιτεχνικής του ζωής βρισκόταν η Έλκε Κρέτσσμαρ, την οποία παντρεύτηκε το 1962. Ο Γκέοργκ Μπάζελιτς την ζωγράφισε ξανά και ξανά, μέχρι το τέλος. Στην ύστερη περίοδο του έργου του, η Έλκε έγινε σχεδόν μυθική παρουσία: μορφή μνήμης, συντροφικότητας, φθοράς και τρυφερότητας.

Ο ποιητής και μελετητής Ρόμπερτ Άισαφ, σε νεκρολογία που κοινοποιήθηκε από την οικογένεια του καλλιτέχνη, παρατήρησε ότι οι μεταγενέστερες σειρές του Μπάζελιτς, από τους πίνακες της Αβινιόν του 2014 και μετά, επέτρεψαν στο όραμά του να φτάσει στην πλήρη του δυναμική. Με αυτή την έννοια, τα προηγούμενα χρόνια μοιάζουν εκ των υστέρων σαν μια μακρά εξερεύνηση, σαν προετοιμασία για ένα ύστερο, μεγαλύτερο έργο.

Ο ίδιος, παρά τη φθορά του σώματος, συνέχισε να δουλεύει. Σε συνέντευξή του στο The Art Newspaper το 2023 είχε πει: «Προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα, για πολύ περιορισμένο χρόνο. Η φυσική μου κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Χρησιμοποιώ διάφορα βοηθήματα, όπως περιπατητήρες, καρότσια, μπαστούνια, καρέκλες, προεκτάσεις για πινέλα, προεκτάσεις για σπάτουλες και πιο γρήγορες αποφάσεις».

Η φράση αυτή συνοψίζει κάτι από την πεισματική του σχέση με την τέχνη. Ακόμη και όταν το σώμα δυσκολευόταν, ο καλλιτέχνης αναζητούσε τρόπους να συνεχίσει. «Όλα τα έργα μου και τα γλυπτά μου έχουν γενικά βιογραφικό ή αυτοβιογραφικό υπόβαθρο», είχε πει. «Τίποτα από όσα έχω κάνει μέχρι τώρα δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το παρελθόν μου».

Η τελευταία του σειρά, «Eroi d’Oro», αποτελείται από μνημειακά αυτοπορτρέτα και πορτρέτα της Έλκε, αιωρούμενα πάνω σε φωτεινά χρυσά φόντα. Οι φασματικές γραμμές τους παραπέμπουν ταυτόχρονα σε μεσαιωνικές εικόνες και στην ιαπωνική καλλιγραφία.

Οι αντιπαραθέσεις

Η καριέρα του Γκέοργκ Μπάζελιτς δεν υπήρξε απαλλαγμένη από σκοτεινές πλευρές και σφοδρές αντιδράσεις. Το 2013 προκάλεσε έντονη κατακραυγή όταν δήλωσε στο Der Spiegel: «Οι γυναίκες δεν ζωγραφίζουν πολύ καλά». Δύο χρόνια αργότερα επανέλαβε ουσιαστικά τη θέση του σε συνέντευξη στον Guardian, υποστηρίζοντας ότι «η αγορά δεν λέει ψέματα».

Τα σχόλιά του θεωρήθηκαν σεξιστικά και επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση το 2019, στο κλίμα του κινήματος #MeToo. Ο Μπάζελιτς απέρριπτε την ιδέα ότι οι γυναίκες καλλιτέχνιδες αποκλείονταν λόγω δομικών προκαταλήψεων στην αγορά και στους θεσμούς της τέχνης. Η στάση αυτή προκάλεσε δικαιολογημένη κριτική και παραμένει ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της δημόσιας εικόνας του.

Κατά την πανδημία Covid-19, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, όταν επέκρινε τα μέτρα της γερμανικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της διασποράς. Σε συνέντευξή του στη Welt am Sonntag το 2021, χαρακτήρισε «ανοησίες» τις «ιστορίες τρόμου» για την Covid που μεταδίδονταν στα δελτία ειδήσεων. Αργότερα παραιτήθηκε από τη Βαυαρική Ακαδημία Καλών Τεχνών, μετά την κατακραυγή εναντίον του τότε προέδρου της, Βίνφριντ Νέρντινγκερ, ο οποίος είχε επικρίνει την πολιτική των lockdown και είχε κατηγορήσει τη γερμανική κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες ως «εντελώς ασήμαντους».

Οι αντιπαραθέσεις αυτές δεν εξαφάνισαν τη σημασία του έργου του, αλλά περιέπλεξαν την εικόνα του. Ο Μπάζελιτς υπήρξε μεγάλος καλλιτέχνης και ταυτόχρονα δύσκολη, προκλητική, συχνά δυσάρεστη δημόσια προσωπικότητα. Η κληρονομιά του δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτή τη βαθιά αντίφαση.

*Με πληροφορίες από: Brittanica, The Art Newspaper, Art News